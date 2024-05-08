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Топ-10 найпродаваніших смартфонів. Лідер серед Android-телефонів вас здивувує

Названі найпродаваніші смартфони у світі в першому кварталі 2024 року (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Аналітична компанія Counterpoint опублікувала список найпопулярніших смартфонів у світі за перший квартал 2024 року. За традицією, iPhone продовжує залишатися поза досяжністю для Android-флагманів, а в рейтингу топ-10 є лише моделі від двох брендів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт дослідницької компанії в галузі технологій Counterpoint Research.

Який вийшов рейтинг

Протягом першого кварталу 2024 року смартфоном, що найбільш продавався, став iPhone 15 Pro Max, займаючи 4,4 відсотка від загальної кількості реалізованих пристроїв. За ним слідує базова модель iPhone 15 з часткою ринку 4,3 відсотка, а на третьому місці розташувався iPhone 15 Pro з 3,7 відсотка.

Першим смартфоном на операційній системі Android у списку є Samsung Galaxy S24 Ultra, що посідає п'яте місце. Він обігнав iPhone 14 і став найпопулярнішим Android-пристроєм цього року, маючи частку ринку 1,9 відсотка. Другим за популярністю став Galaxy A15 5G з результатом 1,5 відсотка, а третім - Galaxy A54 з 1,4 відсотка.

На восьмому місці списку знаходиться iPhone 15 Plus з часткою ринку в 1,3 відсотка, а дев'яте та десяте місця посіли Galaxy S24 та Galaxy A34 з результатом у 1 відсоток кожен.

Попереднього року ситуація була практично аналогічною, за винятком того, що покоління смартфонів оновилося. Базова модель iPhone була найпопулярнішою, а топова версія посіла друге місце. Крім того, серед Android-пристроїв бестселером був не флагман, а бюджетний смартфон.

Аналітики порівняли статистику з аналогічними показниками 2023 року (фото: Counterpoint Research)

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