Топ-10 ошибок во время завтрака, из-за которых вы набираете лишний вес

Завтрак является очень важным приемом пищи, ведь он "задает тон" на весь день. Именно ошибки при утреннем питании становятся причиной набора лишних килограммов.

О 10 распространенных ошибках во время завтрака пишет ресурс Eat This, Not That .

Пропускать завтрак

"Есть одна привычка, которая может привести к быстрому набору веса - это пропуск завтрака или употребление несбалансированного завтрака с высоким содержанием клетчатки и умеренным содержанием белков и углеводов", - говорит врач Стеф Мегилл.

Она отмечает, что клетчатка и белок помогают почувствовать сытость, и менее вероятно, что вы потянетесь к перекусам через час после еды.

Употреблять слишком много калорий из кофе

Стоит задуматься над тем, ваш кофе - простой напиток или пенистая калорийная бомба?

"Употребление сложных кофейных напитков или сливок и других добавок к кофе может способствовать увеличению веса, поскольку калории не учитываются, и это может привести к их избытку", - говорит Николь Свингл.

Поэтому сделайте изысканный кофе случайным угощением, а не ежедневным удовольствием.

Завтракать на ходу в машине

Завтракать в машине - очень плохая идея. Так вы отвлекаетесь от вождения, чтобы сосредоточиться на еде, что приводит к бездумному потреблению еды, а еще может создать аварийные ситуации.

Исследования показывают, что рациональное питание может являться эффективным средством похудения. Поэтому ешьте полноценно.

Есть много после тренировки

Не стоит после утреннего занятия спортом или пробежки съедать слишком калорийный завтрак и этим нивелировать свои усилия.

Вместо того чтобы чрезмерно компенсировать калории после интенсивной тренировки, попробуйте съесть завтрак заранее, а затем перекусить меньше после тренировки.

Пить фруктовые соки

Какими бы богатыми питательными веществами ни были некоторые фруктовые соки, употребление калорий не приводит к насыщению.

Кроме того, большинство фруктовых соков содержат много сахара, что повышает уровень сахара в крови. Сохраняйте умеренные порции сока во время завтрака, чтобы получить пользу от витаминов и минералов, сохраняя калории до минимума.

Обезжиренный завтрак

Мода на низкое содержание жира в продуктах, вероятно, принесла больше вреда, чем пользы для потери веса.

Пытаясь похудеть, вы можете полностью отказаться от жира на завтрак. Но жир - это сытный макроэлемент, выполняющий всевозможные важные функции в организме. Утром налегайте на полезные жиры из таких продуктов, как копченый лосось, яйца и йогурт.

Слишком рано завтракать

К сожалению для тех, кто рано встает, завтрак сразу после пробуждения может привести к увеличению веса.

Если вы проголодались до середины утра, вы можете нечаянно добавить к своему дню четвертый прием пищи. Подумайте о том, чтобы завтрак был немного позже, чтобы предотвратить прием лишних калорий до обеда.

Пользоваться гаджетами за завтраком

Это очень распространенная привычка - во время еды просматривать ленту социальных сетей или читать электронные письма.

К сожалению, просмотр любимого новостного сайта за завтраком является рецептом бездумного употребления еды.

"Просмотр телевизора или телефонная связь и завтрак могут заставить вас переедать, не обращая особого внимания на порции, что в долгосрочной перспективе может привести к увеличению веса", - говорит эксперт Мушуми Мукерджи.

Мало пить воды

Употребление достаточного количества воды может снизить аппетит и ускорить метаболизм, поэтому если вы пропускаете стакан утром, это может повлиять на ваши усилия по похудению.

Во время завтрака сделайте воду своим "другом для похудения", наполните бутылку и носите ее с собой в течение утра, периодически попивая.

Есть только протеиновые батончики

"Протеиновые батончики созданы как легкие закуски, а не полноценные блюда", - говорит спортивный диетолог Эшли Харпст.

"Большинство протеиновых батончиков не насыщают, и люди, которые регулярно едят их вместо полноценной пищи, часто употребляют избыточное количество закусок в течение дня", - добавляет эксперт.