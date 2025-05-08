Топ-3 помилки, які сильно шкодять жіночому здоров'ю: не робіть цього!

Часто жінки здійснюють помилки, навіть не здогадуючись, що це може серйозно зашкодити їхньому здоровʼю. Звички, які здаються невинними, можуть мати небезпечні наслідки для репродуктивної системи, гормонального балансу та загального самопочуття.
РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, як правильно піклуватись жінкам про здоров'я.
Не ходити до гінеколога, коли нічого не болить
Гінеколог Юлія Лахно розповіла, дужу багато хвороб є безсимптомними і якщо ви не ходите на профілактичний огляд, то можна погіршити ситуацію і потім лікування буде значно важчим та неприємнішим.
Багато гінекологічних захворювань (наприклад, ерозія шийки матки, кісти, ранні стадії раку чи інфекції) можуть розвиватися без жодних симптомів. Регулярні огляди (раз на рік або частіше за рекомендацією лікаря) дозволяють виявити проблеми на ранньому етапі, коли їх лікування набагато ефективніше та простіше.
Самолікування за порадами з інтернету
Лікар каже, що часто на прийом приходять жінки, які самостійно призначили собі багато ліків. Тому потім лікарю доводиться змінювати план лікування і намагатись "вирівняти все, що буде зроблено до цього".
"Не робіть цього і фармацевт в аптеці також не має права нічого призначати", - додала медик.
Терпіти біль та дискомфорт
Ще одна поширена помилка, яку допускають багато жінок - це терпіти біль під час менструації або інші фізичні й емоційні стани, пов’язані з репродуктивним здоров’ям, замість того, щоб звертатися по допомогу. Це часто зумовлено соціальними установками, знеціненням жіночого болю в медицині, або ж браком інформації.
Ось кілька важливих моментів:
Важливо знати, що менструація не обов'язково має супроводжувати жахливим болем, а статеве життя має бути комфортним.
Регулярні обстеження
Жінкам варто проходити таких лікарів:
Гормональне здоровʼя
Необхідно слідкувати за регулярністю менструального циклу. Не ігноруйте симптоми, як-от надмірна втома, дратівливість, випадіння волосся, акне - вони можуть свідчити про гормональні порушення.
Харчування та фізична активність
Збалансоване харчування з достатньою кількістю білка, здорових жирів, овочів та фруктів.
Необхідне обмеження цукру, алкоголю, трансжирів. Регулярна фізична активність - навіть 30 хвилин ходьби щодня має значення.
Психоемоційне здоровʼя
Важливо слідкувати за рівнем стресу, практикувати техніки релаксації (медитація, дихальні вправи). Не соромитися звертатися до психолога або психотерапевта.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка гінеколога Юлії Лахто на сайт WebMD.