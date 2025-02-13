Шоколадний сирник: сучасний рецепт українського десерту до романтичного свята
Український десерт сирник дуже схожий на чизкейк, але відрізняється пухкою текстурою. Існує багато сучасних варіантів сирника, один з яких, а саме з шоколадом, перетворює десерт на смачне доповнення до Дня святого Валентина.
Про те, як готувати шоколадний сирник, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Рецепти Джулії".
Що потрібно для шоколадного сирника
Для того, щоб приготувати цей український десерт за осучасненим рецептом, потрібні наступні інгредієнти:
- борошно - 90 г
- кисломолочний сир - 400 г
- яйця - 4 шт.
- сіль - 2 дрібки
- какао - 15 г
- цукор - 160 г
- сметана - 100 г
- сода - 4 г
- кукурудзяний крохмаль - 15 г
- ваніль - до смаку
Як готувати шоколадний сирник
Для того, щоб приготувати львівський сирник з шоколадним бісквітом, для сирної частини перекладіть кисломолочний сир в глибоку миску, додайте два яйця, всипте 60 г цукру та дрібку солі для збалансування смаку. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції.
Також додайте кукурудзяний крохмаль, після чого збийте масу занурювальним блендером для ніжнішої текстури.
Щоб приготувати шоколадний бісквіт, розбийте в окремий посуд решту яєць, всипте до них 100 г цукру. Збийте масу до посвітління і збільшення в два рази.
Влийте до збитих яєць сметану - її попередньо потрібно нагріти до кімнатної температури. Також всипте соду, сіль та какао, кожного разу перемішуючи масу.
Просійте борошно і поступово додайте його до яєчної маси з какао. Вимішайте шоколадне тісто до однорідної консистенції.
Змастіть форму для випікання олією або маслом, рівномірно викладіть шар сирної маси. Другим шаром викладіть шоколадне тісто для бісквіта.
Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте шоколадний сирник протягом 25 хвилин. Готовий десерт обережно переверніть на тарілку і дочекайтеся охолодження. Щоб зробити бісквіт соковитим, його додатково можна просочити будь-яким сиропом.
Нещодавно ми писали про те, як готувати "Наполеон" з банановим кремом за рецептом Ектора.
А також розповідали топ-3 рецептів випічки і десертів до Дня святого Валентина.