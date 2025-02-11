Топ-3 блюд для романтического ужина в День святого Валентина

Стейк из говядины с соусом из красного вина

Стейк из говядины - отличный выбор для романтического ужина (иллюстративное фото: Freepik)

Нежное мясо говядины, обжаренное до золотистой корочки и политое ароматным соусом из красного вина - это классика романтического ужина. Добавьте к этому гарнир из тушеных овощей или картофельного пюре и вы получите идеальное блюдо для двоих.

Для приготовления этого сытного романтического ужина нужны такие продукты:

стейк - 2 шт.

лук шалот - 1 шт.

чеснок - 1-2 зубчика

соль - 2,5 ч. л.

масло - 4 ст. л.

розмарин или тимьян - 2-3 веточки

уксус бальзамический - 2 ст. л.

говяжий бульон - 1,5 стакана

сухое красное вино - 1 стакан

молотый перец - 0,5 ч. л.

Как готовить стейк из говядины с соусом из красного вина

Перед приготовлением оставьте стейки на столе, чтобы они нагрелись до комнатной температуры, после чего просушите их бумажными полотенцами. Благодаря этому мясо будет иметь лучшую корочку.

Измельчите ножом лук, а чеснок почистите и раздавите. Равномерно присыпьте мясо солью с каждой стороны.

Разогрейте сковороду на сильном огне и обжарьте стейки до корочки, в течение 2 минут с каждой стороны. После этого готовьте стейки около 10 минут, до желаемой степени прожарки.

Переложите мясо на тарелку, а тем временем приготовьте соус из красного вина. Уменьшите огонь до среднего, всыпьте в сковороду лук, добавив масло.

Когда лук станет мягким, добавьте чеснок, розмарин и уксус и обжаривайте лук до зарумянивания. После этого влейте бульон и вино и варите соус до загустения около 7-9 минут.

Уберите из жидкости травы, добавьте соль и перец. Перед подачей разрежьте стейк поперек волокон и полейте соусом из красного вина.

Лосось в сливочном соусе с лимоном

Лосось в сливочном соусе - вкусный ужин в День Влюбленных (иллюстративное фото: Freepik)

Лосось - это не только полезная, но и очень элегантная рыба, которая идеально подходит для праздничного ужина. Приготовленный в сливочном соусе с лимоном, он имеет нежный вкус и станет отличным дополнением к любой романтической атмосфере.

Чтобы приготовить такое изысканное блюдо, понадобятся эти продукты:

филе лосося - 2 шт.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

масло - 2 ст. л.

чеснок - 1 зубчик

жирные сливки - 1/2 стакана

лимонный сок - 2 ч. л.

сушеный укроп - щепотка

Как готовить лосося в сливочном соусе

Чтобы приготовить филе лосося в сливочном соусе с лимоном, посолите и поперчите рыбу. Растопите половину масла сковородки, на среднем огне.

Обжарьте лосося шкуркой вверх до золотистой корочки, около 5-7 минут. После этого переверните рыбу и жарьте до готовности около 5 минут.

Тем временем растопите в кастрюле оставшееся масло. Почистите и раздавите чеснок, добавьте его к маслу, а через минуту влейте сливки.

Помешивая, готовьте соус около 2 минут, после чего добавьте лимонный сок и укроп. Выложите филе лосося на тарелки и полейте сливочным соусом.

Паста с морепродуктами

Паста с морепродуктами - эффектный вариант блюда в День святого Валентина (иллюстративное фото: Freepik)

Паста с морепродуктами - изысканное блюдо для романтического ужина на День святого Валентина. Кроме неповторимого вкуса, паста отличается простым приготовлением.

Для этого изысканного блюда на День святого Валентина понадобятся следующие продукты:

фетучине - 400 г

смесь морепродуктов - 350-400 г

сливки - 2 стакана

лук - 1 шт.

петрушка - пучок

базилик - 3-4 листочка

тимьян - 2 веточки

соль - 2 ч. л.

перец - по вкусу

сыр - по вкусу

Как готовить пасту с морепродуктами

Для того, чтобы приготовить изысканную пасту с морепродуктами на День святого Валентина, отварите макаронные изделия в соответствии с инструкцией. Почистите и измельчите лук, а сыр натрите на терке.

Для приготовления соуса прогрейте сливки на среднем огне, не доводя их до кипения. Уменьшите огонь, добавьте лук, соль и перец по вкусу, а также измельченную зелень. Готовьте соус около 7-8 минут до загустения.

В отдельной посуде отварите до готовности морепродукты. Важно не переварить их, иначе они потеряют вкус. Переложите морепродукты в соус, вместе с тертым сыром. Выложите макароны на тарелки и полейте соусом с морепродуктами.