Топ-3 ошибки, которые сильно вредят женскому здоровью: не делайте этого!

Ошибки, которых стоит избегать

Не ходить к гинекологу, когда ничего не болит

Гинеколог Юлия Лахно рассказала, что многие болезни являются бессимптомными и если вы не ходите на профилактический осмотр, то можно ухудшить ситуацию и потом лечение будет значительно тяжелее и неприятнее.

Многие гинекологические заболевания (например, эрозия шейки матки, кисты, ранние стадии рака или инфекции) могут развиваться без каких-либо симптомов. Регулярные осмотры (раз в год или чаще по рекомендации врача) позволяют обнаружить проблемы на раннем этапе, когда их лечение намного эффективнее и проще.

Самолечение по советам из интернета

Врач говорит, что часто на прием приходят женщины, которые самостоятельно назначили себе много лекарств. Поэтому потом врачу приходится менять план лечения и пытаться "выровнять все, что будет сделано до этого".

"Не делайте этого и фармацевт в аптеке также не имеет права ничего назначать", - добавила медик.

Терпеть боль и дискомфорт

Еще одна распространенная ошибка, которую допускают многие женщины - это терпеть боль во время менструации или другие физические и эмоциональные состояния, связанные с репродуктивным здоровьем, вместо того, чтобы обращаться за помощью. Это часто обусловлено социальными установками, обесцениванием женской боли в медицине, или же недостатком информации.

Вот несколько важных моментов:

сильная менструальная боль - не норма. Если боль заставляет вас ложиться в постель, мешает работе или учебе - это может быть симптомом эндометриоза, аденомиоза или других нарушений

предменструальный синдром (ПМС) также не стоит игнорировать. Сильные перепады настроения, тревожность, депрессивные эпизоды - это не "выдумки", а реальные состояния, которые имеют лечение

боль во время секса, овуляции, мочеиспускания - сигнал проблемы. Часто их игнорируют или воспринимают как "привычную часть женской жизни", хотя это не так

Важно знать, что менструация не обязательно должна сопровождаться ужасной болью, а половая жизнь должна быть комфортной.

Как женщинам ухаживать за здоровьем

Регулярные обследования

Женщинам следует проходить таких врачей:

гинеколог - раз в год, или чаще при необходимости

ПАП-тест (мазок на онкоцитологию) - каждые 1-3 года после 21 года

маммография - после 40 лет - ежегодно или по рекомендации врача

УЗИ органов малого таза: для контроля за яичниками, маткой, особенно при нерегулярном цикле или болях

общий осмотр у терапевта и анализы крови - ежегодно

Гормональное здоровье

Необходимо следить за регулярностью менструального цикла. Не игнорируйте такие симптомы, как чрезмерная усталость, раздражительность, выпадение волос, акне - они могут свидетельствовать о гормональных нарушениях.

Питание и физическая активность

Сбалансированное питание с достаточным количеством белка, здоровых жиров, овощей и фруктов.

Необходимо ограничение сахара, алкоголя, трансжиров. Регулярная физическая активность - даже 30 минут ходьбы ежедневно имеет значение.

Психоэмоциональное здоровье

Важно следить за уровнем стресса, практиковать техники релаксации (медитация, дыхательные упражнения). Не стесняться обращаться к психологу или психотерапевту.