Топ-3 напитка, которые делают кожу тусклой и ускоряют старение

Соки и сладкие газированные напитки

Косметолог Дарья Тищенко рассказала, что эти напитки содержат добавленный сахар, что повышает их гликемический индекс. Частое потребление может приводить к повышению уровня инсулина и, как следствие, - к усилению воспалительных процессов и появлению акне.

К тому же высокое содержание сахара в соках и сладких газированных напитках может способствовать гликации - процессу, во время которого сахар связывается с белками (например, с коллагеном), что ускоряет преждевременное старение кожи.

Энергетики

Такие популярные напитки также содержат высокие дозы сахара и кофеина. Избыток сахара может стимулировать выработку кожного сала и способствовать закупориванию пор.

Кроме того, в их составе еще есть кофеин, который может повышать уровень кортизола - гормона стресса, который также связан с усилением акне.

Алкоголь

Исследование, опубликованное американским Университетом Брауна, показало, что даже небольшое количество белого вина может увеличить шансы на развитие розацеа, заболевания кожи, которое вызывает покраснение и видимые кровеносные сосуды на лице.

Кроме того, темные спиртные напитки содержат конгенеры, которые образуются во время брожения алкоголя, и эти конгенеры приводят к старению кожи раньше, чем это было бы естественным образом.

Поскольку коктейли являются смесью различных алкогольных напитков, они теряют свою чистоту, а большое количество сахара, используемого в каждом из них, может привести к появлению прыщей.

Как избежать негативного воздействия

Лучший и наиболее эффективный вариант - это ограничение потребления напитков с высоким содержанием сахара и кофеина. Замените их на воду, травяные чаи или натуральные соки без добавления сахара.

Лучше всего ввести привычку читать состав напитков на этикетках. Даже "здоровые" напитки могут содержать скрытый сахар, поэтому важно всегда обращать внимание на ингредиенты.