Як обрати ідеальний зимовий парфум: головні поради для жінок

Зима - це час, коли змінюється не тільки гардероб, а й аромат, яким ми огортаємо себе. В холодну пору року легкі, свіжі аромати можуть загубитися у морозному повітрі, тому варто обирати більш насичені, теплі та глибокі парфуми.

Які ноти ідеально підходять для зими?

Взимку аромати розкриваються по-іншому, тому парфуми з глибокими, насиченими нотами будуть звучати краще. Ось кілька основних категорій, які ідеально підходять для холодного сезону:

Східні аромати - ваніль, амбра, мускус та пачулі додають теплоти та чуттєвості.

- ваніль, амбра, мускус та пачулі додають теплоти та чуттєвості. Деревні ноти - сандал, кедр, уд створюють елегантний, стійкий шлейф.

- сандал, кедр, уд створюють елегантний, стійкий шлейф. Пряні акценти – кориця, гвоздика, імбир та шафран додають глибини та загадковості.

– кориця, гвоздика, імбир та шафран додають глибини та загадковості. Гурманські аромати – нотки какао, кави, карамелі та меду створюють затишну, солодку ауру.

Як правильно обирати зимовий парфум?

Тестуйте аромати в холодну погоду – взимку парфуми розкриваються інакше, ніж влітку.

Обирайте більш концентровані формули – парфуми (Parfum) або парфумована вода (Eau de Parfum) будуть триматися довше, ніж туалетна вода (Eau de Toilette).

Наносьте парфум на теплі точки – зап’ястя, шию, згини ліктів – тепло вашого тіла допоможе аромату розкритися.

Топ-5 зимових ароматів, які варто спробувати

Tom Ford Tobacco Vanille - ідеальне поєднання ванілі та тютюну для справжніх гурманів.

- ідеальне поєднання ванілі та тютюну для справжніх гурманів. Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 - розкішний, багатогранний аромат із нотами шафрану та амбри.

- розкішний, багатогранний аромат із нотами шафрану та амбри. Dior Feve Delicieuse - теплий, схожий на десерт аромат із нотами тонки, ванілі та какао.

- теплий, схожий на десерт аромат із нотами тонки, ванілі та какао. Jo Malone Myrrh & Tonka - унікальний деревно-ванільний аромат із нотами мирри та мигдалю.

- унікальний деревно-ванільний аромат із нотами мирри та мигдалю. Guerlain Spiritueuse Double Vanille - справжній вибух ванілі та спецій для холодних зимових вечорів.

Зимовий парфум - це не просто аромат, а частина образу, що підкреслює вашу індивідуальність. Обирайте теплі, насичені ноти, які зігріють у морозні дні та створять чарівний шлейф!