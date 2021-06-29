Топ 100: названы лучшие фильмы в истории украинского кино

Представители национального и международного сообщества кинокритиков составили рейтинг 100 лучших фильмов в истории украинского кино от создания кинематографа до наших дней.

95-100. "Сильнее, чем оружие" (2017), Владимир Тихий и творческое объединение BABYLON'13

71. "Наш честный хлеб" (1964), Кира Муратова и Александр Муратов

57. "Семь шагов за горизонт" (1968), Феликс Соболев

53. "Да, входящий в море" (1965), Леонид Осыка

40. "Назови свое имя" (2006), Сергей Буковский

33. "Вечер на Ивана Купала" (1968), Юрий Ильенко и Людмила Колесник

32. "Я и другие" (1971), Феликс Соболев

7. "Полеты во сне и наяву" (1982), Роман Балаян

3. "Человек с киноаппаратом" (1930), Дзига Вертов

При определении результатов учитывались количество упоминаний и место в списках респондентов. Лучшим фильмом опроса определялся фильм, получивший наибольшее количество упоминаний и высокое место в рейтингах.

Напомним, Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов. При этом он не смог его досмотреть до конца.

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