Топ-10 самых высоких вершин Украины: от красоты просто дух захватывает!

Гора Говерла

Высочайшая вершина Украины, которая является одним из самых известных национальных символов. Высота горы - 2061 метр, а восхождение на вершину занимает более 6 часов. На вершине горы установлен каменный монумент в форме тризуба.

А также на вершине горы заложены капсулы с землей из всех областей Украины. Добраться этой местности можно с любой точки Украины. Интересный факт - тысячи людей планируют подъем на вершину именно на День Независимости Украины.

Говерла (фото: Википедия)

Гора Бребенескул

Вторая по величине гора в Украине - Бребенескул. Высота горы составляет 2032 метра. На западе от вершины находится одноименное озеро, которое является самым высокогорным озером Украины.

Здесь есть удобные трекинговые маршруты, позволяющие увидеть много карпатских достопримечательностей таких как: Дзембронские водопады или Ушастый камень, а также посетить две другие живописные горы - Менчул и Ребра.

Бребенескул (фото: Википедия)

Гора Пип Иван Черногорский

Третью строчку занимает гора Пип Иван Черногорский, высота которого составляет 2028 метров. Расположена гора недалеко от возвышения Бребенескул. Здесь открывается красивейшая панорама на весь Черногорский хребет и его окрестности.

Также на вершине находится обсерватория "Белый слон", которая привлекает украинских туристов. Подъем на гору можно начать с села Шибене, по дороге посетив озеро Маричейка.

Пип Иван Черногорский (фото: Википедия)

Гора Петрос

Считается самой опасной горой Черногорского массива, а также называют "грозовой вершиной". Гора разделена с Говерлой глубоким урочищем, часто поражающими молнии.

Вокруг этой вершины ходит много легенд, например, что ни одно здание не приживается на этой горе. На Петрос обычно поднимаются из Лазещины, а заканчивают маршрут в Квасах.

Петрос (фото: Википедия)

Гора Гутин Томнатик

Гора Гутин Томнатик - еще одна гора Черногорского хребта. Находится на высоте 2016 метров и расположена у горы Бребенескул. Говорят, что Томнатик находится ближе к озеру Бребенескул, чем одноименная гора.

Восхождение на эту гору займет около 6 часов, а длина пути составит 13 километров из Рахова. Также, до горы можно добраться туристическими тропами от гор Бребенескул или Ребра.

Гутин Томнатик (фото: Википедия)

Гора Ребра

Эта вершина находится также в Черногорском массиве. На вершине горы растут редкие растения, занесенные в Красную книгу Украины, такие как ломикамень моховидный, насельниця лежачая и другие.

К горе проложено не менее пяти туристических троп, ведущих через другие известные вершины. Также свой маршрут можно начать с окрестных поселков, таких как Быстрец или Говерла.

Вершина Ребра (фото: Википедия)

Горе Менчул

Высота этой вершины составляет 1998 метров. В пике горы Менчул начинается горный хребет Розшибенник. Добраться до вершины можно от горы Бребенескул или обойти и попасть на Дземброню. Также свой маршрут можно начать с села Говерла.

Вершина Менчул (фото: Википедия)

Гора Пип Иван Мармаросский

Гора Пип Иван Мармаросский составляет 1940 метров и находится практически на границе с Румынией. Вершина горы окружена горной долиной с редкими карпатскими растениями.

Гора расположена в пределах Марморского массива и принадлежит к вершинам "гуцульских Альп". Ближайший поселок к горе, с которого можно начать свой маршрут - Деловое.

Поп Иван Мармаросский (фото: Википедия)

Горе Туркул

Расположена в пределах Черногорского хребта, недалеко от пика Ребра. Туркул очень видный, вершина поросла горными соснами, а со склонов смотрятся зубастые скалы. У горы расположено озеро Несамовитое и урочище Кизлы.

Свой маршрут можно начать от сел Говерла или Быстрец, а еще от базы "Заросляк" возле Ворохты. Большинство маршрутов охватывают прохождение других вершин позвоночника.

Гора Тускул (фото: Википедия)

Гора Брескул

Гора Брескул расположена в Черногорском массиве между горами Говерла и Пожижевская. Высота горы составляет 1911 метров. Вершина поросла разными травами и кустарниками. Трекинговые маршруты обычно состоят из ближайших к Брескулу гор и обычно занимают не более двух часов.

Гора Брескул (фото: Википедия)