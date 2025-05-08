Топ-3 помилки, які сильно шкодять жіночому здоров'ю: не робіть цього!

Помилки, яких варто уникати

Не ходити до гінеколога, коли нічого не болить

Гінеколог Юлія Лахно розповіла, дужу багато хвороб є безсимптомними і якщо ви не ходите на профілактичний огляд, то можна погіршити ситуацію і потім лікування буде значно важчим та неприємнішим.

Багато гінекологічних захворювань (наприклад, ерозія шийки матки, кісти, ранні стадії раку чи інфекції) можуть розвиватися без жодних симптомів. Регулярні огляди (раз на рік або частіше за рекомендацією лікаря) дозволяють виявити проблеми на ранньому етапі, коли їх лікування набагато ефективніше та простіше.

Самолікування за порадами з інтернету

Лікар каже, що часто на прийом приходять жінки, які самостійно призначили собі багато ліків. Тому потім лікарю доводиться змінювати план лікування і намагатись "вирівняти все, що буде зроблено до цього".

"Не робіть цього і фармацевт в аптеці також не має права нічого призначати", - додала медик.

Терпіти біль та дискомфорт

Ще одна поширена помилка, яку допускають багато жінок - це терпіти біль під час менструації або інші фізичні й емоційні стани, пов’язані з репродуктивним здоров’ям, замість того, щоб звертатися по допомогу. Це часто зумовлено соціальними установками, знеціненням жіночого болю в медицині, або ж браком інформації.

Ось кілька важливих моментів:

сильний менструальний біль - не норма. Якщо біль змушує вас лягати в ліжко, заважає роботі чи навчанню - це може бути симптомом ендометріозу, аденоміозу або інших порушень

передменструальний синдром (ПМС) також не варто ігнорувати. Сильні перепади настрою, тривожність, депресивні епізоди - це не"вигадки", а реальні стани, які мають лікування

біль під час сексу, овуляції, сечовипускання - сигнал проблеми. Часто їх ігнорують або сприймають як "звичну частину жіночого життя", хоча це не так

Важливо знати, що менструація не обов'язково має супроводжувати жахливим болем, а статеве життя має бути комфортним.

Як жінкам доглядати за здоров'ям

Регулярні обстеження

Жінкам варто проходити таких лікарів:

гінеколог - раз на рік, або частіше при необхідності

ПАП-тест (мазок на онкоцитологію) - кожні 1-3 роки після 21 року

мамографія - після 40 років - щорічно або за рекомендацією лікаря

УЗД органів малого таза: для контролю за яєчниками, маткою, особливо при нерегулярному циклі або болях

загальний огляд у терапевта та аналізи крові - щорічно

Гормональне здоровʼя

Необхідно слідкувати за регулярністю менструального циклу. Не ігноруйте симптоми, як-от надмірна втома, дратівливість, випадіння волосся, акне - вони можуть свідчити про гормональні порушення.

Харчування та фізична активність

Збалансоване харчування з достатньою кількістю білка, здорових жирів, овочів та фруктів.

Необхідне обмеження цукру, алкоголю, трансжирів. Регулярна фізична активність - навіть 30 хвилин ходьби щодня має значення.

Психоемоційне здоровʼя

Важливо слідкувати за рівнем стресу, практикувати техніки релаксації (медитація, дихальні вправи). Не соромитися звертатися до психолога або психотерапевта.