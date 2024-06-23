Топ-10 найвищих вершин України: від краси просто дух захоплює!

Гора Говерла

Найвища вершина України, яка є одним із найвідоміших національних символів. Висота гори - 2061 метр, а сходження на вершину займає понад 6 годин. На вершині гори встановлений кам’яний монумент у формі тризуба.

А також, на вершині гори закладено капсули із землею з усіх областей України. Дістатись цієї місцевості можна з будь-якої точки України. Цікавий факт - тисячі людей планують підйом на вершину саме на День Незалежності України.

Говерла (фото: Вікіпедія)

Гора Бребенескул

Друга по величині гора в Україні - Бребенескул. Висота гори становить 2032 метри. На заході від вершини знаходиться однойменне озеро, що є також найвисокогірнішим озером України.

Тут є зручні трекінгові маршрути, що дозволяють побачити багато карпатських пам’яток таких як: Дзембронські водоспади або Вухатий камінь, а також завітати до двох інших мальовничих гір - Менчул і Ребра.

Бребенескул (фото: Вікіпедія)

Гора Піп Іван Чорногірський

Третю сходинку посідає гора Піп Іван Чорногірський, висота якого становить 2028 метри. Розташована гора недалеко від підвищення Бребенескул. Тут відкривається найгарніша панорама на увесь Чорногірський хребет та його околиці.

Також, на вершині знаходиться обсерваторія "Білий слон", яка приваблює українських туристів. Підйом на гору можна почати з села Шибене, по дорозі завітавши на озеро Марічейка.

Піп Іван Чорногірський (фото: Вікіпедія)

Гора Петрос

Вважається найнебезпечнішою горою Чорногірського масиву, а також називають "грозовою вершиною". Гора розділена з Говерлою глибоким урочищем, яке часто вражають блискавки.

Навколо цієї вершини ходить багато легенд, наприклад, що жодна будівля не приживається на цій горі. На Петрос зазвичай підіймаються з Лазещини, а закінчують маршрут у Квасах.

Петрос (фото: Вікіпедія)

Гора Гутин Томнатик

Гора Гутин Томнатик - ще одна гора Чорногорського хребта. Знаходиться на висоті 2016 метрів та також розташована біля гори Бребенескул. Кажуть, що Томнатик знаходиться ближче до озера Бребенескул ніж однойменна гора.

Сходження на цю гору займе близько 6 годин, а довжина шляху складатиме 13 кілометрів з Рахова. Також, до гори можна дістатись туристичними стежками від гір Бребенескул або Ребра.

Гутин Томнатик (фото: Вікіпедія)

Гора Ребра

Ця вершина розташована також у Чорногірському масиві. На вершині гори ростуть рідкісні рослини, що занесені до Червоної книги України, такі як: ломикамінь моховидний, насельниця лежача та інші.

До гори прокладено щонайменше п’ять туристичних стежок, які ведуть через інші відомі вершини. Також свій маршрут можна почати з навколишніх селищ, таких як Бистрець або Говерла.

Вершина Ребра (фото: Вікіпедія)

Гора Менчул

Висота цієї вершини становить 1998 метрів. У піку гори Менчул починається гірський хребет Розшибенник. Дістатись до вершини можна від гори Бребенескул або обійти та потрапити на Дземброню. Також, свій маршрут можна розпочати з села Говерла.

Вершина Менчул (фото: Вікіпедія)

Гора Піп Іван Мармароський

Гора Піп Іван Мармароський становить 1940 метрів та розташована практично на кордоні з Румунією. Вершина гори оточена полониною з рідкісними карпатськими рослинами.

Гора розташована у межах Марморського масиву та належить до вершин "гуцульських Альп". Найближче селище до гори, з якого можна почати свій маршрут - Ділове.

Піп Іван Мармароський (фото: Вікіпедія)

Гора Туркул

Розташована в межах Чорногорського хребта, неподалік від піку Ребра. Туркул дуже краєвидний, вершина поросла гірськими соснами, а зі схилів виглядають зубасті скелі. Поблизу гори розташоване озеро Несамовите та урочище Кізли.

Свій маршрут можна почати від сіл Говерла або Бистрець, а ще від бази "Заросляк" біля Ворохти. Більшість маршрутів охоплюють проходження інших вершин хребта.

Гора Тускул (фото: Вікіпедія)

Гора Брескул

Гора Брескул розташована у Чорногірському масиві між горами Говерла та Пожижевська. Висота гори становить 1911 метр. Вершина поросла різними травами та чагарями. Трекінгові маршрути зазвичай складаються з найближчих до Брескула гір і зазвичай займають не більше ніж дві години.

Гора Брескул (фото: Вікіпедія)