Топ-3 самых распространенных мифа о целлюлите (видео)

Топ-3 самых распространенных мифа о целлюлите

Мифы вокруг целлюлита - это вечная проблема, которая никогда не отпускает женщин, в какой бы физической форме они ни были. Но на самом деле, все не так страшно, как может показаться.

Также следует учитывать, что у каждой из нас разный организм, а появление целлюлита зависит напрямую от нашего организма и физической массы тела.

Первый миф - кардионагрузки помогут избавиться от целлюлита.

"Нет, кардио упражнения и бег помогут сбросить лишний вес, но они не помогут сделать кожу более гладкой и упругой", - говорит Юлия.

Второй миф - антицеллюлитные кремы помогут побороть целлюлит.

"Еще не появилось в продаже ни одного рецептурного или в свободной продаже средства, которое помогло бы полностью избавиться от целлюлита", - отметила психолог и сексолог.

Самые распространенные мифы о целлюлите (фото: Freepik)

Третий миф - бады и витамины уменьшают целлюлит.

И это, по словам Юлии, не правда, ведь средства для внутреннего использования против целлюлита оказывают мочегонное действие, то есть, они противоотечны, и это действие будет непродолжительным.

"И самое главное, целлюлит - это не болезнь, это состояние, с которым сталкиваются почти 90 процентов женщин за свою жизнь. То есть, с ним можно и нужно работать", - подытожила Юлия.