Топ-15 ігрових прем'єр квітня, які викличуть бурю емоцій

Steel Hunters - 2 квітня (PC)

Steel Hunters - це динамічний багатокористувацький шутер з мехами, в якому гравці б'ються в напружених тактичних битвах. Дія розгортається в похмурому майбутньому, де гравці керують бойовими машинами, налаштовуючи їхнє озброєння і тактику під свій стиль гри.

У грі представлені руйнівні оточення, командний геймплей і глибока система прогресії. Можна брати участь як в одиночних сутичках, так і в масштабних командних битвах. Любителі меха-екшену і тактичних шутерів знайдуть тут масу адреналіну і видовищних перестрілок.

Steel Hunters (фото: Steam)

The Last of Us Part II Remastered - 3 квітня (PC)

Культова The Last of Us Part II повертається в ремастеринговій версії для ПК, пропонуючи поліпшену графіку, підвищену продуктивність і додаткові матеріали. Гра розповідає про важку історію Еллі, яка подорожує нещадним постапокаліптичним світом.

Геймплей поєднує в собі глибоку стелс-механіку і напружені битви, а сюжет зачіпає складні емоційні теми.

The Last of Us Part II Remastered (фото: Epic Games)

Roman Triumph: Survival City Builder - 3 квітня (PC)

Roman Triumph: Survival City Builder переносить гравців у Стародавній Рим, де їм належить побудувати і розвинути процвітаюче місто. Гра поєднує елементи стратегії та виживання: важливо грамотно управляти ресурсами, піклуватися про громадян і захищатися від ворогів.

Історична атмосфера доповнюється реалістичною архітектурою та політичною системою Стародавнього Риму. Виклики включають природні катастрофи, громадянські заворушення і військові загрози. Шанувальники історичних містобудівних симуляторів оцінять складні механіки та увагу до деталей.

Roman Triumph: Survival City Builder (фото: Steam)

Sand - 3 квітня (PC)

Sand - це пригодницька гра з відкритим світом, дія якої розгортається на величезній пустельній планеті, повній загадок і небезпек. Гравці беруть на себе роль самотнього мандрівника в екзокостюмі, який досліджує руїни стародавньої цивілізації і видобуває ресурси.

Гра поєднує елементи виживання та оповідного дослідження, створюючи унікальний науково-фантастичний досвід. Атмосферний світ і нелінійний сюжет роблять Sand обов'язковою до проходження для любителів пригод.

Sand (фото: Steam)

The Renovator: Origins - 4 квітня (PS5, Xbox, Switch)

The Renovator: Origins - це розслабляючий, але водночас захопливий симулятор реставрації, у якому гравці відновлюють старовинні будівлі. Використовуючи різні інструменти, вони очищають, ремонтують і декорують будівлі, розкриваючи їхню історію.

Гра робить наголос на деталі, даючи змогу проявити творчий підхід до дизайну інтер'єрів. Відновлення занедбаного замку або старовинного особняка приносить не тільки задоволення, а й пізнавальний досвід. Шанувальники симуляторів оцінять поєднання історичної автентичності, творчості та захопливого ігрового процесу.

The Renovator: Origins (фото: Steam)

South of Midnight - 8 квітня (Xbox, PC)

South of Midnight - це пригодницька гра з сильним оповідним елементом, дія якої розгортається в похмурому й атмосферному переосмисленні Американського Півдня. Гравці беруть на себе роль Гейзел, молодої дівчини, яка має здатність змінювати реальність, стикаючись із потойбічними силами.

У грі представлений насичений світ, натхненний фольклором, сповнений загадковими ландшафтами, міфічними істотами і глибокою історією. Унікальний художній стиль і захопливі бойові механіки роблять South of Midnight емоційно насиченою і візуально приголомшливою пригодою. Любителі сюжетних ігор з елементами містики знайдуть тут багато цікавого.

South of Midnight

Commandos: Origins - 9 квітня (PS5, Xbox, PC)

Commandos: Origins - це приквел до культової серії тактичних стратегій у реальному часі, що переносить гравців до витоків елітного спецпідрозділу. Дія гри розгортається під час Другої світової війни, а основна увага приділена стратегічним потайним місіям, які потребують ретельного планування і точного виконання.

Гравці керують загоном фахівців, кожен з яких володіє унікальними навичками, що дозволяють виконувати небезпечні операції в тилу ворога. Commandos: Origins зберігає складний геймплей, який зробив серію легендарною, але водночас додає сучасні поліпшення. Це обов'язкова гра для шанувальників тактичних стратегій і військової історії.

Commandos: Origins (фото: Rock Paper Shotgun)

Descenders Next - 9 квітня (Xbox, PC)

Descenders Next - нова частина популярної серії ігор про екстремальний даунхіл, що пропонує поліпшену фізику і розширений контент. Гравці мчать процедурно генерованими трасами, виконуючи запаморочливі трюки і долаючи небезпечні перешкоди.

У грі з'явилися розширені багатокористувацькі режими, більше можливостей кастомізації та різноманітні нові локації. Динамічний геймплей і глибока система прогресії роблять Descenders Next справжнім вибухом адреналіну для любителів екстремального спорту.

Descenders Next (фото: Steam)

Driveloop: Survivors - 9 квітня (PC)

Driveloop: Survivors поєднує високошвидкісні перегони з елементами roguelike-виживання в постапокаліптичному світі. Гравцям доведеться перетинати спустошені шосе, добуваючи паливо і ресурси, уникаючи смертельних небезпек.

Процедурно генеровані локації забезпечують унікальний виклик при кожному новому заїзді. Поєднання автомобільних битв, дослідження та управління ресурсами створює неповторний досвід виживання. Шанувальники екшену в стилі Mad Max знайдуть у цій грі масу драйву і напружених моментів.

Driveloop: Survivors

The Talos Principle: Reawakened - 10 квітня (PC)

The Talos Principle: Reawakened - філософська головоломка, що кидає гравцям виклик складними логічними завданнями і глибокодумними дилемами. Дія гри розгортається в таємничому світі, що поєднує стародавні руїни і футуристичні технології, а її сюжет досліджує питання свідомості і штучного інтелекту.

Гравцям належить розв'язувати дедалі складніші головоломки, поступово розкриваючи таємниці свого існування. Оновлена версія гри пропонує поліпшену графіку і ще більш захопливий ігровий процес. Любителі головоломок і наукової фантастики оцінять її інтелектуальний підхід і захопливу розповідь.

The Talos Principle: Reawakened (фото: Thinky Games)

Lushfoil Photography Sim - 15 квітня (PS5, Xbox, PC)

Lushfoil Photography Sim - це розслаблююча подорож відкритим світом, де гравці досліджують приголомшливі пейзажі через об'єктив камери. Гіперреалістичні оточення, натхненні реальними локаціями, дозволяють створювати неймовірно красиві знімки.

Динамічна погода, реалістичні ефекти освітлення та широкий вибір об'єктивів забезпечують автентичний досвід фотографії. Гра заохочує вивчення навколишнього світу, винагороджуючи за художнє бачення та увагу до композиції. Це ідеальна пригода для шанувальників природи та віртуальних подорожей, що пропонує медитативний і захопливий ігровий процес.

Lushfoil Photography Sim

Monument Valley 2 - 15 квітня (Switch)

Улюблена багатьма головоломка-пригода Monument Valley 2 виходить на Nintendo Switch, відкриваючи свій зачаровуючий світ, натхненний Ешером, для нової аудиторії. Гравці проведуть матір і її дитину через красиво спроектовані рівні, побудовані на оптичних ілюзіях і грі з перспективою.

Інтуїтивне управління з сенсорного екрану ідеально підходить для портативного режиму Switch. Шанувальники мистецьких і атмосферних ігор напевно отримають задоволення від цієї унікальної та зачаровуючої головоломки.

Monument Valley 2

Indiana Jones and the Great Circle - 17 квітня (PS5)

Indiana Jones and the Great Circle - захоплива пригода, яка дає змогу гравцям приміряти роль легендарного археолога. Дія гри розгортається між подіями класичних фільмів, пропонуючи грандіозну подорож усім світом, сповнену стародавніх таємниць і напруженого екшену.

Гравці досліджуватимуть загублені гробниці, розв'язуватимуть складні головоломки та братимуть участь у кінематографічних битвах. Сильна розповідь і автентична атмосфера роблять гру мрією для шанувальників Індіани Джонса.

Indiana Jones and the Great Circle (фото: WTYE)

Days Gone Remastered - 25 квітня (PS5)

Days Gone Remastered переносить культову гру про виживання у відкритому світі на PS5, пропонуючи поліпшену графіку і продуктивність. Гравці знову візьмуть на себе роль Дікона Сент-Джона, мандрівника, що виживає в постапокаліптичному світі, наповненому ордами зомбі-подібних фрікерів.

Гра пропонує величезний відкритий світ, напружені битви та емоційну історію про виживання і втрати. У ремастері поліпшено штучний інтелект, прискорено завантаження і додано нові елементи геймплея. Шанувальники екшенів отримають ідеальний шанс знову зануритися в суворий, але красивий всесвіт Days Gone.

Days Gone Remastered (фото: GaminGbible)

Forza Horizon 5 - 29 квітня (PS5)

Forza Horizon 5 уперше виходить на PS5, привносячи найкращий гоночний симулятор із відкритим світом на нову платформу. Дія гри розгортається в приголомшливо деталізованій версії Мексики, де на гравців чекають величезні простори, захопливі події та динамічна погода.

Гонщики зможуть досліджувати різноманітні локації, брати участь в епічних заїздах і налаштовувати свої ідеальні автомобілі. Реалістична фізика водіння і великий автопарк роблять гру ідеальною як для казуальних гравців, так і для хардкорних фанатів перегонів.

Forza Horizon 5 (фото: PCMag)