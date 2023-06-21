Топ-3 найшкідливіші перекуси, через які вам не вдається схуднути

Правильно організоване харчування допомагає позбутись зайвої ваги. Втім, поширена думка про те, що треба їсти мало, але часто - помилкова. Як виявилось перекуси є не настільки гарною ідеєю, як ми раніше про це думали. Вони навіть можуть нашкодити процесу схуднення. Особливо, якщо до їх складу входять "неправильні" продукти.

Про те, якими мають бути ідеальні перекуси та яких варіантів варто уникати, розповіли на сторінці про здорове харчування та тренування Fizra hub в Instagram .

Що треба знати про перекуси

"Людині достатньо 3 прийоми їжі на день і не потрібні перекуси. Чим частіше ми їмо, тим частіше наш організм відповідає підйомом інсуліну, який завжди виробляється при прийомі будь-якої їжі", - зазначають експерти.

Якщо ви все ж таки вирішили зробити перекус, пам’ятайте що це легкий прийом їжі, і інтервал між прийомами їжі має бути мінімум 3 год, щоб інсулін міг повернутися за цей час до норми.

Хто може робити перекуси:

професійні спортсмени

люди, у яких висока фізична активність

вагітні та жінки на ГВ

ті, хто на індивідуальній дієті через різні хвороби

Ідеальні перекуси не мають давати різкого стрибка інсуліну. Вони повинні містити жири та складні вуглеводи. Гарними варіантами є:

горіхи (не більше 30 г)

сухофрукти (не більше 50 г)

деякі фрукти (ківі, зелені яблука, грейпфрут, манго, тобто плоди з низьким глікемічним індексом)

овочеві салати/овочі

хлібці

йогурт білий

хумус

Які перекуси є найшкідливішими

Солодощі - такі перекуси втручаються у роботу гормонів і викликають викид інсуліну, кортизолу, дофаміну і серотоніну. Високий підйом цих гормонів змінюється різким падінням, що супроводжується нервозністю, дратівливістю і втомою. Після такого перекусу у вас виникне ще більший апетит. Замість солодощів краще з'їсти горіхи.

Фастфуди і напівфабрикати - у таких продуктах є багато солі, трансжирів і харчових добавок. Замість такої їжі краще зробіть бутерброд із цілозернового хліба, запеченого м'яса і свіжих овочів.

Банани - у цьому фрукті є багато цукру і трохи клітковини. З'ївши такий перекус ви отримаєте різкий стрибок цукру в крові і незабаром знову станете голодними.

Сам по собі банан корисний, але для перекусу краще брати овочеві салати або фрукти з низьким глікемічним індексом.