10 розрекламованих б'юті-засобів, які насправді не працюють. Ви навіть подумати не могли!

10 косметичних засобів, на які не варто витрачати гроші

Скраб для губ

Красива маленька баночка з медовим або ягідним скрабом обіцяє видалити суху шкіру, що омертвіла, і відкрити світові ваші м'які і прекрасні губи.

"Ефект, який намагаються продати вам в косметичному магазині, досягається за рахунок наявності в скрабі частинок, що відлущують. З таким же успіхом ви можете взяти півложки цукру і змішати його з вашим бальзамом для губ або кремом, суміш нанести на губи і злегка помасажувати, а потім змити", - розказала дерматолог.

"Інший варіант - використовувати ваш звичайний скраб для обличчя, наприклад, з подрібненими кісточками абрикоса. Так само нанесіть його на губи, злегка помасажуйте і змийте. Після відлущування процедур не забудьте змастити губи гігієнічною помадою або бальзамом", - радить експертка.

Скраб для губ - не найважливіша покупка (фото: isei.com)

Шампунь від лупи

Тарнавська розповіла, що лупа - це не косметичний дефект, а захворювання, яке потребує лікування.

"Якщо ви не знали, лупа є формою себорейного дерматиту. Вона може виникнути внаслідок порушення обміну речовин, що спричинює грибок. У будь-якому випадку, якщо раптом у вас з'явилася лупа, потрібно звернутися до дерматолога, щоб визначити причину її виникнення. І точно не бігти в магазин за чарівним шампунем", - сказала Ольга.

До речі, більшість із них працює наступним чином - на шкірі голови утворюється плівка, яка не дає відшаровуватися відмерлим частинкам шкіри. Але варто лише перестати використовувати цей засіб, як лупа повертається з подвоєною силою. Так що краще не експериментувати та звернутися за допомогою до фахівця, зазначила лікар.

Багато бьюті засобів в магазині вам просто не потрібні (фото: pixabay.com)

Антивікові засоби для волосся

Косметичні бренди запевняють, що наше волосся теж старіє і для профілактики цього неприємного процесу необхідно використовувати спеціальні засоби. Часто дорогі. Це твердження дуже спірне.

"Якщо старінням волосся вважати сивину, то ніякий шампунь не допоможе вам, тому що ця особливість закладена в генах. Так, якщо хтось із ваших батьків сивіти почав у 25 років, то велика ймовірність, що у вас буде те саме", - розповіла Ольга.

З віком у деяких людей волосся стає ламким і тьмяним, але це пов'язано, в першу чергу, з неправильним харчуванням і недоліком будь-яких вітамінів і мінералів. Відновити колишню красу і блиск волосся допоможе не спеціальний бальзам, а збалансований раціон.

Антицелюлітний крем

Так цей засіб теж марний на вашій полиці у ванній, стверджує експертка.

"Всі скраби та креми від "апельсинової кірки" мають одну мету - покращити кровообіг і зволожити шкіру. Однак якщо ви продовжуєте зловживати фаст-фудом, солодкими газованими напоями і ігноруєте заняття фітнесом, то ніякий крем, навіть найдорожчий, вам не допоможе. Краще витратите ці гроші на місячний абонемент у танцювальній студії чи нові бігові кросівки. А зі зволоженням шкіри впорається і ваш звичайний лосьйон чи крем для тіла", - додала вона.

Засіб від січених кінчиків волосся

За словами дерматолога, як би нас не запевняли, але з цією проблемою впорається лише стрижка. Різноманітні спреї, сироватки і олії лише дають слабкий косметичний ефект, роблячи кінчики, що січуться, менш помітними. Проте проблеми вони не вирішують. Загалом точно не варто витрачати на них гроші, краще зайвий раз сходити до стиліста на стрижку..

Маски, скраби та креми для ніг

Теж дуже сумнівні кошти, які навряд вам потрібні. Як відлущувальний засіб підійде пемза і ваш звичайний скраб для тіла, а для пом'якшення шкіри - найпростіший живильний крем. Якщо ж ви маєте звичку 1-2 рази на місяць робити педикюр у салоні краси, то про домашнє скрабування взагалі можна не згадувати. Досить наносити на ступні після ванни той же лосьйон, що і на все тіло.

Крем для області шиї та декольте

Тарнавська розказала, що це "відмінна історія", придумана косметичними брендами, щоб жінки залишали в магазинах більше грошей.

За шиєю потрібно доглядати так само як і за шкірою обличчя - двічі на день вмиватися, зволожувати її, захищати від сонця. Шкіру в зоні декольте теж потрібно зволожувати та захищати від сонця влітку, коли ви засмагаєте на пляжі в купальнику або носите відкриті сарафани. З цим впорається ваш лосьйон для тіла та звичний сонцезахисний крем.

Спеціальні жіночі піни для гоління

Піни і гелі пом'якшують волоски і зволожують шкіру, щоб гоління було гладкішим. Саме тому склад і чоловічих, і жіночих засобів практично ідентичний.

Відрізняються вони лише упаковкою та віддушками. Якщо запах для вас непринциповий, купувати спеціальні "жіночі піни" немає жодного сенсу, до того ж чоловічі коштують дешевше. Крім того, пом'якшити волоски при голінні зможе і зволожуючий гель для душу або кондиціонер для волосся.

Полоски від чорних цяток

Чорні цятки з'являються через скупчення бактерій і надлишків шкірного секрету у волосяного фолікула на шкірі. Смужки від чорних крапок, у свою чергу, видаляють лише поверхневі забруднення і, гірше того, травмують шкіру, позбавляючи її захисного шару. Позбутися акне вони не допомагають, тому замість них краще купити хороший очищувальний засіб з саліциловою кислотою.

Термозахисні засоби

Вони запобігають випаровуванню зайвої вологи під впливом високої температури. Захисний ефект створюється багато в чому за рахунок силіконів.

"Останні, в свою чергу, входять до складу багатьох засобів для волосся, в тому числі укладкових спреїв і доглядаючих масел, тому купувати спеціальні засоби з термозахистом не потрібно", - резюмувала фахівець.