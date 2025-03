Топ-15 игровых премьер апреля, которые вызовут бурю эмоций

Steel Hunters - 2 апреля (PC)

Steel Hunters - это динамичный многопользовательский шутер с мехами, в котором игроки сражаются в напряженных тактических битвах. Действие разворачивается в мрачном будущем, где игроки управляют боевыми машинами, настраивая их вооружение и тактику под свой стиль игры.

В игре представлены разрушаемые окружения, командный геймплей и глубокая система прогрессии. Можно участвовать как в одиночных схватках, так и в масштабных командных сражениях. Любители меха-экшена и тактических шутеров найдут здесь массу адреналина и зрелищных перестрелок.

Steel Hunters (фото: Steam)

The Last of Us Part II Remastered - 3 апреля (PC)

Культовая The Last of Us Part II возвращается в ремастеринговой версии для ПК, предлагая улучшенную графику, повышенную производительность и дополнительные материалы. Игра рассказывает о тяжелой истории Элли, путешествующей по беспощадному постапокалиптическому миру.

Геймплей сочетает в себе глубокую стелс-механику и напряженные сражения, а сюжет затрагивает сложные эмоциональные темы.

The Last of Us Part II Remastered (фото: Epic Games)

Roman Triumph: Survival City Builder - 3 апреля (PC)

Roman Triumph: Survival City Builder переносит игроков в Древний Рим, где им предстоит построить и развить процветающий город. Игра сочетает элементы стратегии и выживания: важно грамотно управлять ресурсами, заботиться о гражданах и защищаться от врагов.

Историческая атмосфера дополняется реалистичной архитектурой и политической системой Древнего Рима. Вызовы включают природные катастрофы, гражданские беспорядки и военные угрозы. Поклонники исторических градостроительных симуляторов оценят сложные механики и внимание к деталям.

Roman Triumph: Survival City Builder (фото: Steam)

Sand - 3 апреля (PC)

Sand - это приключенческая игра с открытым миром, действие которой разворачивается на огромной пустынной планете, полной загадок и опасностей. Игроки берут на себя роль одинокого путешественника в экзокостюме, исследующего руины древней цивилизации и добывающего ресурсы.

Игра сочетает элементы выживания и повествовательного исследования, создавая уникальный научно-фантастический опыт. Атмосферный мир и нелинейный сюжет делают Sand обязательной к прохождению для любителей приключений.

Sand (фото: Steam)

The Renovator: Origins - 4 апреля (PS5, Xbox, Switch)

The Renovator: Origins - это расслабляющий, но одновременно увлекательный симулятор реставрации, в котором игроки восстанавливают старинные здания. Используя различные инструменты, они очищают, ремонтируют и декорируют строения, раскрывая их историю.

Игра делает упор на детали, позволяя проявить творческий подход к дизайну интерьеров. Восстановление заброшенного замка или старинного особняка приносит не только удовольствие, но и познавательный опыт. Поклонники симуляторов оценят сочетание исторической аутентичности, творчества и увлекательного игрового процесса.

The Renovator: Origins (фото: Steam)

South of Midnight - 8 апреля (Xbox, PC)

South of Midnight - это приключенческая игра с сильным повествовательным элементом, действие которой разворачивается в мрачном и атмосферном переосмыслении Американского Юга. Игроки берут на себя роль Хейзел, молодой девушки, обладающей способностью изменять реальность, сталкиваясь с потусторонними силами.

В игре представлен насыщенный мир, вдохновленный фольклором, наполненный загадочными ландшафтами, мифическими существами и глубокой историей. Уникальный художественный стиль и увлекательные боевые механики делают South of Midnight эмоционально насыщенным и визуально потрясающим приключением. Любители сюжетных игр с элементами мистики найдут здесь много интересного.

South of Midnight

Commandos: Origins - 9 апреля (PS5, Xbox, PC)

Commandos: Origins - это приквел к культовой серии тактических стратегий в реальном времени, переносящий игроков к истокам элитного спецподразделения. Действие игры разворачивается во время Второй мировой войны, а основное внимание уделено стратегическим скрытным миссиям, требующим тщательного планирования и точного выполнения.

Игроки управляют отрядом специалистов, каждый из которых обладает уникальными навыками, позволяющими выполнять опасные операции в тылу врага. Commandos: Origins сохраняет сложный геймплей, сделавший серию легендарной, но при этом добавляет современные улучшения. Это обязательная игра для поклонников тактических стратегий и военной истории.

Commandos: Origins (фото: Rock Paper Shotgun)

Descenders Next - 9 апреля (Xbox, PC)

Descenders Next - новая часть популярной серии игр про экстремальный даунхилл, предлагающая улучшенную физику и расширенный контент. Игроки мчатся по процедурно генерируемым трассам, выполняя головокружительные трюки и преодолевая опасные препятствия.

В игре появились расширенные многопользовательские режимы, больше возможностей кастомизации и разнообразные новые локации. Динамичный геймплей и глубокая система прогрессии делают Descenders Next настоящим взрывом адреналина для любителей экстремального спорта.

Descenders Next (фото: Steam)

Driveloop: Survivors - 9 апреля (PC)

Driveloop: Survivors сочетает высокоскоростные гонки с элементами roguelike-выживания в постапокалиптическом мире. Игрокам предстоит пересекать опустошенные шоссе, добывая топливо и ресурсы, избегая смертельных опасностей.

Процедурно генерируемые локации обеспечивают уникальный вызов при каждом новом заезде. Сочетание автомобильных сражений, исследования и управления ресурсами создает неповторимый опыт выживания. Поклонники экшена в стиле Mad Max найдут в этой игре массу драйва и напряжённых моментов.

Driveloop: Survivors

The Talos Principle: Reawakened - 10 апреля (PC)

The Talos Principle: Reawakened - философская головоломка, бросающая игрокам вызов сложными логическими задачами и глубокомысленными дилеммами. Действие игры разворачивается в таинственном мире, сочетающем древние руины и футуристические технологии, а ее сюжет исследует вопросы сознания и искусственного интеллекта.

Игрокам предстоит решать все более сложные головоломки, постепенно раскрывая тайны своего существования. Обновленная версия игры предлагает улучшенную графику и еще более захватывающий игровой процесс. Любители головоломок и научной фантастики оценят ее интеллектуальный подход и увлекательное повествование.

The Talos Principle: Reawakened (фото: Thinky Games)

Lushfoil Photography Sim - 15 апреля (PS5, Xbox, PC)

Lushfoil Photography Sim - это расслабляющее путешествие по открытому миру, где игроки исследуют потрясающие пейзажи через объектив камеры. Гиперреалистичные окружения, вдохновленные реальными локациями, позволяют создавать невероятно красивые снимки.

Динамическая погода, реалистичные эффекты освещения и широкий выбор объективов обеспечивают аутентичный опыт фотографии. Игра поощряет изучение окружающего мира, вознаграждая за художественное видение и внимание к композиции. Это идеальное приключение для любителей природы и виртуальных путешествий, предлагающее медитативный и захватывающий игровой процесс.

Lushfoil Photography Sim

Monument Valley 2 - 15 апреля (Switch)

Любимая многими головоломка-приключение Monument Valley 2 выходит на Nintendo Switch, открывая свой завораживающий мир, вдохновленный Эшером, для новой аудитории. Игроки проведут мать и ее ребенка через красиво спроектированные уровни, построенные на оптических иллюзиях и игре с перспективой.

Интуитивное управление с сенсорного экрана идеально подходит для портативного режима Switch. Поклонники художественных и атмосферных игр наверняка получат удовольствие от этой уникальной и завораживающей головоломки.

Monument Valley 2

Indiana Jones and the Great Circle - 17 апреля (PS5)

Indiana Jones and the Great Circle - захватывающее приключение, которое позволяет игрокам примерить роль легендарного археолога. Действие игры разворачивается между событиями классических фильмов, предлагая грандиозное путешествие по всему миру, полное древних тайн и напряженного экшена.

Игроки будут исследовать утерянные гробницы, решать сложные головоломки и участвовать в кинематографичных сражениях. Сильное повествование и аутентичная атмосфера делают игру мечтой для поклонников Индианы Джонса.

Indiana Jones and the Great Circle (фото: WTYE)

Days Gone Remastered - 25 апреля (PS5)

Days Gone Remastered переносит культовую игру про выживание в открытом мире на PS5, предлагая улучшенную графику и производительность. Игроки снова возьмут на себя роль Дикона Сент-Джона, странника, выживающего в постапокалиптическом мире, наполненном ордами зомби-подобных фрикеров.

Игра предлагает огромный открытый мир, напряженные сражения и эмоциональную историю о выживании и потере. В ремастере улучшен искусственный интеллект, ускорены загрузки и добавлены новые элементы геймплея. Поклонники экшенов и выживалок получат идеальный шанс вновь окунуться в суровую, но красивую вселенную Days Gone.

Days Gone Remastered (фото: GaminGbible)

Forza Horizon 5 - 29 апреля (PS5)

Forza Horizon 5 впервые выходит на PS5, привнося лучший гоночный симулятор с открытым миром на новую платформу. Действие игры разворачивается в потрясающе детализированной версии Мексики, где игроков ждут огромные просторы, захватывающие события и динамичная погода.

Гонщики смогут исследовать разнообразные локации, участвовать в эпичных заездах и настраивать свои идеальные автомобили. Реалистичная физика вождения и обширный автопарк делают игру идеальной как для казуальных игроков, так и для хардкорных фанатов гонок.

Forza Horizon 5 (фото: PCMag)