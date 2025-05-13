Топ-15 лучших игр с открытым миром на ПК, которые затянут на сотни часов

Игры с открытым миром остаются одними из самых популярных жанров на ПК благодаря свободе выбора, масштабным локациям и разнообразному геймплею. В таких проектах можно не спешить с прохождением сюжета, исследовать окружающий мир и заниматься побочными активностями.

О 15 самых ярких и проработанных играх с открытым миром рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GG.deals , который предлагает лучшие предложения на игры и другие цифровые продукты для ПК.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy - это игра, в которой вы становитесь волшебником, обладающим древней магией. Вас ждут занятия по зельеварению, заклинаниям и другим дисциплинам, а также сражения с опасными врагами.

Игра предлагает обширный открытый мир, полный тайн и секретов, а замок Хогвартс здесь представлен в самой впечатляющей визуальной версии на сегодняшний день. Прогулка по его залам - словно воплощение мечты.

Hogwarts Legacy (фото: GG.deals)

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - одна из лучших игр с открытым миром на ПК. Это издание включает основную игру, два масштабных дополнения, а также улучшения для современных компьютеров.

Сюжет остался прежним, а геймплей по-прежнему затягивает - более ста часов основного и побочного контента. Любители фэнтези точно не останутся разочарованы.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (фото: GG.deals)

Elden Ring

Elden Ring - обязательная игра для фанатов жанра Souls-like и новичков. Несмотря на высокую сложность, игра предлагает гибкие возможности прокачки, что делает ее доступнее.

Сюжет традиционно загадочный и атмосферный, как во всех играх FromSoftware, а на пути встретятся множество мощных врагов.

Elden Ring (фото: GG.deals)

Kingdom Come: Deliverance II

Kingdom Come: Deliverance II - масштабная ролевая игра с открытым миром, погружающая в атмосферу Европы XV века.

Продолжение истории Генри предлагает десятки (а то и сотни) часов геймплея, реалистичную средневековую атмосферу, проработанные города, крафт оружия и широкий выбор занятий - от квестов до нарушений закона.

Kingdom Come: Deliverance II (фото: GG.deals)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - это атмосферное выживание в опасной Зоне, наполненной мутантами и аномалиями.

Несмотря на баги, технические проблемы и критику за слабый сюжет, игра впечатляет масштабом мира и напряженной атмосферой. Подходит тем, кто готов к суровому испытанию.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (фото: GG.deals)

Dying Light 2: Stay Human

Dying Light 2: Stay Human - продолжение зомби-экшена с новой историей и персонажами.

Игроки управляют Айденом, который ищет свою сестру в городе Вилледор и попадает в конфликт между враждующими фракциями. Ваши решения влияют на ход событий, но врагов точно избежать не удастся.

Dying Light 2: Stay Human (фото: GG.deals)

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - ролевая игра с большим открытым миром, события которой разворачиваются в Найт-Сити.

Игроки управляют персонажем по имени Ви, которого можно полностью кастомизировать, включая внешность и предысторию - это влияет на начало сюжета и варианты диалогов. В игре много основных и побочных заданий с нелинейной структурой, позволяющей влиять на развитие истории.

Cyberpunk 2077 (фото: GG.deals)

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 - это одна из самых атмосферных и проработанных игр с открытым миром. Вас ждет захватывающая история, потрясающая графика, аутентичная атмосфера Дикого Запада и живой мир, в котором персонажи естественно взаимодействуют друг с другом и с главным героем.

Red Dead Redemption 2 (фото: GG.deals)

Marvel's Spider-Man Remastered and Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man Remastered и Spider-Man: Miles Morales - это динамичные экшены от третьего лица с впечатляющим виртуальным Манхэттеном. Игроки смогут не только свободно исследовать Нью-Йорк, но и почувствовать себя настоящим супергероем, сражаясь с преступниками и спасая город.

Marvel's Spider-Man Remastered (фото: Steam)

Ghost of Tsushima Director's Cut

Ghost of Tsushima Director's Cut - это один из лучших открытых миров для тех, кто мечтал стать самураем. В роли Дзина Сакая вы защищаете остров Цусима от монгольского нашествия, участвуете в напряженных дуэлях, выполняете побочные задания и отдыхаете в горячих источниках.

Ghost of Tsushima Director's Cut (фото: GG.deals)

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V - это игра, которая задала стандарт для песочниц на многие годы. Несмотря на свой возраст, она все еще стоит внимания.

Лос-Сантос выглядит очень аутентично, благодаря работе разработчиков, которые основывали город на реальных фотографиях Лос-Анджелеса. Игроки могут исследовать мир различными способами: на машине, велосипеде или даже вертолете.

Grand Theft Auto V (фото: GG.deals)

Rust

Rust - это survival-игра, где основная угроза исходит не от диких животных, а от других игроков. В этой песочнице все находятся в одинаковых условиях, и если у вас нет защиты, ваше драгоценное снаряжение может быть унесено за считанные секунды.

Начав с камня и фонарика, вы будете собирать ресурсы, строить поселения и защищаться от животных и других игроков. С развитием игры у вас появится возможность строить города и использовать транспорт для путешествий.

Rust (фото: GG.deals)

Minecraft

Minecraft - это одна из самых популярных survival-игр, которая с годами только увеличила количество контента и свою фан-базу. Игра предоставляет огромное количество возможностей, и единственное ограничение - это ваша фантазия.

В Minecraft можно выживать в процедурно генерируемом мире, строить масштабные реконструкции реальных мест или взаимодействовать с сообществом на различных серверах.

Minecraft (фото: GG.deals)

Forza Horizon 4 and Forza Horizon 5

Forza Horizon 4 и Forza Horizon 5 - обязательные игры для любителей гонок с огромными мирами. Благодаря смене сезонов и погодных условий, они предлагают уникальный опыт в зависимости от времени игры.

В FH 4 игроки смогут исследовать дождливую, но красивую Великобританию, а в FH 5 - гонять по живописной Мексике. Каждому найдется что-то по вкусу.

Forza Horizon 4 and Forza Horizon 5 (фото: GG.deals)

The Crew Motorfest

The Crew Motorfest - аркадная игра от Ubisoft с разнообразными гоночными событиями и сотнями автомобилей. Карта в игре немного меньше, чем в предыдущих частях, что может быть на руку.

Игроки могут гонять по Гавайям, наслаждаясь красивыми пейзажами и плавной анимацией, а также подняться на вершину вулкана.

The Crew Motorfest (фото: GG.deals)