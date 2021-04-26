Что за фильм "Земля кочевников", получивший Оскар 2021: доброта и терпимость

"Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао стала триумфатором премии Оскар 2021 . Картина завоевала три награды главного кинособытия года - за "Лучший фильм", "Лучшую режиссуру", а гениальная 63-летняя Фрэнсис Макдорманд взяла свою третью статуэтку.

О чем этот фильм, и почему он взял три "Оскара" в этом году - читайте далее в нашем материале.

Лента, созданная женщиной-режиссером, основана на документальном романе Джессики Брудер. Она посвящена истории женщины, которая потеряла все деньги из-за экономического кризиса и теперь живет как современная кочевница: бороздит просторы необъятной Америки в поисках новой подработки.

"Спасибо Академии и другим номинантам. Спасибо нашей судьбе за то, что она дала возможность нам сделать это кино. Спасибо кочевникам, которые ездят дорогами. Именно вы научили нас быть добрыми и терпимыми", - сказала Хлоя Чжао, получая заветную награду.

Отметим, что за победу в номинации "Лучший фильм" также соревновались картины "Отец", "Иуда и Черный Мессия", "Манк", "Минари", "Перспективная девушка", "Звук металла", "Суд над Чикагской семеркой".

Справка о фильме "Земля кочевников"

Режиссер: Хлоя Чжао

В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр, Линда Мэй, Анджела Рэйс, Карл Р. Хьюз, Дуглас Дж. Соул и др.

Сценарий: Хлоя Чжао, Джессика Брудер

Оператор: Джошуа Джеймс Ричардс

Кадр из фильма "Земля кочевников"

О чем оскароносный фильм

В картине Макдорманд сыграла сотрудницу завода по производству гипсокартона по имени Ферн. Вследствие экономического краха промышленного городка в сельской Неваде она собирает свой фургон и отправляется в путь. Она изучает жизнь вне привычного общества как современный кочевник.

Интересно, что в фильме кроме профессиональных актеров снялись настоящие кочевники: Линда Мэй, Свенки и Боб Уэллс. Они стали наставниками и спутниками Ферн в исследовании бескрайних ландшафтов американского Запада.

Для Макдорманд эта награда стала третьей в ее карьере. В 1997 году она получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Фарго", а в 2018 году была удостоена премии в той же категории за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

"Земля кочевников", трейлер