Топ-15 найкращих ігор із відкритим світом на ПК, які затягнуть на сотні годин

Ігри з відкритим світом залишаються одними з найпопулярніших жанрів на ПК завдяки свободі вибору, масштабним локаціям і різноманітному геймплею. У таких проєктах можна не поспішати з проходженням сюжету, досліджувати навколишній світ і займатися побічними активностями.

Про 15 найяскравіших і найдосконаліших ігор з відкритим світом розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт GG.deals , який пропонує найкращі пропозиції на ігри та інші цифрові продукти для ПК.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy - це гра, в якій ви стаєте чарівником, що володіє давньою магією. На вас чекають заняття із зіллєваріння, заклинань та інших дисциплін, а також битви з небезпечними ворогами.

Гра пропонує великий відкритий світ, сповнений таємниць і секретів, а замок Гоґвортс тут представлений у найбільш вражаючій візуальній версії на сьогоднішній день. Прогулянка його залами - немов втілення мрії.

Hogwarts Legacy (фото: GG.deals)

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - одна з найкращих ігор з відкритим світом на ПК. Це видання включає основну гру, два масштабних доповнення, а також поліпшення для сучасних комп'ютерів.

Сюжет залишився колишнім, а геймплей, як і раніше, затягує - понад сто годин основного і побічного контенту. Любителі фентезі точно не залишаться розчаровані.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (фото: GG.deals)

Elden Ring

Elden Ring - обов'язкова гра для фанатів жанру Souls-like і новачків. Незважаючи на високу складність, гра пропонує гнучкі можливості прокачування, що робить її доступнішою.

Сюжет традиційно загадковий і атмосферний, як у всіх іграх FromSoftware, а на шляху зустрінуться безліч потужних ворогів.

Elden Ring (фото: GG.deals)

Kingdom Come: Deliverance II

Kingdom Come: Deliverance II - масштабна рольова гра з відкритим світом, що занурює в атмосферу Європи XV століття.

Продовження історії Генрі пропонує десятки (а то й сотні) годин геймплею, реалістичну середньовічну атмосферу, опрацьовані міста, крафт зброї та широкий вибір занять - від квестів до порушень закону.

Kingdom Come: Deliverance II (фото: GG.deals)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - це атмосферне виживання в небезпечній Зоні, наповненій мутантами й аномаліями.

Незважаючи на баги, технічні проблеми і критику за слабкий сюжет, гра вражає масштабом світу і напруженою атмосферою. Підходить тим, хто готовий до суворого випробування.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (фото: GG.deals)

Dying Light 2: Stay Human

Dying Light 2: Stay Human - продовження зомбі-екшену з новою історією та персонажами.

Гравці керують Айденом, який шукає свою сестру в місті Вілледор і потрапляє в конфлікт між ворогуючими фракціями. Ваші рішення впливають на перебіг подій, але ворогів точно уникнути не вдасться.

Dying Light 2: Stay Human (фото: GG.deals)

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - рольова гра з великим відкритим світом, події якої розгортаються в Найт-Сіті.

Гравці керують персонажем на ім'я Ві, якого можна повністю кастомізувати, включно із зовнішністю та передісторією - це впливає на початок сюжету і варіанти діалогів. У грі багато основних і побічних завдань із нелінійною структурою, що дає змогу впливати на розвиток історії.

Cyberpunk 2077 (фото: GG.deals)

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 - це одна з найатмосферніших і найдосконаліших ігор з відкритим світом. На вас чекає захоплива історія, приголомшлива графіка, автентична атмосфера Дикого Заходу і живий світ, у якому персонажі природно взаємодіють один з одним і з головним героєм.

Red Dead Redemption 2 (фото: GG.deals)

Marvel's Spider-Man Remastered and Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man Remastered і Spider-Man: Miles Morales - це динамічні екшени від третьої особи з вражаючим віртуальним Мангеттеном. Гравці зможуть не тільки вільно досліджувати Нью-Йорк, а й відчути себе справжнім супергероєм, б'ючись зі злочинцями і рятуючи місто.

Marvel's Spider-Man Remastered (фото: Steam)

Ghost of Tsushima Director's Cut

Ghost of Tsushima Director's Cut - це один із найкращих відкритих світів для тих, хто мріяв стати самураєм. У ролі Дзіна Сакая ви захищаєте острів Цусіма від монгольської навали, берете участь у напружених дуелях, виконуєте побічні завдання і відпочиваєте в гарячих джерелах.

Ghost of Tsushima Director's Cut (фото: GG.deals)

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V - це гра, яка задала стандарт для пісочниць на багато років. Незважаючи на свій вік, вона все ще варта уваги.

Лос-Сантос має дуже автентичний вигляд, завдяки роботі розробників, які засновували місто на реальних фотографіях Лос-Анджелеса. Гравці можуть досліджувати світ різними способами: на машині, велосипеді або навіть вертольоті.

Grand Theft Auto V (фото: GG.deals)

Rust

Rust - це survival-гра, де основна загроза походить не від диких тварин, а від інших гравців. У цій пісочниці всі перебувають в однакових умовах, і якщо у вас немає захисту, ваше дорогоцінне спорядження може бути винесено за лічені секунди.

Почавши з каменю і ліхтарика, ви збиратимете ресурси, будуватимете поселення і захищатиметеся від тварин та інших гравців. З розвитком гри у вас з'явиться можливість будувати міста і використовувати транспорт для подорожей.

Rust (фото: GG.deals)

Minecraft

Minecraft - це одна з найпопулярніших survival-ігор, яка з роками тільки збільшила кількість контенту і свою фан-базу. Гра надає величезну кількість можливостей, і єдине обмеження - це ваша фантазія.

У Minecraft можна виживати в процедурно генерованому світі, будувати масштабні реконструкції реальних місць або взаємодіяти зі спільнотою на різних серверах.

Minecraft (фото: GG.deals)

Forza Horizon 4 and Forza Horizon 5

Forza Horizon 4 і Forza Horizon 5 - обов'язкові ігри для любителів перегонів із величезними світами. Завдяки зміні сезонів і погодних умов, вони пропонують унікальний досвід залежно від часу гри.

У FH 4 гравці зможуть досліджувати дощову, але красиву Велику Британію, а в FH 5 - ганяти мальовничою Мексикою. Кожному знайдеться щось до смаку.

Forza Horizon 4 and Forza Horizon 5 (фото: GG.deals)

The Crew Motorfest

The Crew Motorfest - аркадна гра від Ubisoft із різноманітними перегоновими подіями та сотнями автомобілів. Карта в грі трохи менша, ніж у попередніх частинах, що може бути на руку.

Гравці можуть ганяти Гаваями, насолоджуючись гарними пейзажами і плавною анімацією, а також піднятися на вершину вулкана.

The Crew Motorfest (фото: GG.deals)