Топ-10 найкращих відеоігор за 2023 рік за версією журналу TIME

Alan Wake 2

Алан Уейк - письменник, ув'язнений у кошмарі за межею нашого світу, пише похмурий роман у спробі змінити реальність навколо себе і втекти з в'язниці. Рятуючись від жаху темряви, що переслідує його, Вейк намагається зберегти розум і перемогти диявола на його полі.

Андерсон і Вейк - два герої, що йдуть різними шляхами в двох роздільних реальностях, але в глибині душі їх пов'язує щось, що вони самі не можуть зрозуміти: своїми діями і вчинками вони відображають один одного, впливаючи на навколишні світи.

Черпаючи міць у романі жахів, у Брайт-Фоллс проникають потойбічні сили темряви, отруюючи душі місцевих жителів та погрожуючи близьким Уейка та Андерсон. Світло - зброя та притулок тих у боротьбі з пітьмою.

Alan Wake 2 (фото: IGN)

Baldur’s Gate 3

Велике земне царство Фейрун у облозі. Населення поневолено і уражене "пожирачами розуму". Будете чинити опір чи приймете таємничу силу, яка починає пробуджуватися всередині вас?

Грайте за оригінальних персонажів або створіть власного героя і пориньте в динамічну історію, яка формується з кожним кидком гральних кісток.

Об'єднайте зусилля з компанією цікавих персонажів і разом з ними грабуйте, бийтеся з небезпечними ворогами та насолоджуйтеся любовними романами у Забутих королівствах та за їх межами. Кидайте кубики і використовуйте свої вміння, а також недоліки супротивників у динамічних тактичних боях.

Baldur’s Gate 3 (фото: Steam)

Marvel’s Spider-Man 2

Люди-Павуки, Пітер Паркер і Майлз Моралес, повертаються в новій вражаючій пригоді франшизи "MARVEL Людина-Павук", що полюбилася критикам, для PS5.

Розгойдуйтесь, стрибайте і використовуйте нові павутинні крила, щоб пересуватися Нью-Йорком світу Marvel, миттєво перемикаючись між Пітером Паркером і Майлзом Моралесом. Проживіть різні історії, отримайте нові дивовижні здібності та завадіть легендарному лиходію Відеві знищити їхнє життя, місто та тих, кого вони люблять.

Marvel’s Spider-Man 2 (фото: Push Square)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Події гри розгортаються через якийсь час після фіналу попередньої частини. Наприкінці Breath of the Wild Лінк переміг лиходія Ганона та врятував Зельду.

У сиквелі історія повторюється. Під час дослідження катакомб під замком Лінк та Зельда випадково пробуджують давнє зло. Принцеса знову зникає, а головний герой прокидається на острові, який ширяє над королівством Хайрул. Лінк вирушає рятувати Зельду та розбиратися з Ганоном.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (фото: Eurogamer)

Resident Evil 4

Зустрічайте повне перевидання легендарної гри жахів на виживання Resident Evil 4 2005 року.

Через шість років після подій, що відбулися в Раккун-Сіті в Resident Evil 2, Леон Кеннеді, який тоді залишився в живих, вирушає до глухого європейського селища, щоб розслідувати зникнення доньки президента США. Те, що він там знаходить, не схоже ні на що, з чим він стикався раніше.

Кожен аспект класичної гри був оновлений для нинішнього покоління, від сучасної графіки та управління до переосмисленого сюжету, який може здивувати навіть затятих фанатів оригінальної гри.

Resident Evil 4 (фото: Steam)

Dead Space

Класична науково-фантастична гра у жанрі виживання серед жаху, повертається у повністю переробленому вигляді, щоб запропонувати більш глибокий ефект занурення.

Айзек Кларк - звичайний інженер, що має відремонтувати величезне судно, яке добуває корисні копалини, USG "Ішимура", але виявляє, що щось пішло не так. Екіпаж корабля перебитий, а Ніколь, кохана Айзека, загубилася десь на борту.

Тепер самотній і озброєний лише своїми інженерними інструментами та навичками, Айзек мчить на пошуки Ніколь, поки навколо нього розкривається кошмарна таємниця того, що сталося на борту "Ішимури". Опинившись у пастці з ворожими створіннями, яких кличуть некроморфами, Айзек має битися за виживання.

Dead Space (фото: Electronic Arts)

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder є платформером з видом з боку. Як і в попередніх частинах серії мета гравця полягає в тому, щоб дістатися своїм персонажем до кінця рівня, уникаючи ворогів (таких як Гумби та піраньї) та долаючи перешкоди.

Крім класичних бонусів, таких як "вогняна квітка" і зірка, в гру були додані нові: фрукт, що перетворює героя на слона, квітка, яка дозволяє створювати бульбашки, що знерухомлюють ворогів, гриб, який дарує гравцю броню у вигляді дриля, і "чудо-квітка", яка може змінювати дизайн-рівня викликаючи різні ефекти.

Одним із нововведень є значки, екіпірувавши які гравець отримує різні привілеї, що розблоковуються протягом усієї гри. Вони поділені на три категорії: значки дій, що дарують персонажу додаткову активну здатність, значки посилення, що додають пасивну здатність, та значки експерта, що наділяють персонажа просунутими навичками.

Super Mario Bros. Wonder (PlayUA)

Star Wars Jedi: Survivor

Дія відбувається через п'ять років після подій, описаних у STAR WARS Jedi: Fallen Order. Імперські війська переслідують Кела - він завжди має бути на крок попереду. До того ж на його плечах лежить важка ноша: він один із останніх джедаєв галактики.

У Jedi: Survivor на вас чекають легендарні історії, світи та персонажі "Зоряних Війн", а також захопливі битви прямо як у Jedi: Fallen Order.

STAR WARS Jedi: Survivor призначена для гри на обладнанні нового покоління. На вас чекає неймовірне занурення у всесвіт "Зоряних війн".

Star Wars Jedi: Survivor (фото: Steam)

Diablo IV

Дія гри відбувається у світі Санктуарію серії Diablo після подій Diablo III: Reaper of Souls. Культисти закликали головного антагоніста та дочку Мефісто, Ліліт. Після подій попередніх ігор сили демонів та ангелів були виснажені, що дозволило їй встановити владу у Санктуарії.

До подій гри Ліліт та ангел Інарій створили царство Санктуарій, щоб забезпечити собі притулок. Ці відносини між демоном та ангелом призвели до народження Нефалема, могутньої раси, до якої належить головний герой.

Жителі Санктуарію вважають, що ця сила приверне увагу до їхнього притулку, і в результаті жителі заговорили про їхнє знищення. Ліліт, не бажаючи, щоб її дітей було вбито, знищила всіх, хто виступав проти неї, змусивши Інаріуса вигнати її в порожнечу.

Diablo IV (фото: WIRED)

Dredge

Вставши за штурвал рибальського траулера, ви зможете вирушити в плавання по загублених в глушині островах і дізнатися, що приховано на дні вод, що оточують їх. Продавайте улов місцевим мешканцям та виконуйте завдання, щоб дізнатися про нелегке минуле цих місць.

Оснастіть своє судно вдосконаленим обладнанням, щоб виловлювати рибу з глибин і доплисти до далеких земель. Але слідкуйте за часом: вас не порадують непрохані гості, які можуть завітати до вас на борт під покровом ночі.

Dredge (фото: Steam)