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Топ-3 правила міцних та щасливих стосунків: вони допоможуть не втратити партнера

Як зробити стосунки міцними (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб зберегти міцні стосунки між партнерами, не достатньо тільки любові та пристрасті. Над кожними стосунками потрібно ретельно працювати і робити це повинні двоє.

Про це повідомила психолог Валерія Сінченко в Instagram.

За її словами, щоб стосунки були міцними, без образ та непорозумінь, варто дотримуватись 3 правила.

Скажіть "ні" приниженням та звинуваченням

Психолог каже, що потрібно зрозуміти, чому ваш партнер вчинив так, а не інакше.

Замість того, щоб говорити, який він поганий, краще скажіть: "Я дуже ціную твою порядність (доброту, щедрість, вміння вислухати і зрозуміти), але ....".

Уникайте неправильних формулювань

Не варто казати свому партнерові: "Я так і знала", "Ти, як завжди", "Я не очікувала від тебе нічого іншого".

Такі висловлювання тільки відбивають бажання ставати кращим і йти на компроміс. Краще говоріть про свої почуття, а не про недоліки вашого партнера.

Не забувайте, як добре вам разом

Психолог радить зберігати спільні традиції та постійно створювати нові.

Щоб ваші стосунки зблизились та стали кращими, проводите більше часу вдвох:

  • Подивіться разом фільм ввечері;
  • Говоріть частіше приємні слова;
  • Покатайтесь на квадроциклах або велосипедах;
  • Запишіться разом в спортзал.

Варто пам'ятати, що будь-яка традиція буде лише запалювати вогонь у стосунках.

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