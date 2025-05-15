Топ-10 признаков железодефицитной анемии, которые нельзя игнорировать
Железодефицитная анемия - распространенное состояние, возникающее из-за недостатка железа в организме, необходимого для производства гемоглобина- ключевого компонента эритроцитов, который отвечает за транспортировку кислорода.
Какие возможные симптомы недостатка этого важного элемента, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Как проявляется железодефицитная анемия?
На начальных стадиях анемия может протекать почти незаметно. Однако со временем, когда дефицит железа возрастает, симптомы становятся более выраженными. Среди основных признаков:
- Постоянная усталость и слабость, даже после отдыха.
- Бледность кожи, слизистых оболочек.
- Одышка и боль в груди, особенно при физической нагрузке.
- Учащенное сердцебиение.
- Головная боль и головокружение.
- Холодные руки и ноги.
- Воспаление языка или ощущение жжения.
- Ломкость ногтей.
- Необычное влечение к несъедобным веществам (мел, глина, лед).
- Плохой аппетит, особенно у детей.
Почему возникает дефицит железа?
Основная причина железодефицитной анемии - дисбаланс между поступлением железа в организм и его потерей или потребностью. К этому могут привести:
Потеря крови
Обильные менструации у женщин, хронические кровотечения из желудочно-кишечного тракта (язвы, полипы, рак), регулярное употребление некоторых обезболивающих препаратов.
Недостаточное поступление железа с пищей
Ограниченный рацион, вегетарианство без должной компенсации железа растительными продуктами. Особенно важно достаточное потребление железа для младенцев и детей в периоды активного роста.
Нарушение усвоения железа
Некоторые заболевания кишечника (целиакия), хирургические вмешательства на тонком кишечнике.
Беременность
Повышенная потребность в железе для обеспечения потребностей матери и плода.
Кто в группе риска?
Некоторые категории людей более склонны к развитию железодефицитной анемии:
- Женщины репродуктивного возраста из-за менструальных кровопотерь.
- Младенцы и дети, особенно недоношенные или с низким весом при рождении, а также в периоды интенсивного роста.
- Вегетарианцы, которые не уделяют достаточно внимания сбалансированному питанию.
- Регулярные доноры крови.
Чем опасна нелеченная анемия?
Легкая форма анемии обычно не вызывает серьезных осложнений. Однако длительный дефицит железа может привести к:
- Проблемам с сердцем: увеличению сердца, сердечной недостаточности.
- Осложнениям во время беременности: преждевременные роды, низкий вес новорожденного.
- Задержке роста и развития у детей, повышенной склонности к инфекциям.
Какова профилактика дефицита железа
Снизить риск развития железодефицитной анемии поможет сбалансированное питание, богатое железом. Добавьте в свой рацион питания:
- Красное мясо, птицу, свинину.
- Морепродукты.
- Фасоль, горох, фасоль.
- Темно-зеленые листовые овощи (шпинат).
- Сухофрукты (курага, изюм).
- Обогащенные железом крупы, хлеб, макароны.
Для лучшего усвоения железа употребляйте продукты, богатые витамином С. Это цитрусовые, брокколи, киви, клубника, помидоры.
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