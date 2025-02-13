ua en ru
Чт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Шоколадний сирник: сучасний рецепт українського десерту до романтичного свята

Четвер 13 лютого 2025 07:45
UA EN RU
Шоколадний сирник: сучасний рецепт українського десерту до романтичного свята Як готувати шоколадний сирник (скриншот / Рецепти Джулії)
Автор: Людмила Рябухіна

Український десерт сирник дуже схожий на чизкейк, але відрізняється пухкою текстурою. Існує багато сучасних варіантів сирника, один з яких, а саме з шоколадом, перетворює десерт на смачне доповнення до Дня святого Валентина.

Про те, як готувати шоколадний сирник, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Рецепти Джулії".

Що потрібно для шоколадного сирника

Для того, щоб приготувати цей український десерт за осучасненим рецептом, потрібні наступні інгредієнти:

  • борошно - 90 г
  • кисломолочний сир - 400 г
  • яйця - 4 шт.
  • сіль - 2 дрібки
  • какао - 15 г
  • цукор - 160 г
  • сметана - 100 г
  • сода - 4 г
  • кукурудзяний крохмаль - 15 г
  • ваніль - до смаку

Як готувати шоколадний сирник

Для того, щоб приготувати львівський сирник з шоколадним бісквітом, для сирної частини перекладіть кисломолочний сир в глибоку миску, додайте два яйця, всипте 60 г цукру та дрібку солі для збалансування смаку. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції.

Також додайте кукурудзяний крохмаль, після чого збийте масу занурювальним блендером для ніжнішої текстури.

Щоб приготувати шоколадний бісквіт, розбийте в окремий посуд решту яєць, всипте до них 100 г цукру. Збийте масу до посвітління і збільшення в два рази.

Влийте до збитих яєць сметану - її попередньо потрібно нагріти до кімнатної температури. Також всипте соду, сіль та какао, кожного разу перемішуючи масу.

Просійте борошно і поступово додайте його до яєчної маси з какао. Вимішайте шоколадне тісто до однорідної консистенції.

Змастіть форму для випікання олією або маслом, рівномірно викладіть шар сирної маси. Другим шаром викладіть шоколадне тісто для бісквіта.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте шоколадний сирник протягом 25 хвилин. Готовий десерт обережно переверніть на тарілку і дочекайтеся охолодження. Щоб зробити бісквіт соковитим, його додатково можна просочити будь-яким сиропом.

Нещодавно ми писали про те, як готувати "Наполеон" з банановим кремом за рецептом Ектора.

А також розповідали топ-3 рецептів випічки і десертів до Дня святого Валентина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Готування
NEWS
РНБО запровадила санкції проти Порошенка, - джерела
РНБО запровадила санкції проти Порошенка, - джерела