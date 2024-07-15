Топ-10 найкращих ігор для PlayStation, Xbox та Nintendo Switch цього літа

Tekken 8

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X/S

Tekken 8 - справді королівське повернення Короля Залізного Кулака. Додавання нових бойових механік до серії, якій вже кілька десятиліть, зроблено майстерно. Нова стійка Heat і набір прийомів, пов'язані з нею, вдихають нове життя в бійку.

Окремо хочеться наголосити на наявності сюжетного режиму, який завершується легендарними для серії 60-секундними фінальними роликами.

Tekken 8 (фото: Tom's Guide)

Helldivers 2

Платформи: PC, PS5

Цей бомбічний кооперативний шутер кидає вас у нескінченну війну Суперземлі проти Термінідів (гігантських жуків-вбивць) та Автоматонів (роботичних жахів).

В ім'я поширення Керованої Демократії ви озброїте свого Десантника (Helldiver) різноманітною потужною зброєю та посиленнями, а потім зійдете на планети, щоб воювати з ворогами Суперземлі.

Основний ігровий цикл неймовірно веселий, а фарсове почуття гумору завжди потрапляє в ціль. Але справжні веселощі полягають не просто в перестрілках або застосуванні стратегій на складніших місіях. Воно полягає в тому, щоб прийняти повний хаос, який супроводжує кожне занурення в пекло (Helldive).

Уявіть собі бійню на найскладнішому рівні складності, де ваш загін у паніці кричить про допомогу чи відвертий страх, коли ви "випадково" викликаєте черговий артилерійський удар прямо за кілька метрів від ваших союзників, і всім вам доводиться рятуватися втечею.

Helldivers 2 (фото: Tom's Guide)

Balatro

Платформи: Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Ця інді-гра бере покер за основу, але ламає його, додаючи нові карти, які байдуже ставляться до будь-яких правил покеру, які ви коли-небудь знали.

В гру можна грати нескінченно, і вона завжди захоплює різними способами побудови комбінацій покеру. Чи залишиться вона цікава надовго - питання для обговорення, але поки що перемога в цій грі викликає неймовірні емоції, навіть якщо ваше проходження зрештою руйнується.

Balatro (фото: Tom's Guide)

Final Fantasy VII: Rebirth

Платформи: PS5

Final Fantasy VII: Rebirth - фантастичне продовження не менш чудової Final Fantasy VII: Remake. Будучи ексклюзивом для PS5, гра використовує всю потужність системи для створення одних із найкращих графічних ефектів цього покоління консолей.

Але це не просто красива картинка - на вас чекає насичений ігровий процес з напруженими боями в реальному часі, величезними досліджуваними просторами, численними побічними завданнями та захоплюючим сюжетом.

Головна перевага Rebirth (і її попередниці) - це вміле поєднання ностальгії та свіжості. Загальна історія в основному розвивається так само, як і в оригінальній грі 1997 року, але вона пропонує нові погляди та розширення старого сюжету.

З'являється також пристойна кількість нових ліній оповідання, які добре поєднуються з оригіналом. Персонажі зберігають усе, за що їх полюбили, але відчуваються більш розкритими особистостями.

Final Fantasy VII: Rebirth (фото: Tom's Guide)

Dragon's Dogma 2

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X/S

За 30 з гаком годин гри ви отримаєте незабутні моменти - від нападу величезного мінотавра на головну площу великого поселення до жахливого грифона, який злітає посеред битви.

Незважаючи на деякі недоліки, Dragon's Dogma 2 залишається практично неперевершеною, коли справа стосується надання гравцям унікальних моментів та відчуття себе справжнім фентезійним героєм, який веде загін послідовників у епічну подорож у незвідане.

Dragon's Dogma 2 сподобається не всім, але якщо ви хочете захоплюючу рольову гру, то це, мабуть, найкраще, що ми бачили з часів Elden Ring.

Dragon's Dogma 2 (фото: Tom's Guide)

Stellar Blade

Платформи: PS5

У морі ремейків, ремайстрів та сіквелів цей екшен-слешер виділяється тим, що є зовсім новою інтелектуальною власністю (IP).

І це не єдина його перевага, адже Stellar Blade пропонує одні з кращих графічних ефектів на PS5, у поєднанні із захоплюючим ігровим процесом у жанрі екшн-пригоди, безліччю варіантів налаштування персонажа та крутою історією з безліччю поворотів.

Хоча Stellar Blade - абсолютно нова гра, вона відчувається як проект, який міг би вийти за часів PS2. По суті, ви граєте за героя, який бореться з багатьма могутніми ворогами в різноманітних середовищах, щоб врятувати світ.

Навіть незважаючи на простоту сюжетної зав'язки, захоплюючий ігровий процес та сюжет тримають вас у напрузі. Stellar Blade також є відносно короткою грою, проходження якої займає близько 20 години, тобто вона не розтягується.

Якщо ви шукаєте захоплюючу гру, що втілює все найкраще, що є в іграх, Stellar Blade заслуговує на вашу увагу.

Stellar Blade (фото: Tom's Guide)

Still Wakes the Deep

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X/S

Уявіть собі гру, яка поєднує в собі клаустрофобну паніку Alien: Isolation та боді-хорор Dead Space. Є гра, яка ідеально втілює ці елементи - нещодавно випущена Still Wakes the Deep.

Дія гри відбувається на морській нафтовій платформі у 1970-х роках. Ви берете на себе роль Кемерона "Каза" МакЛірі, електрика, який потрапив у катастрофічну ситуацію. Поки вирує шторм і платформа руйнується, вам доведеться пробиратися її небезпечними коридорами, рятуючись втечею, виживаючи в суворих погодних умовах і уникаючи деформованих істот.

Але є нюанс: у вас не буде жодної зброї, щоб відбити ці жахи. Натомість вашим головним союзником стає скритність, оскільки ви намагаєтеся уникати дивної смертельної субстанції, яка повільно забирає життя ваших друзів.

Простіше кажучи, Still Wakes the Deep пропонує захоплюючу історію, блискучу озвучку та справжній жах - все це в рамках лаконічного та вражаючого чотиригодинного проходження.

Still Wakes the Deep (фото: Tom's Guide)

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Платформи: Nintendo Switch

До того, як з'явилися Minions, були Rabbids - шалена, бурмочуча орда від Ubisoft, породжена серією Rayman: Raving Rabbids. Ці дивні, витрішкуваті, кроликоподібні істоти творили хаос у своїй серії ігор. А тепер вони бігають територією Маріо в Mario + Rabbids: Kingdom Battle.

Ця стратегічна RPG поєднує два мультяшних світу з напрочуд глибоким геймплеєм у стилі XCOM, що робить її дуже веселою та дивною пригодою. Це поєднання стилів, які працюють набагато краще, ніж ви могли б очікувати.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle (фото: PCMag)

Metroid Dread

Платформи: Nintendo Switch

У цій грі вам доведеться досліджувати густу, небезпечну нову планету, повну здібностей, які потрібно збирати, і ворогів, яких потрібно знищити.

Від безкомпромісних битв з босами до погонь, що леденять душу - Dread повністю виправдовує своє підзаголов'я ("Жах"). І якщо хтось досить сильний, щоб перемогти цей жах, то це провідна леді Nintendo.

Metroid Dread (фото: PCMag)

Prince of Persia: The Lost Crown

Платформи: Nintendo Switch

Принц Персії повертається до своїх 2D-витоків із грою "The Lost Crown", яка виділяється на тлі переповненого ринку ігор такого жанру. У ній все ідеально поєднується:

Величезна карта - справжнє задоволення для дослідження

Розумні головоломки максимально використовують винахідливі здібності персонажа

Глибока бойова система дозволяє гравцеві самовиражатися

Візуальний стиль поєднує у собі перський колорит та анімейну енергійність

Prince of Persia: The Lost Crown (фото: PCMag)