Що можна дізнатися про чоловіка після першої ночі: зверніть увагу на ці 5 моментів

Початкові етапи стосунків потрібні для того, щоб партнери могли краще пізнати один одного. І жінкам потрібно уважно ставитись до того, що говорить обранець і до того, що він робить насправді. Іноді слова зовсім не підтверджуються його вчинками й це привід серйозно замислитися і розібратися, хто ж він такий, ваш партнер.

На які 5 речей варто звернути увагу після першої спільної ночі – читайте у матеріалі нижче.

Обстановка на день "ікс"

Більшості жінок хочеться, щоб перша близькість пройшла у приємній, грайливій та романтичній обстановці. Чоловікам такі ігри даються часом важко. Але будь-яка жінка відразу помітить - чи готувався чоловік до інтимної зустрічі, чи хотів він, щоб його партнерці було комфортно і добре, а ситуація налаштовувала на романтичний настрій.

Якщо чоловік готувався, то на жінку чекає вечеря при свічках, номер у готелі-люкс, пелюстки троянд, романтична прогулянка, квіти - щось, що сприяє бажанню зближуватися.

Якщо ж ніяких навіть натяків на підготовку немає, і перша спільна ніч стала якоюсь рядовою подією, то від цього чоловіка не варто чекати на романтичні вчинки, уважність до деталей і тонку душевну організацію.

Ставлення чоловіка до своєї та вашої безпеки

Якщо ви знайомі не дуже давно і між вами ще немає повної довіри, небажання чоловіка використовувати засоби захисту під час першої близькості має насторожити.

Базова установка здорової особистості - не наражати на ризик власне здоров'я. А ось ризикована поведінка часто пов'язана з такими рисами, як тривожність, конфліктність, прагнення гострих відчуттів та імпульсивних вчинків.

Якщо жінка наполягає на захищеному сексі, але чоловік продовжує вмовляти або навіть змушує змінити рішення, це привід запідозрити його в егоїзмі та схильності до порушення кордонів.

Розходитися у поглядах – це нормально, а ось змушувати відмовлятися від своїх принципів – це ненормально. Бажання "вмовити" чи "продавити" у цьому питанні - вірна ознака, що і в інших ситуаціях вам доведеться відстоювати свої позиції та переконання.

Реакції чоловіка на тіло жінки та її дії у ліжку

Якщо ваш партнер коментує вашу зовнішність або дії в ліжку так, що виникає незручність - він схильний до критики та знецінення. Відсутність дбайливості у цих питаннях чоловіки часом виправдовують щирістю чи словами про кохання.

Але це не повинно збивати вас з пантелику - говорити про свої побажання можна і потрібно, але тактовно, з турботою про почуття іншої людини. Якщо чоловік від початку вас не береже, то не варто чекати від нього підтримки у глобальних питаннях.

Не виключено, що він зацікавлений у ваших стосунках, але така поведінка і його стиль спілкування, що знецінює, призведе до того, що ви весь час будете в собі сумніватися і відчувати тривогу.

Сексуальний стиль та переваги чоловіка

Якщо чоловік проявив себе в сексі несподівано грубо, використовував ляпанці, поштовхи та ляпаси, лаявся, рвав одяг на вас, хоча у звичайному житті він абсолютно спокійний і не попереджав вас про таку гру - це може бути проявом агресії, що стримується, і невпевненості у своїх силах.

Іноді жорсткий секс стає для чоловіка можливістю проявити себе і довести власну перевагу. Тут криється бажання домінувати жорсткими способами, яке компенсує тривогу з приводу соціальної та чоловічої неспроможності.

Якщо вам такий стиль не підходить, варто обговорити це з партнером у відкритій і довірчій розмові.

Поведінка чоловіка після близькості

Після першої ночі жінка найчастіше почувається особливо вразливо. Їй хочеться підтвердження, що вона значуща чоловіка після близькості. Часом чоловіки знають про це і, якщо вони мають почуття до жінки, їм теж хочеться ніжних розмов або обіймів.

Якщо чоловік поспішає залишити жінку або перейти на особисті справи, то цілком імовірно, що його цікавлять лише сексуальні стосунки з жінкою. Або що емпатія йому абсолютно далека.

Якщо ви зустрічалися на території чоловіка або в нейтральному місці, то зверніть увагу, чи готовий він подбати про вас і допомогти дістатися додому – проводити особисто, замовити та сплатити таксі.

Поцікавився "як добралася, чи все гаразд" - це базові налаштування особистості, які говорять про виховання, повагу до інших, порядність.