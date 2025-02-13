Шоколадний сирник: сучасний рецепт українського десерту до романтичного свята

Український десерт сирник дуже схожий на чизкейк, але відрізняється пухкою текстурою. Існує багато сучасних варіантів сирника, один з яких, а саме з шоколадом, перетворює десерт на смачне доповнення до Дня святого Валентина.

Про те, як готувати шоколадний сирник, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Рецепти Джулії".

Що потрібно для шоколадного сирника

Для того, щоб приготувати цей український десерт за осучасненим рецептом, потрібні наступні інгредієнти:

борошно - 90 г

кисломолочний сир - 400 г

яйця - 4 шт.

сіль - 2 дрібки

какао - 15 г

цукор - 160 г

сметана - 100 г

сода - 4 г

кукурудзяний крохмаль - 15 г

ваніль - до смаку

Як готувати шоколадний сирник

Для того, щоб приготувати львівський сирник з шоколадним бісквітом, для сирної частини перекладіть кисломолочний сир в глибоку миску, додайте два яйця, всипте 60 г цукру та дрібку солі для збалансування смаку. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції.

Також додайте кукурудзяний крохмаль, після чого збийте масу занурювальним блендером для ніжнішої текстури.

Щоб приготувати шоколадний бісквіт, розбийте в окремий посуд решту яєць, всипте до них 100 г цукру. Збийте масу до посвітління і збільшення в два рази.

Влийте до збитих яєць сметану - її попередньо потрібно нагріти до кімнатної температури. Також всипте соду, сіль та какао, кожного разу перемішуючи масу.

Просійте борошно і поступово додайте його до яєчної маси з какао. Вимішайте шоколадне тісто до однорідної консистенції.

Змастіть форму для випікання олією або маслом, рівномірно викладіть шар сирної маси. Другим шаром викладіть шоколадне тісто для бісквіта.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте шоколадний сирник протягом 25 хвилин. Готовий десерт обережно переверніть на тарілку і дочекайтеся охолодження. Щоб зробити бісквіт соковитим, його додатково можна просочити будь-яким сиропом.