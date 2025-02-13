Топ-3 рецепти неперевершених десертів з шоколадом до Дня святого Валентина

Шоколадний фондан з морозивом

Як готувати шоколадний фондан з морозивом (ілюстративне фото: Freepik)

Шоколадний фондан - це класичний десерт, який вражає не лише смаком, але й виглядом. Він має ніжну шоколадну скоринку та рідку серединку, яка розливається при розрізанні.

Для того, щоб приготувати шоколадний фондан з морозивом, необхідні ці продукти:

чорний шоколад - 180 г

масло - 200 г

цукор - 150 г

яйця - 5 шт.

борошно - 100 г

темний какао-порошок - 25 г

сіль - дрібка

морозиво - 3 ст. л. (або кулька)

Як готувати шоколадний фондан з морозивом

Поламайте шоколад на невеликі шматочки, а 180 г масло наріжте на кубики. Розтопіть інгредієнти на паровій бані, перемішуючи їх до однорідної консистенції.

В окремій мисці збити цукор з яйцями до повного розчинення цукру та посвітління маси. Коли шоколадна маса трохи охолоне, обережно перелийте її до збитих яєць та перемішайте інгредієнти.

Просійте борошно, поступово всипте його в шоколадну суміш. Накрийте посуд з рідким тістом харчовою плівкою та поставте в холодильник мінімум на дві години.

Змастіть форми для випікання рештою вершкового масла та присипте дно та стінки какао-порошком. Наповніть форми шоколадним тістом на 2/3 і поставте на 7-8 хвилин у розігріту до 180 градусів в духовку. Якщо форми великі, час випікання можна збільшити на 1-2 хвилини.

Важливо не перепікати десерт, інакше він перетвориться на мафін. Дістаньте фондан з формочок, присипте дрібкою солі та подавайте разом з морозивом.

Бісквітний торт з шоколадом

Як готувати бісквітний торт з шоколадом (фото: Смачне життя)

Цей бісквітний торт з шоколадом - чудовий вибір на День святого Валентина. М'який бісквіт в поєднанні з ніжним шоколадним кремом створює неперевершений смак, який підкорить серце вашої половинки.

Щоб приготувати бісквітний торт з шоколадом, знадобляться такі інгредієнти:

борошно - 110 г

яйця - 5 шт.

цукор - 310-320 г

сіль - дрібка

какао - 30 г

олія - 30 мл

вершки (жирність 18%) - 500 мл

маскарпоне карамель - 375 г

ванілін - до смаку

чорний шоколад - 90-100 г

Як готувати бісквітний торт з шоколадом

Щоб приготувати бісквітний шоколадний торт, розбийте в миску яйця, додайте до них дрібку солі і збивайте їх на великих обертах. Поступово додавайте 150 г цукру, допоки він не розчиниться, а маса не стане пишною та світлою.

Тоді всипте просіяне борошно та какао. Обережно перемішайте масу, щоб зберегти легкість тіста. Влийте олію, ще раз перемішайте масу і перелийте тісто в застелену пергаментом форму для випікання. Готувати бісквіт потрібно 30-35 хвилин при температурі 170 градусів.

За 10 хвилин після закінчення випікання дістаньте бісквіт і розріжте його на три коржі. Для приготування крему збийте вершковий сир з охолодженими вершками, рештою цукру, ваніллю, а також дрібкою солі.

Натріть 50 г шоколаду та додайте його в крем. Решту шоколаду розтопіть на паровій бані, за бажанням додавши 1 ч. л. олії.

Змастіть коржі кремом, а зверху полийте розтопленим шоколадом. Для того, щоб шоколадний торт мав виразніший смак, помістіть його в холодильник на декілька годин.

Шоколадний мус з полуницею

Легкий і повітряний шоколадний мус з кислинкою полуниці - це ідеальний простий десерт для романтичної вечері. Ви можете прикрасити його листочками м'яти або тертим шоколадом.

Для приготування шоколадного мусу потрібні наступні продукти:

желатин - 10 г

питна вода - 50 г

цукор - 40 г

молоко - 160 г

шоколад темний - 180 г

вершки (жирність 33%) - 300 г

полуниця - 6-8 шт.

Як готувати шоколадний мус

Щоб приготувати шоколадний з полуницею без випікання, залийте желатин холодною водою та залиште до набухання. В іншу миску налийте молоко, додайте до нього цукор і поставте рідину в мікрохвильовку, щоб нагріти до кипіння.

В гаряче молоко перелийте желатин, ретельно перемішайте суміш. Подрібніть шоколад і залийте його молоком, постійно помішуючи масу, щоб уникнути грудочок.

Поки шоколад охолоджується, збийте холодні вершки до густої білої маси. Додайте трохи вершків до шоколаду, щоб знизити його температуру, а потім перелийте всю шоколадну масу у вершки.

Збийте віничком масу до однорідної консистенції, а потім перелийте в креманки та поставте в холодильник на одну годину. Перед подачею прикрасьте шоколадний мус полуницею та листочками м'яти.