Топ-10 самых продаваемых смартфонов. Лидер среди Android-телефонов вас удивит

Какой получился рейтинг

В течение первого квартала 2024 года самым продаваемым смартфоном стал iPhone 15 Pro Max, занимая 4,4 процента от общего числа реализованных устройств. За ним следует базовая модель iPhone 15 с долей рынка 4,3 процента, а на третьем месте расположился iPhone 15 Pro с 3,7 процента.

Первым смартфоном на операционной системе Android в списке является Samsung Galaxy S24 Ultra, занимающий пятое место. Он обогнал iPhone 14 и стал самым популярным Android-устройством этого года, имея долю рынка в 1,9 процента. Вторым по популярности стал Galaxy A15 5G с результатом в 1,5 процента, а третьим - Galaxy A54 с 1,4 процента.

На восьмом месте списка находится iPhone 15 Plus с долей рынка в 1,3 процента, а девятое и десятое места заняли Galaxy S24 и Galaxy A34 с результатом в 1 процент каждый.

В предыдущем году ситуация была практически аналогичной, за исключением того, что поколение смартфонов обновилось. Базовая модель iPhone была самой популярной, а топовая версия заняла второе место. Кроме того, среди Android-устройств бестселлером был не флагман, а бюджетный смартфон.

Аналитики сравнили статистику с аналогичными показателями 2023 года (фото: Counterpoint Research)