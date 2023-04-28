Топ-3 правила крепких и счастливых отношений: они помогут не потерять партнера

По ее словам, чтобы отношения были крепкими, без оскорблений и недоразумений, следует соблюдать 3 правила.

Скажите "нет" унижениям и обвинениям

Психолог говорит, что нужно понять, почему ваш партнер поступил так, а не иначе.

Вместо того, чтобы говорить, какой он плохой, лучше скажите: "Я очень ценю твою порядочность (доброту, щедрость, умение выслушать и понять), но….".

Избегайте неправильных формулировок

Не стоит говорить своему партнеру: "Я так и знала", "Ты как всегда", "Я не ожидала от тебя ничего другого".

Такие высказывания только отбивают желание становиться лучше и идти на компромисс. Лучше говорите о своих чувствах, а не о недостатках вашего партнера.

Не забывайте, как хорошо вам вместе

Психолог советует сохранять общие традиции и создавать новые.

Чтобы ваши отношения сблизились и стали лучше, проводите больше времени вдвоем:

Посмотрите вместе фильм вечером;

Говорите почаще приятные слова;

Покатайтесь на квадроциклах или велосипедах;

Запишитесь вместе в спортзал.

Следует помнить, что любая традиция будет только зажигать огонь в отношениях.