RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Топ-3 правила крепких и счастливых отношений: они помогут не потерять партнера

Как сделать отношения крепкими (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы сохранить крепкие отношения между партнерами, недостаточно только любви и страсти. Над каждыми отношениями нужно усердно работать и делать это должны двое.

Об этом сообщила психолог Валерия Синченко в Instagram.

По ее словам, чтобы отношения были крепкими, без оскорблений и недоразумений, следует соблюдать 3 правила.

Скажите "нет" унижениям и обвинениям

Психолог говорит, что нужно понять, почему ваш партнер поступил так, а не иначе.

Вместо того, чтобы говорить, какой он плохой, лучше скажите: "Я очень ценю твою порядочность (доброту, щедрость, умение выслушать и понять), но….".

Избегайте неправильных формулировок

Не стоит говорить своему партнеру: "Я так и знала", "Ты как всегда", "Я не ожидала от тебя ничего другого".

Такие высказывания только отбивают желание становиться лучше и идти на компромисс. Лучше говорите о своих чувствах, а не о недостатках вашего партнера.

Не забывайте, как хорошо вам вместе

Психолог советует сохранять общие традиции и создавать новые.

Чтобы ваши отношения сблизились и стали лучше, проводите больше времени вдвоем:

  • Посмотрите вместе фильм вечером;
  • Говорите почаще приятные слова;
  • Покатайтесь на квадроциклах или велосипедах;
  • Запишитесь вместе в спортзал.

Следует помнить, что любая традиция будет только зажигать огонь в отношениях.

Ранее мы сообщали, что можно узнать о мужчине после первой ночи.

Также мы писали как вести себя на первом свидании, чтобы оно не оказалось последним.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосунки