GTA, Star Wars і не тільки. Sony роздає безкоштовні ігри у червні: як отримати

Sony оголосила список червневих ігор для підписників усіх рівнів PlayStation Plus у рамках анонсу події Days of Play. Очікується, що воно запропонує значні знижки на ігри, консолі та аксесуари для гравців у всьому світі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт PlayStation.Blog , компанії Sony Interactive Entertainment, присвячений новинам та оновленням у світі PlayStation.

Коли можна буде отримати безкоштовні ігри

З 4 червня підписники PS Plus рівнів Essential, Extra та Premium отримають доступ до SpongeBob SquarePants: Cosmic Shake, Streets of Rage 4 та AEW Fight Forever.

До 18 червня також можна буде забрати футбольний симулятор EA Sports FC 24 із травневої роздачі. Крім того, з 3 червня підписники отримають ексклюзивний набір Roblox для прикраси аватара.

Щедрі пропозиції для підписників PS Plus у червні на цьому не закінчуються. До бібліотеки ігор рівнів Extra та Premium додадуть кілька проектів:

Dredge (PS4, PS5) - з 29 травня

LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4) - з 31 травня

Cricket 24 (PS4, PS5) - з 5 червня

Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition (PS4, PS5) - з 7 червня

Власники тарифу Premium отримають ексклюзивний доступ до пробної версії WWE 2K24, яку можна буде завантажити з 29 травня на PS4 та PS5. Також підписники Premium зможуть грати у класичні ігри епохи PlayStation 2 з 11 червня:

Tomb Raider: Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

Крім того, користувачі гарнітури PlayStation VR2 з підпискою PS Plus Premium матимуть доступ до наступних ігор:

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapters 1 & 2

Усі проекти для віртуальної реальності будуть доступні з 6 червня. Також у рамках Days of Play підписники PS Plus зможуть заощадити на перегляді фільмів. До 12 червня вибрані фільми Sony Pictures можна придбати зі знижкою 15 відсотків на сервісі Sony Pictures Core.