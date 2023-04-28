Топ-3 правила крепких и счастливых отношений: они помогут не потерять партнера
Чтобы сохранить крепкие отношения между партнерами, недостаточно только любви и страсти. Над каждыми отношениями нужно усердно работать и делать это должны двое.
Об этом сообщила психолог Валерия Синченко в Instagram.
По ее словам, чтобы отношения были крепкими, без оскорблений и недоразумений, следует соблюдать 3 правила.
Скажите "нет" унижениям и обвинениям
Психолог говорит, что нужно понять, почему ваш партнер поступил так, а не иначе.
Вместо того, чтобы говорить, какой он плохой, лучше скажите: "Я очень ценю твою порядочность (доброту, щедрость, умение выслушать и понять), но….".
Избегайте неправильных формулировок
Не стоит говорить своему партнеру: "Я так и знала", "Ты как всегда", "Я не ожидала от тебя ничего другого".
Такие высказывания только отбивают желание становиться лучше и идти на компромисс. Лучше говорите о своих чувствах, а не о недостатках вашего партнера.
Не забывайте, как хорошо вам вместе
Психолог советует сохранять общие традиции и создавать новые.
Чтобы ваши отношения сблизились и стали лучше, проводите больше времени вдвоем:
- Посмотрите вместе фильм вечером;
- Говорите почаще приятные слова;
- Покатайтесь на квадроциклах или велосипедах;
- Запишитесь вместе в спортзал.
Следует помнить, что любая традиция будет только зажигать огонь в отношениях.
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