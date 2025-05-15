Топ-10 признаков железодефицитной анемии, которые нельзя игнорировать

Железодефицитная анемия - распространенное состояние, возникающее из-за недостатка железа в организме, необходимого для производства гемоглобина- ключевого компонента эритроцитов, который отвечает за транспортировку кислорода.

Какие возможные симптомы недостатка этого важного элемента, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Как проявляется железодефицитная анемия?

На начальных стадиях анемия может протекать почти незаметно. Однако со временем, когда дефицит железа возрастает, симптомы становятся более выраженными. Среди основных признаков:

Постоянная усталость и слабость, даже после отдыха.

Бледность кожи, слизистых оболочек.

Одышка и боль в груди, особенно при физической нагрузке.

Учащенное сердцебиение.

Головная боль и головокружение.

Холодные руки и ноги.

Воспаление языка или ощущение жжения.

Ломкость ногтей.

Необычное влечение к несъедобным веществам (мел, глина, лед).

Плохой аппетит, особенно у детей.

Почему возникает дефицит железа?

Основная причина железодефицитной анемии - дисбаланс между поступлением железа в организм и его потерей или потребностью. К этому могут привести:

Потеря крови

Обильные менструации у женщин, хронические кровотечения из желудочно-кишечного тракта (язвы, полипы, рак), регулярное употребление некоторых обезболивающих препаратов.

Недостаточное поступление железа с пищей

Ограниченный рацион, вегетарианство без должной компенсации железа растительными продуктами. Особенно важно достаточное потребление железа для младенцев и детей в периоды активного роста.

Нарушение усвоения железа

Некоторые заболевания кишечника (целиакия), хирургические вмешательства на тонком кишечнике.

Беременность

Повышенная потребность в железе для обеспечения потребностей матери и плода.

Кто в группе риска?

Некоторые категории людей более склонны к развитию железодефицитной анемии:

Женщины репродуктивного возраста из-за менструальных кровопотерь.

Младенцы и дети, особенно недоношенные или с низким весом при рождении, а также в периоды интенсивного роста.

Вегетарианцы, которые не уделяют достаточно внимания сбалансированному питанию.

Регулярные доноры крови.

Чем опасна нелеченная анемия?

Легкая форма анемии обычно не вызывает серьезных осложнений. Однако длительный дефицит железа может привести к:

Проблемам с сердцем: увеличению сердца, сердечной недостаточности.

Осложнениям во время беременности: преждевременные роды, низкий вес новорожденного.

Задержке роста и развития у детей, повышенной склонности к инфекциям.

Какова профилактика дефицита железа

Снизить риск развития железодефицитной анемии поможет сбалансированное питание, богатое железом. Добавьте в свой рацион питания:

Красное мясо, птицу, свинину.

Морепродукты.

Фасоль, горох, фасоль.

Темно-зеленые листовые овощи (шпинат).

Сухофрукты (курага, изюм).

Обогащенные железом крупы, хлеб, макароны.

Для лучшего усвоения железа употребляйте продукты, богатые витамином С. Это цитрусовые, брокколи, киви, клубника, помидоры.