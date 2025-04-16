Топ-3 напої, які роблять шкіру тьмяною та прискорюють старіння

Соки та солодкі газовані напої

Косметолог Дарія Тіщенко розповіла, що ці напої містять доданий цукор, що підвищує їхній глікемічний індекс. Часте споживання може призводити до підвищення рівня інсуліну і, як наслідок, - до посилення запальних процесів та появи акне.

До того ж високий вміст цукру в соках і солодких газованих напоях може сприяти глікації - процесу, під час якого цукор звʼязується з білками (наприклад, з колагеном), що пришвидшує передчасне старіння шкіри.

Енергетики

Такі популярні напої також містять високі дози цукру та кофеїну. Надлишок цукру може стимулювати вироблення шкірного сала та сприяти закупорюванню пор.

Окрім того, у їхньому складі ще є кофеїн, що може підвищувати рівень кортизолу - гормону стресу, який також повʼязаний із посиленням акне.

Алкоголь

Дослідження, опубліковане американським Університетом Брауна, показало, що навіть невелика кількість білого вина може збільшити шанси на розвиток розацеа, захворювання шкіри, яке викликає почервоніння та видимі кровоносні судини на обличчі.

Крім того, темні спиртні напої містять конгенери, які утворюються під час бродіння алкоголю, і ці конгенери призводять до старіння шкіри раніше, ніж це було б природним чином.

Оскільки коктейлі є сумішшю різноманітних алкогольних напоїв, вони втрачають свою чистоту, а велика кількість цукру, що використовується в кожному з них, може призвести до появи прищів.

Як уникнути негативного впливу

﻿﻿Найкращий та найбільш ефективний варіант - це обмеження споживання напоїв з високим вмістом цукру та кофеїну. Замініть їх на воду, травʼяні чаї або натуральні соки без доданого цукру.

Найкраще ввести звичку читати склад напоїв на етикетках. Навіть "здорові" напої можуть містити прихований цукор, тому важливо завжди звертати увагу на інгредієнти.