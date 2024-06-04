Топ-10 найкращих комп'ютерних ігор 2024 року: у що пограти цього літа

Літо вже настало, а отже, саме час поринути у світи комп'ютерних ігор, які залишаються популярними протягом багатьох років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин про відеоігри GameSpot .

Alan Wake 2

Alan Wake 2, ще один розділ у дивовижному всесвіті Remedy, починається з того місця, де культова класика зупинилася більше десяти років тому.

Алан замкнений у Темному Місті, і його єдиний вихід - написати свою власну історію. Його кампанія відбувається паралельно з кампанією з агентом ФБР Сагою Андерсоном, і їх можна проходити разом у будь-якому порядку.

Трохи моторошні елементи першої гри тут стають набагато похмурішими, створюючи жахливий досвід, сповнений незабутніх моментів.

Alan Wake 2 (фото: GameSpot)

Apex Legends

Respawn Entertainment створила змагальний шутер, у якому вдосконалено всі основні принципи, необхідні для хорошої битви.

Список персонажів додає стратегічний рівень та різноманітність стилю гри, перестрілка в ній гостра та захоплююча. Функції якості життя, такі як система перевірки зв'язку та управління інвентарем, дозволяють вам зосередитись на бойових діях.

Apex Legends (фото: GameSpot)

Civilization VI

Серія Sid Meier's Civilization, вперше випущена в 90-х роках, як і раніше, має успіх у 2021 році завдяки постійній підтримці її останньої версії Civilization VI.

Як і в попередніх іграх, Civilization VI відводить вам роль історичного лідера, такого як Клеопатра в Єгипті або Ганді в Індії, і ставить перед вами завдання збудувати свою цивілізацію з нуля, включаючи розвиток вашої армії, розробку нових дослідницьких центрів та участь у дипломатії з іншими світовими лідерами.

Звичайно, Civilization VI розширилася та покращилася порівняно з попередніми іграми серії, включаючи такі доповнення, як включення районів, які дозволяють містам розширюватись на кілька клітин. Вона також продовжує отримувати новий контент у вигляді двох основних розширень: Rise та Fall та Gathering Storm, які додали в гру нових лідерів, цивілізації та функції.

Civilization VI (фото: GameSpot)

Children of the Sun

Children of the Sun - це похмура, атмосферна гра-головоломка, в центрі якої знаходиться снайпер з єдиною кулею. Коли ви прагнете помститися культу, який зруйнував ваше життя, і намагаєтеся вистежити їхнього таємничого лідера, ви крадетеся по їхній території в пошуках укриття, перш ніж зробити постріл.

Аспект головоломки виникає через те, що відбувається далі, оскільки кожен постріл, який потрапляє в культиста або вибухонебезпечний об'єкт, дозволяє вибрати наступний шлях.

Метод спроб і помилок у пошуку правильного шляху стає все більш складним, оскільки в гру додаються нові ефекти, такі як можливість злегка повертати постріл дугою або навіть змінювати напрямок у повітрі.

Хоча кампанія і коротка, дуже приємно ретельно планувати свій маршрут сценою, що робить гру-головоломку несхожою на жодну іншу.

Children of the Sun (фото: GameSpot)

Counter-Strike: Global Offensive

Відомий змагальний шутер від першої особи, як і раніше, популярний завдяки Counter-Strike: Global Offensive. Хоча CSGO за час свого існування зазнала значних змін, вона, як і раніше, залишається основною грою Counter-Strike, яка зробила революцію в жанрі багатокористувальницьких шутерів від першої особи в 2000-х роках.

Стандартний режим гри - це бій п'ять на п'ять на ретельно опрацьованих картах, в яких особлива увага приділяється конкретному розташуванню, лініям огляду та командним стратегіям. Але крім цього, є режим порятунку заручників, безкоштовна для всіх гра зі зброєю і тонни контенту користувача, створеного за роки роботи гравців.

Одна з найбільш захоплюючих особливостей CSGO - це напружені змагальницькі матчі, в яких найменші помилки можуть означати загибель вашої команди.

У Counter-Strike історично грали з певним ступенем точності як у боях FPS, так і в тактиці, що ускладнює навчання новачкам. Тим не менш, ця класична гра може принести величезну користь, в чому ви можете переконатися по її величезній сцені змагання.

Counter-Strike: Global Offensive (фото: GameSpot)

Cyberpunk 2077

Сьогоднішній Cyberpunk - це гостріша і цілеспрямованіша рольова гра з великою різноманітністю навичок, які дозволяють вам переміщатися Нічним містом як ви захочете. Розширення Phantom Liberty отримало нові системи та захоплюючу нову історію за участю Ідріса Ельби.

Cyberpunk 2077 (фото: GameSpot)

Destiny 2

Destiny 2 залишається однією з найпопулярніших багатокористувальницьких ігор з живим сервісом. Хоча сіквел розпочався на гарній ноті, він став лише кращим завдяки оновленням та розширенням, які забезпечували постійний потік захоплюючого контенту для шутерів від першої особи.

Bungie створила один із найбільш захоплюючих шутерів від першої особи, який пропонує постійне джерело задоволення незалежно від того, проходите ви сюжетні місії, здійснюєте складні рейди з друзями або б'єтеся в місті Крусібл.

Destiny 2 (фото: GameSpot)

Dota 2

Dota 2 - це не тільки одна з найскладніших комп'ютерних ігор для вивчення та освоєння, але також одна з найкорисніших і найприємніших ігор, коли ви знаєте, що робите.

Дві команди по п'ять осіб нападають одна на одну, намагаючись знищити супротивника. Звучить просто, але стратегічна глибина величезна, і вам доведеться багато чого навчитися, якщо ви хочете йти в ногу з часом.

Щоб досягти успіху, необхідно вивчити карту, познайомитися з величезною кількістю персонажів та освоїти їхню механіку.

Dota 2 (фото: GameSpot)

The Elder Scrolls V: Skyrim

З моменту свого випуску 2012 року королем усіх версій Skyrim є ПК-версія. Це тому, що вона дає вам доступ до модів, створених спільнотою Skyrim за багато років.

ПК-версія Skyrim додає майже безмежні можливості в і так велику гру: від додавання серйозного сюжету в жанрі рольової гри до надання безглуздих можливостей, таких як заміна всіх драконів паровозиком Томасом.

Dota 2 (фото: GameSpot)

Forza Horizon 5

Переміщаючись у теплий клімат Мексики, Forza Horizon 5 дотримується свого шаблону і з самого початку досягає максимальної швидкості завдяки вибору транспортних засобів, занять та постійного відчуття винагороди.

Крім чудового ігрового процесу, Forza Horizon 5 також вимагає часу, щоб підкреслити особистий зв'язок між людиною та машиною, оскільки в ній поєднуються епічні показові події з особистими моментами роздумів та автомобільною культурою.

Dota 2 (фото: GameSpot)