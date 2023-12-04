Топ-10 лучших видеоигр за 2023 год по версии журнала TIME

Редакция американского журнала TIME подвела итоги 2023 года, составив список из десяти лучших игр. Лидером стал хоррор Alan Wake 2, топ замкнула приключенческая игра о рыбалке Dredge.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский еженедельный журнал TIME.
Алан Уэйк - писатель, заключенный в кошмаре за границей нашего мира, пишет мрачный роман в попытке изменить реальность вокруг себя и сбежать из тюрьмы. Спасаясь от ужаса тьмы, преследующей его, Уэйк пытается сохранить разум и победить дьявола на его поле.
Андерсон и Уэйк - два героя, идущие разными путями в двух раздельных реальностях, но в глубине души их связывает нечто, что они сами не могут понять: своими действиями и поступками они отражают друг друга, воздействуя на окружающие миры.
Черпая мощь в романе ужасов, в Брайт-Фоллс проникают загробные силы тьмы, отравляя души местных жителей и угрожая близким Уэйка и Андерсон. Свет - оружие и убежище тех в борьбе с тьмой.
Великое земное царство Фейрун в осаде. Население порабощено и поражено "пожирателями разума". Будете сопротивляться или примете таинственную силу, которая начинает пробуждаться внутри вас?
Играйте за оригинальных персонажей или создайте собственного героя и окунитесь в динамическую историю, которая формируется с каждым броском игровых костей.
Объедините усилия с компанией интересных персонажей и вместе с ними грабьте, сражайтесь с опасными врагами и наслаждайтесь любовными романами в Забытых королевствах и за их пределами. Кидайте кубики и используйте свои умения, а также недостатки противников в динамических тактических боях.
Люди-Пауки, Питер Паркер и Майлз Моралес, возвращаются в новом поразительном приключении, полюбившейся критикам франшизы "MARVEL Человек-Паук" для PS5.
Раскачивайтесь, прыгайте и используйте новые паутинные крылья, чтобы передвигаться по Нью-Йорку мира Marvel, мгновенно переключаясь между Питером Паркером и Майлзом Моралесом. Проживите разные истории, получите новые удивительные способности и помешайте легендарному злодею Видеви уничтожить их жизнь, город и тех, кого они любят.
События игры разворачиваются через некоторое время после финала предыдущей части. В конце Breath of the Wild Линк победил злодея Ганона и спас Зельду.
В сиквеле история повторяется. При исследовании катакомб под замком Линк и Зельда случайно пробуждают давнее зло. Принцесса снова исчезает, а главный герой просыпается на острове, парящем над королевством Хайрул. Линк отправляется спасать Зельду и разбираться с Ганоном.
Встречайте полное переиздание легендарной игры ужасов на выживание Resident Evil 4 2005 года.
Спустя шесть лет после событий, произошедших в Раккун-Сити в Resident Evil 2, оставшийся в живых Леон Кеннеди отправляется в глухую европейскую деревню, чтобы расследовать исчезновение дочери президента США. То, что он там находит, не похоже ни на что, с чем он сталкивался раньше.
Каждый аспект классической игры был обновлен для нынешнего поколения, от современной графики и управления до переосмысленного сюжета, который может удивить даже ярых фанатов оригинальной игры.
Классическая научно-фантастическая игра в жанре выживания среди ужаса возвращается в полностью переработанном виде, чтобы предложить более глубокий эффект погружения.
Айзек Кларк - обычный инженер, который должен отремонтировать огромное судно, добывающее полезные ископаемые, USG "Ишимура", но обнаруживает, что что-то пошло не так. Экипаж корабля перебит, а Николь, любимая Айзека, потерялась где-то на борту.
Теперь одинокий и вооруженный только своими инженерными инструментами и навыками, Айзек мчится на поиски Николь, пока вокруг него раскрывается кошмарная тайна произошедшего на борту "Ишимуры". Оказавшись в ловушке с враждебными созданиями, которых зовут некроморфами, Айзек должен сражаться за выживание.
Super Mario Bros. Wonder является платформером с видом со стороны. Как и в предыдущих частях серии, цель игрока состоит в том, чтобы добраться своим персонажем до конца уровня, избегая врагов (таких как Гумбы и пираньи) и преодолевая препятствия.
Помимо классических бонусов, таких как "огненный цветок" и звезда, в игру были добавлены новые: фрукт, превращающий героя в слона, цветок, позволяющий создавать пузыри, обездвиживающие врагов, гриб, дающий игроку броню в виде дрели, и "чудо-цветок", который может изменять дизайн-уровня вызывая разные эффекты.
Одним из новшеств являются значки, экипировав которые игрок получает разные привилегии, разблокирующиеся на протяжении всей игры. Они разделены на три категории: значки действий, дающие персонажу дополнительную активную способность, значки усиления, придающие пассивную способность, и значки эксперта, наделяющие персонажа продвинутыми навыками.
Действие происходит спустя пять лет после событий, описанных в STAR WARS Jedi: Fallen Order. Имперские войска преследуют Кела - он всегда должен быть на шаг впереди. К тому же на его плечах лежит тяжелая ноша: он один из последних джедаев галактики.
В Jedi: Survivor вас ждут легендарные истории, миры и персонажи "Звездных Войн", а также увлекательные сражения прямо как у Jedi: Fallen Order.
STAR WARS Jedi: Survivor предназначена для игры на оборудовании нового поколения. Вас ждет невероятное погружение во вселенную "Звездных войн".
Действие игры происходит в мире Санктуария серии Diablo после событий Diablo III: Reaper of Souls. Культисты призвали главного антагониста и дочь Мефисто Лилит. После событий предыдущих игр силы демонов и ангелов были измотаны, что позволило ей установить власть в Санктуарии.
К событиям игры Лилит и ангел Инарий создали царство Санктуария, чтобы обеспечить себе убежище. Эти отношения между демоном и ангелом привели к рождению Нефалема, могущественной расы, к которой принадлежит главный герой.
Жители Санктуария считают, что эта сила привлечет внимание к их убежищу и в результате жители заговорили об их уничтожении. Лилит, не желая, чтобы ее дети были убиты, уничтожила всех выступавших против нее, заставив Инариуса выгнать ее в пустоту.
Встав за штурвал рыболовного траулера, вы сможете отправиться в плавание по потерянным в глуши островам и узнать, что скрыто на дне окружающих их вод. Продавайте улов местным жителям и выполняйте задания, чтобы узнать о нелегком прошлом этих мест.
Оснастите свое судно усовершенствованным оборудованием, чтобы вылавливать рыбу из глубин и доплыть до дальних земель. Но следите за временем: вас не порадуют незваные гости, которые могут прийти к вам на борт под покровом ночи.
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