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Топ-3 правила крепких и счастливых отношений: они помогут не потерять партнера

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Пятница 28 апреля 2023 20:05
Топ-3 правила крепких и счастливых отношений: они помогут не потерять партнера Как сделать отношения крепкими (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы сохранить крепкие отношения между партнерами, недостаточно только любви и страсти. Над каждыми отношениями нужно усердно работать и делать это должны двое.

Об этом сообщила психолог Валерия Синченко в Instagram.

По ее словам, чтобы отношения были крепкими, без оскорблений и недоразумений, следует соблюдать 3 правила.

Скажите "нет" унижениям и обвинениям

Психолог говорит, что нужно понять, почему ваш партнер поступил так, а не иначе.

Вместо того, чтобы говорить, какой он плохой, лучше скажите: "Я очень ценю твою порядочность (доброту, щедрость, умение выслушать и понять), но….".

Избегайте неправильных формулировок

Не стоит говорить своему партнеру: "Я так и знала", "Ты как всегда", "Я не ожидала от тебя ничего другого".

Такие высказывания только отбивают желание становиться лучше и идти на компромисс. Лучше говорите о своих чувствах, а не о недостатках вашего партнера.

Не забывайте, как хорошо вам вместе

Психолог советует сохранять общие традиции и создавать новые.

Чтобы ваши отношения сблизились и стали лучше, проводите больше времени вдвоем:

  • Посмотрите вместе фильм вечером;
  • Говорите почаще приятные слова;
  • Покатайтесь на квадроциклах или велосипедах;
  • Запишитесь вместе в спортзал.

Следует помнить, что любая традиция будет только зажигать огонь в отношениях.

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