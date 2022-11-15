Чим небезпечний целюліт і як його прибрати? Відповідь лікаря

За статистикою наявність целюліту спостерігають у 80-90% жінок, що є цілком нормальним. З медичної точки зору, целюліт є цілком безпечним для здоров'я. Єдине, чим він заважає - це канони краси у суспільстві.

Сімейний лікар Володимир Голокоз розповідає , чи може бути целюліт небезпечним і як його самостійно позбавитися.

Що таке целюліт?

Целюліт - це особливість шкіри, обумовлена змінами підшкірно-жирової клітковини. Ззовні він має вигляд апельсинової кірки.

Варто відразу пояснити, що целюліт - це не хвороба, його не потрібно лікувати. Це природний стан шкіри. Частіше його спостерігають у жінок, оскільки вони мають вищий процент жиру в тілі, на відміну від чоловіків.

Целюліт зароджується аж у третьому шарі шкіри. Там формуються жирові стовпці, які збільшуються та тиснуть на верхні шари шкіри, роблячи її рельєфною. Це відбувається шляхом руйнації колагену.

Лікар наголошує, що наявність целюліту - це не дерматологічна чи якась інша проблема. Це комплекс порушень у системі мікроциркуляції, надлишку підшкірної жирової тканини, пошкодження колагенових клітин тощо. Тому й діяти потрібно саме на ці чинники.

Чому виникає целюліт?

Основними причинами для появи целюліту є:

малорухливий спосіб життя

куріння

генетична схильність

гормональний збій

особливості шкіри

неправильне харчування з надлишком цукрів

Целюліт виникає через систему порушень (фото: Freepik)

Як позбутися целюліту?

Силові тренування

Це основа боротьби з целюлітом. Оскільки підшкірна жирова тканина лежить над м'язами, то нетренованість і слабкість цих м'язів лише посилюють ефект "апельсинової кірки".

Для більшої ефективності додавайте до тренувань вправи на м'язи сідниць і ніг.

Дефіцит калорій

Целюліт - це надлишок жиру. А без дефіциту калорій і нормалізації харчування позбутися зайвого точно не вдасться. Уріжте раціон на 10-20% калорій.

Окремо лікар радить звернути увагу на насичення раціону білками, які синтезують колаген, і споживати якомога менше цукру. Для швидшого відновлення колагену його можна приймати в капсулах разом із вітаміном С.

Масаж і терапії

Масаж буде корисним для стимулювання циркуляції крові та лімфи в тілі. Вони розпалять процес знищення жиру та пришвидшать зникнення целюліту. Але варто розуміти, що від одного сеансу толку майже не буде.

Серед інших способів з області спа виділяють термотерапію. Різноманітні сауни, гаряче обгортування тощо сприяють циркуляції крові та релаксації гладкої мускулатури у стінках судин.

Також целюліт можна видалити механічно, але це на випадок запущеності ситуації. Набагато краще позбутися його природним шляхом у комплексі всіх вище згаданих порад.