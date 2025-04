Топ-10 женских духов, которые сводят мужчин с ума на свидании

Yves Saint Laurent - Mon Paris

Не бойтесь поддаться страстной любви. Она окутает вас своими мягкими объятиями, наполнив ваши ощущения эйфорией. Невероятная парфюмированная вода для женщин Yves Saint Laurent Mon Paris - это олицетворение того прекрасного момента, происходящего на фоне самого романтичного города в мире - Парижа.

Цветочно-фруктовый аромат, который подарит вам игривое настроение.

Dior - Miss Dior

Парфюмированная вода Miss Dior заявляет о себе с новым ароматом. В 1947 году аромат Miss Dior родилась из желания очаровать женщин, открыть их чувства к новой любви. После тяжелого периода в истории Европы, этот аромат стал синонимом нового счастья, поэзии и гармонии. Miss Dior интригует, волнует и приглашает нас удивляться любви.

Byredo - Gypsy Water

Композиция Gypsy Water - одна из жемчужин парфюмерного бренда Byredo. Выпущенная в 2008 году, она покоряет невероятной палитрой оттенков, волнует глубиной и многогранным, сложным раскрытием. На создание аромата авторов вдохновила колоритная цыганская культура, ее уникальные обычаями, верованиями и кочевой образ жизни. Аромат не оставит равнодушным никого, настолько он тонкий и невероятный.

Maison Francis Kurkdjian - Baccarat Rouge 540

Любимый аромат певицы Нади Дорофеевой и многих других украинских женщин. Этот парфюм завоевал сердца нежного пола.

Уникальный восточный цветочный аромат, подходящий как для мужчин, так и для женщин, Baccarat Rouge 540 ощущается на коже, словно янтарный цветочный и древесный бриз.

Поэтическая алхимия, составленная Фрэнсисом Куркджяном, где воздушные ноты жасмина и сияния шафрана несут минеральные грани амбры и древесные тона свежесрезанного кедра, создавая графичную и очень сжатую композицию.

Tom Ford - Lost Cherry

Сочный. Соблазнительный. Ненасытный. Конфетный блеск экзотической черной вишни и ликера, к которому прикоснулся дразнящий миндаль, уступает место смеси турецкой розы и жасмина самбак, которые проникают во все органы чувств. Насыщенный парфюм достигает фантастического уровня ненасытности.

Armani - My Way Nectar

Это очень чувственный и цветочный аромат для женщин, созданный в 2024 году. Он продолжает коллекцию My Way, вдохновленную идеей свободолюбивой женственности под лозунгом I am what I live. Элегантный и чувственный аромат помещен в роскошный флакон традиционной для My Way формы, прямоугольной и округлой одновременно, с очаровательной крышкой-каменем. На этот раз камень прозрачный и розовый, что подчеркивает нежный, мягкий и освежающий характер парфюмерной композиции.

Vilhelm Parfumerie Mango Skin Eau De Parfum

Vilhelm Parfumerie Mango Skin Eau De Parfum - цветочный фруктовый аромат для женщин и мужчин, выпущенный в 2018 году. Композиция приглашает окунуться в буйное очарование Южной Африки. Яркие краски, необычные ароматы, дикая природа, бескрайнее небо и атмосфера приключения ждут вас. На свидании - это то что надо.

Guerlain Aqua Allegoria Pamplelune

Это энергичный парфюмерный коктейль с преобладающей живостью грейпфрута. В начале острая и сияющая бодрость цитрусовых, усиленная фруктовыми аккордами почек черной смородины и цветочно-горькими переливами нероли. База из многогранных нот пачули уравновешена ванилью. Очень утонченно и ярко, как для романтической встречи.

Erotika Minimale New Notes

В этом парфюме название говорит само за себя. Он проповедует мощь сдержанного очарования, которое вызывает чувство уверенной элегантности. Erotika Minimale - аромат-афродизиак, который воплощает в себе эссенцию тонкой чувствительности.

На старте композиции Erotika Minimale доминирует пряный аккорд, составленный из нот кориандра и корицы. Им на смену приходят цветочные ноты сердца - роза, герань, жасмин и ирис. Аромат завершается плотным и насыщенным звучанием нот пачули, амбры, ванили и мускуса.

Tiffany&Co Intense

Это утонченный букет цветов. Аромат очаровывает восточными мотивами, заставляет влюбиться в него с первого взгляда. Ваш аромат мужчина за

В верхних нотах звучит аккорд розового перца, мандарина и спелой груши. Ноты сердца с бархатным звучанием розы, глубиной ириса и благородством жасмина. А чувственный шлейф вобрал в себя благоухание амбры, бензойной смолы, кашмерана и сладкой ванили.

Zarkoperfume Pink Molecule 090.09

Нишевый аромат бросает вызов парфюмерным традициям и потрясает воображение инновационной и полной контрастов композицией. Словно совершенная мелодия, он базируется на специфической розовой молекуле, которая, посредством определенных преобразований, создает яркую, многогранную трехмерную композицию. Аромат раскрывается вихрем аккордов притягательной бузины, искристого шампанского, сочного абрикоса и таинственной и утонченной черной орхидеи.

Начало композиции звучи достаточно долго, красиво оттененное многогранной, чувственной базой из теплых оттенков махагони, сладковатых сливок и благородной темной древесины.