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Топ-3 найрозповсюдженіших міфи про целюліт (відео)

Найрозповсюдженіші міфи про целюліт (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Целюліт - це та проблема жінок, яка турбує протягом всього життя. Ви можете займатися спортом, бути найкрасивішою, але мати целюліт, а може бути й геть інакше. Проте навколо цієї теми існує багато міфів.

Про найрозповсюдженіші з них, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео психолога Юлії Білої.

Топ-3 найрозповсюдженіших міфи про целюліт

Міфи навколо целюліту - це вічна проблема, яка ніколи не відпускає жінок, в якій би фізичній формі вони не були. Але насправді, все не настільки страшно, як може здатися. 

Також варто брати до уваги, що у кожної з нас різний організм, а поява целюліту залежить напряму від нашого організму та фізичної маси тіла. 

Перший міф - кардіонагрузки допоможуть позбутися целюліту. 

"Ні, кардіо вправи та біг допоможуть скинути зайву вагу, але вони не допоможуть зробити шкіру більш гладкою та пружною", - каже Юлія. 

Другий міф - антицелюлітні креми допоможуть побороти целюліт.

"Ще не з’явилося у продажу жодного рецептурного або ж у вільному продажу засобу, який допоміг би повністю позбутися целюліту", - зауважила психолог та сексолог. 

Найрозповсюдженіші міфи про целюліт (фото: Freepik)

Третій міф - бади та вітаміни зменшують целюліт. 

І це, за словами Юлії, не правда, адже засоби для внутрішнього використання проти целюліту мають сечогінну дію, тобто, вони протинабрякові, і ця дія буде недовготривала. 

"І найголовніше, целюліт - це не хвороба, це стан, з яким стикаються майже 90 відсотків жінок упродовж свого життя. Тобто, з ним можна і потрібно працювати", - підсумовує Юлія. 

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