Топ-10 сучасних пісень на вірші Василя Симоненка

Василь Симоненко - один із найвідоміших українських поетів-шістдесятників, чиї вірші наповнені глибокими почуттями, патріотизмом і любов’ю до життя. Сьогодні, 8 січня, йому мало б виповнитися 90 років, і його творчість залишається актуальною та надихає митців сучасності. Його поезія продовжує жити в серцях українців, зокрема й через музику.

У цій добірці РБК-Україна (проект Styler) зібрало топ-10 композицій, створених на основі віршів Василя Симоненка, які звучать так, ніби написані для нашого часу.

Kozak System - Не моя

Гурт Kozak System надихнувся поезією Василя Симоненка й створив пісню на основі його вірша "Ну скажи, хіба не фантастично", доповнивши текст рядками, написаними другом і колегою колективу Олександром Положинським.

Цей вірш Симоненко написав за рік до своєї смерті. Улітку 1962 року на залізничній станції поета жорстоко побили працівники міліції. Друзі Василя впевнені, що цей напад не був випадковим.

Після побиття здоров’я Симоненка почало стрімко погіршуватися. Згодом лікарі діагностували рак нирок, а операція не змогла врятувати його. Василь Симоненко пішов із життя в ніч на 14 грудня.

Артем Пивоваров - Ти знаєш, що ти людина

Композиція Артема Пивоварова вийшла у межах проєкту “Твої вірші, мої ноти”. За словами артиста, вірш “Ти знаєш, що ти людина” 1962 року спонукає до роздумів про цінність життя.

Tember Blanche - Завтра

Пісня "Завтра" дуету Tember Blanche - це авторська інтерпретація вірша Василя Симоненка "Ти знаєш, що ти - людина?". У цьому треку вдалось поєднали легку весняну мелодію та думку про те, що треба спішити жити сьогодні, бо завтра може не настати.

TESLENKO - На цвинтарі розстріляних ілюзій

Влітку в Олександра Тесленка вийшов цілий альбом пісень на вірші Симоненка. На одну з його робіт - "На цвинтарі розтріляних ілюзій", він зробив чуттєвий кліп, який, з його слів, знімали під вибухами.

"І хоч цей вірш був написаний у 1962 р, на жаль, він актуальний і досі… Для мене творчість В.Симоненка дуже особлива. Всі вокальні партії виконані виключно мною!, - ділився артист.

SPIV BRATIV - Ти знаєш, що ти людина

Гурт "Спів братів" також поклали на музику вірш "Ти знаєш, що ти людина", яку прихильники одразу ж оцінили: на їхню думку, пісня звучить дуже зворушливо.

Також не можна оминути увагу й ці пісні:

МУР - Народ мій є (feat. теорія розбитих вікон)

KRUTЬ - Я дивлюся в твої перелякані очі

Ukiez - Вона прийшла

Джамала - Сину

Teslenko - Ображайся