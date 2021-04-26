ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Что за фильм "Земля кочевников", получивший Оскар 2021: доброта и терпимость

Новина українською → Понедельник 26 апреля 2021 12:51
Что за фильм "Земля кочевников", получивший Оскар 2021: доброта и терпимость Фото: Фрэнсис Макдорманд на премии Оскар 2021 (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

"Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао стала триумфатором премии Оскар 2021. Картина завоевала три награды главного кинособытия года - за "Лучший фильм", "Лучшую режиссуру", а гениальная 63-летняя Фрэнсис Макдорманд взяла свою третью статуэтку.

О чем этот фильм, и почему он взял три "Оскара" в этом году - читайте далее в нашем материале.

Лента, созданная женщиной-режиссером, основана на документальном романе Джессики Брудер. Она посвящена истории женщины, которая потеряла все деньги из-за экономического кризиса и теперь живет как современная кочевница: бороздит просторы необъятной Америки в поисках новой подработки.

"Спасибо Академии и другим номинантам. Спасибо нашей судьбе за то, что она дала возможность нам сделать это кино. Спасибо кочевникам, которые ездят дорогами. Именно вы научили нас быть добрыми и терпимыми", - сказала Хлоя Чжао, получая заветную награду.

Отметим, что за победу в номинации "Лучший фильм" также соревновались картины "Отец", "Иуда и Черный Мессия", "Манк", "Минари", "Перспективная девушка", "Звук металла", "Суд над Чикагской семеркой".

Справка о фильме "Земля кочевников"

Режиссер: Хлоя Чжао
В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр, Линда Мэй, Анджела Рэйс, Карл Р. Хьюз, Дуглас Дж. Соул и др.
Сценарий: Хлоя Чжао, Джессика Брудер
Оператор: Джошуа Джеймс Ричардс

Что за фильм &quot;Земля кочевников&quot;, получивший Оскар 2021: доброта и терпимость

Кадр из фильма "Земля кочевников"

О чем оскароносный фильм

В картине Макдорманд сыграла сотрудницу завода по производству гипсокартона по имени Ферн. Вследствие экономического краха промышленного городка в сельской Неваде она собирает свой фургон и отправляется в путь. Она изучает жизнь вне привычного общества как современный кочевник.

Интересно, что в фильме кроме профессиональных актеров снялись настоящие кочевники: Линда Мэй, Свенки и Боб Уэллс. Они стали наставниками и спутниками Ферн в исследовании бескрайних ландшафтов американского Запада.

Для Макдорманд эта награда стала третьей в ее карьере. В 1997 году она получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Фарго", а в 2018 году была удостоена премии в той же категории за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

"Земля кочевников", трейлер

Ранее мы писали про всех лауреатов премии Оскар 2021.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Оскар
LITE
Тина Кароль покидает "Голос країни" и уже нашла себе замену
Тина Кароль покидает "Голос країни" и уже нашла себе замену