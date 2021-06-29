Топ 100: названі кращі фільми в історії українського кіно

Представники національної і міжнародної спільноти кінокритиків склали рейтинг 100 кращих фільмів в історії українського кіно від створення кінематографа до наших днів.

95-100. "Сильніше, ніж зброя" (2017), Володимир Тихий та творче об'єднання BABYLON'13

71. "Наш чесний хліб" (1964), Кіра Муратова та Олександр Муратов

57. "Сім кроків за обрій" (1968), Фелікс Соболєв

54-55. "Така пізня, така тепла осінь" (1981), Іван Миколайчук

53. "Та, що входить у море" (1965), Леонід Осика

33. "Вечір на Івана Купала" (1968), Юрій Іллєнко та Людмила Колесник

32. "Я та інші" (1971), Фелікс Соболєв

3. "Людина з кіноапаратом" (1930), Дзиґа Вертов

При визначенні результатів враховувалися кількість згадок і місце в списках респондентів. Кращим фільмом опитування визначався фільм, який отримав найбільшу кількість згадок і високе місце в рейтингах.

Нагадаємо, Стівен Кінг назвав найстрашніший фільм жахів. При цьому він не зміг його додивитися до кінця.

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