Топ-10 жіночих парфумів, які зводять чоловіків з розуму на побаченні

Yves Saint Laurent - Mon Paris

Не бійтесь піддатися пристрасному коханню. Воно огорне вас своїми м’якими обіймами, наповнивши ваші відчуття ейфорією. Неймовірна парфумована вода для жінок Yves Saint Laurent Mon Paris - це уособлення того прекрасного моменту, що відбувається на фоні найромантичнішого міста у світі - Парижа.

Квітково-фруктовий аромат, який подарує вам грайливий настрій.

Dior - Miss Dior

Парфумована вода Miss Dior заявляє про себе з новим ароматом. У 1947 році аромат Miss Dior народилася із бажання зачарувати жінок, відкрити їх почуття до нового кохання. Після важкого періоду в історії Європи, цей аромат став синонімом нового щастя, поезії та гармонії. Miss Dior інтригує, хвилює та запрошує нас дивуватися любов’ю.

Byredo - Gypsy Water

Композиція Gypsy Water - одна з перлин парфумерного бренду Byredo. Випущена 2008 року, вона підкорює неймовірною палітрою відтінків, хвилює глибиною і багатогранним, складним розкриттям. На створення аромату авторів надихнула колоритна циганська культура, її унікальні звичаями, вірування та кочовий спосіб життя. Аромат не залишить байдужим нікого, настільки він тонкий та неймовірний.

Maison Francis Kurkdjian — Baccarat Rouge 540

Улюблений аромат співачки Наді Дорофеєвої та багатьох інших українських жінок. Цей парфум завоював серця ніжної статі.

Унікальний східний квітковий аромат, що підходить як для чоловіків, так і для жінок, Baccarat Rouge 540 відчувається на шкірі, немов бурштиновий квітковий і деревний бриз.

Поетична алхімія, складена Френсісом Куркджяном, де повітряні ноти жасмину та сяйва шафрану несуть мінеральні грані амбри та деревні тони свіжозрізаного кедра, створюючи графічну і дуже стислу композицію.

Tom Ford - Lost Cherry

Соковитий. Спокусливий. Ненаситний. Цукерковий блиск екзотичної чорної вишні та лікеру, до якого доторкнувся дражливий мигдаль, поступається місцем суміші турецької троянди та жасмину самбак, які проникають у всі органи чуття. Насичений парфум досягає фантастичного рівня ненаситності.

Armani - My Way Nectar

Це дуже чуттєвий та квітковий аромат для жінок, створений у 2024 році. Він продовжує колекцію My Way, натхненну ідеєю волелюбної жіночності під гаслом I am what I live. Елегантний та чуттєвий аромат поміщений у розкішний флакон традиційної для My Way форми, прямокутної та округлої одночасно, з чарівною кришкою-каменем. Цього разу камінь прозорий і рожевий, що підкреслює ніжний, м'який та освіжальний характер парфумерної композиції.

Vilhelm Parfumerie Mango Skin Eau De Parfum

Vilhelm Parfumerie Mango Skin Eau De Parfum - квітковий фруктовий аромат для жінок і чоловіків, випущений у 2018 році. Композиція запрошує поринути у буйну чарівність Південної Африки. Яскраві фарби, незвичні аромати, дика природа, безкрайнє небо та атмосфера пригоди чекають на вас. На побаченні - це те що треба.

Guerlain Aqua Allegoria Pamplelune

Це енергійний парфумерний коктейль із переважною жвавістю грейпфрута. На початку гостра та сяйна бадьорість цитрусових, посилена фруктовими акордами бруньок чорної смородини та квітково-гіркими переливами неролі. База з багатогранних нот пачулі врівноважена ваніллю. Дуже витончено та яскраво, як для романтичної зустрічі.

Erotika Minimale New Notes

В цьому парфумі назва говорить сама за себе. Він проповідує міць стриманого зачарування, яке викликає почуття впевненої елегантності. Erotika Minimale - аромат-афродизіак, який втілює в собі есенцію тонкої чутливості.

На старті композиції Erotika Minimale домінує пряний акорд, складений із нот коріандру та кориці. Їм на зміну приходять квіткові ноти серця - троянда, герань, жасмин та ірис. Аромат завершується щільним і насиченим звучанням нот пачулі, амбри, ванілі та мускусу.

Tiffany&Co Intense

Це витончений букет квітів. Аромат зачаровує східними мотивами, змушує закохатися в нього з першого погляду. Ваш аромат чоловік за

У верхніх нотах звучить акорд рожевого перцю, мандарина та стиглої груші. Ноти серця з оксамитовим звучанням троянди, глибиною іриса та шляхетністю жасмину. А чуттєвий шлейф увібрав у себе пахощі амбри, бензойної смоли, кашмерану та солодкої ванілі.

Zarkoperfume Pink Molecule 090.09

Нішевий аромат кидає виклик парфумерним традиціям і приголомшує уяву інноваційною та повною контрастів композицією. Немов довершена мелодія, він базується на специфічній рожевій молекулі, яка, за допомогою певних перетворень, створює яскраву, багатогранну тривимірну композицію. Аромат розкривається вихором акордів привабливої бузини, іскристого шампанського, соковитого абрикоса і таємничої та витонченої чорної орхідеї.

Початок композиції звучи досить довго, красиво відтінена багатогранною, чуттєвою базою з теплих відтінків махагоні, солодкуватих вершків і благородної темної деревини.