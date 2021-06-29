Топ 100: названы лучшие фильмы в истории украинского кино
Представители национального и международного сообщества кинокритиков составили рейтинг 100 лучших фильмов в истории украинского кино от создания кинематографа до наших дней.
Топ 100 лучших украинских фильмов опубликован на сайте Довженко-Центра.
При определении результатов учитывались количество упоминаний и место в списках респондентов. Лучшим фильмом опроса определялся фильм, получивший наибольшее количество упоминаний и высокое место в рейтингах.
Топ 100 украинских фильмов
1. "Тени забытых предков" (1964), Сергей Параджанов
2. "Земля" (1930), Александр Довженко
3. "Человек с киноаппаратом" (1930), Дзига Вертов
4. "Племя" (2014), Мирослав Слабошпицкий
5. "Каменный крест" (1968), Леонид Осыка
6. "Астенический синдром" (1989), Кира Муратова
7. "Полеты во сне и наяву" (1982), Роман Балаян
8. "Белая птица с черной отметиной" (1970), Юрий Ильенко
9. "Долгие проводы" (1971), Кира Муратова
10. "Вавилон ХХ" (1979), Иван Миколайчук
11. "Атлантида" (2019), Валентин Васянович
12. "Пропавшая грамота" (1972), Борис Ивченко
13. "Короткие встречи" (1967), Кира Муратова
14. "Донбасс" (2018), Сергей Лозница
15. "Весной" (1929), Михаил Кауфман
16. "В бой идут одни старики" (1973), Леонид Быков
17. "За двумя зайцами" (1961), Виктор Иванов
18. "Приключения капитана Врунгеля" (1976-1979), Давид Черкасский
19. "Звенигора" (1927), Александр Довженко
20. "Мои мысли тихие" (2019), Антонио Лукич
21. "Колодец для жаждущих" (1965), Юрий Ильенко
22. "Счастье мое" (2010), Сергей Лозница
23. "Varta 1, Украина" (2015), Юрий Грицына
24. "Совесть" (1968), Владимир Денисенко
25. "Хлеб" (1929), Николай Шпиковский
26. "Суровый юноша" (1935), Абрам Роос
27. "Арсенал" (1929), Александр Довженко
28. "энтузиазм (Симфония Донбасса)" (1930), Дзига Вертов
29. "Радуга" (1943), Марк Донской
30. "Прометей" (1935), Иван Кавалеридзе
31. "Шкурник" (1929), Николай Шпиковский
32. "Я и другие" (1971), Феликс Соболев
33. "Вечер на Ивана Купала" (1968), Юрий Ильенко и Людмила Колесник
34. "Земля голубая будто апельсин" (2020), Ирина Целик
35. "Майдан" (2014), Сергей Лозница
36. "Молитва за гетмана Мазепу" (2001), Юрий Ильенко
37-38. "Сумерки" (2014), Валентин Васянович
37-38. "Вулкан" (2018), Роман Бондарчук
39. "Энеида" (1991), Владимир Дахно
40. "Назови свое имя" (2006), Сергей Буковский
41. "Я люблю" (1936), Леонид Луков
42. "Военно-полевой роман" (1983), Петр Тодоровский
43. "Бумбараш" (1971), Макола Рашеев, Абрам Народицкий
44. "Живая костер" (2014), Остап Костюк
45. "Весна на Заречной улице" (1956), Марлен Хуциев, Феликс Миронер
46-48. "Первый этаж" (1990), Игорь Минаев
46-48. "Колиивщина" (1933), Иван Кавалеридзе
46-48. "Два дня" (1929), Георгий Стабового
49-50. "Чернобыль. Хроника тяжелых недель" (1986), Владимир Шевченко
49-50. "Остров сокровищ" (1986-1988), Давид Черкасский
51. "Чувствительный милиционер" (1992), Кира Муратова
52. "Шел трамавай №9" (2002), Степан Коваль
53. "Да, входящий в море" (1965), Леонид Осыка
54-55. "Шамара" (1994), Наталья Андрейченко
54-55. "Такая поздняя, такая теплая осень" (1981), Иван Миколайчук
56. "Украинская шерифы" (2015), Роман Бондарчук
57. "Семь шагов за горизонт" (1968), Феликс Соболев
58. "Ордер на арест" (1926), Георгий Тасин
59-60. "Дорогой ценой" (1957), Марк Донской
59-60. «Домой» (2019), Нариман Алиев
61. "Королева бензоколонки" (1962), Алексей Мишурин, Николай Литус
62. "Поцелуй" (1983), Роман Балаян
63. "Три истории" (1997), Кира Муратова
64. "Толкование сновидений" (1990), Андрей Загданский
65-67. "Приятель покойника" (1997), Вячеслав Криштофович
65-67. "С скуки" (1967), Артур Войтецкий
65-67. "Распад" (1990), Михаил Беликов
68-70. "Пегий пес, бегущий краем моря" (1990), Карен Геворкян
68-70. "Путники" (2005), Игорь Стрембицкий
68-70. "Кислородный голод" (1991), Андрей Дончик
71. "Наш честный хлеб" (1964), Кира Муратова и Александр Муратов
72. "До свидания, синефилы" (2014), Станислав Битюцкая
73. "Сергей Параджанов. Посещение" (1994), Анатолий Сырых
74. "Ночной извозчик" (1927), Георгий Тасин
75-80. "Мамай" (2003), Олесь Санин
75-80. "Засыплет снег дороги ..." (2004), Евгений Сивоконь
75-80. "Бирюк" (1977), Роман Балаян
75-80. "Явных проявлений нет" (2017), Алина Горлова
75-80. "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (2019), Надежда Парфан
75-80. "Настройщик" (2004), Кира Муратова
81. "Июльские грозы" (1989-1991), Анатолий Карась, Виктор Шкурин
82. "Киборги" (2017), Ахтем Сеитаблаев
83. "Гамер" (2011), Олег Сенцов
84-85. "Как казаки ..." (1967-1995), Владимир Дахно
84-85. "Папа - Мамин брат" (2017), Вадим Ильков
86. "Припутни" (2017), Аркадий Непиталюк
87. "Цветение одуванчика" (1992), Александр Игнатуша
88-89. "Эффект присутствия" (2004), Леонид Павловский
88-89. "В. Сильвестров" (2019), Сергей Буковский
90-94. "Признание в любви" (1966), Роллан Сергиенко
90-94. "Небывалый поход" (1931), Михаил Кауфман
90-94. "Письмо в Америку" (1999), Кира Муратова
90-94. "Сквозь слезы" (1928), Григорий Гричер
90-94. "Изгой" (1990), Владимир Савельев
95-100. "Сон" (1964), Владимир Денисенко
95-100. "Сильнее, чем оружие" (2017), Владимир Тихий и творческое объединение BABYLON'13
95-100. "Уровень черного" (2017), Валентин Васянович
95-100. "Кроткая" (2018), Сергей Лозница
95-100. "Биосфера! Время осознания" (1974), Феликс Соболев
95-100. "Аэроград" (1935), Александр Довженко
Напомним, Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов. При этом он не смог его досмотреть до конца.
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