Топ-10 найдивовижніших українських винаходів, які змінили світ

Сотні українців зробили вагомий внесок у глобальну наукову діяльність у всьому світі. Деякі осучаснені їхні винаходи ми використовуємо навіть у ХХІ столітті й, на жаль, часто не знаємо, хто є автором цього пристрою чи методу.

Про десятку найважливіших винаходів українців, які глобально вплинули на подальший розвиток світу, читайте у матеріалі нижче.

Вертоліт Сікорського

Концепція вертольотів була розроблена ще в часи Леонардо да Вінчі. Проте першим у світі її реалізував авіаконструктор Ігор Сікорський. У 1931 році він запатентував конструкцію літального апарату з двома пропелерами - з горизонтальним на даху та вертикальним на хвості.

Рентген

Українець Іван Пулюй за 14 років до винаходу німця Вільгельма Рентгена змайстрував трубку, яка згодом стала прообразом сучасних рентгенівських апаратів.

Він детальніше, ніж Рентген, проаналізував природу і механізми виникнення променів та продемонстрував їх на прикладах. Перший у світі рентгенівський знімок людського скелета зробив саме Іван Пулюй.

Опріснення морської води

Професор Одеської державної академії холоду Леонард Смирнов розробив технологію опріснення морської води. Він дослідив, що заморожена особливим чином морська вода перетворюється в кристали, з поверхні яких можна вилучити солі, ізотопи водню та інші шкідливі речовини. Після цього вода стає придатною для пиття.

Ракетний двигун і перший супутник Землі

Сергія Корольова називають засновником космонавтики. Він був конструктором радянської ракетно-космічної техніки. У 1931 році він з колегою Фрідріхом Цандером створили громадську організацію з вивчення реактивного руху. З часом вона стала державною науково-конструкторською лабораторією з розробки ракетних літальних апаратів. У 1957 році Корольов запустив на навколоземну орбіту перший в історії штучний супутник Землі.

Перша пересадка нирки

1933 року хірург Юрій Вороний вперше у світі успішно пересадив нирку молодій жінці після спроби самогубства. Хірургу вдалося довести, що "трупні" нирки здатні оживати і продовжувати працювати при пересадці іншій людині.

Цією операцією українець надовго випередив розвиток трансплантології у світі. У більшості країн такі маніпуляції почали робити тільки в 50-60-ті роки.

Антитромботичні протези клапанів серця

Київський хірург Микола Амосов у 1963 році вперше в СРСР розробив протез мітрального клапана серця. А вже за два роки вперше у світі зробив операцію із протезування цього клапана за допомогою авторського винаходу антитромботичного протезу

Вакцини проти чуми та холери

Володимир Хавкін створив перші в історії вакцини проти чуми і холери. Спершу він працював в Одесі, а пізніше емігрував у Париж. Саме там він винайшов вакцину проти холери.

З 1896 року науковець працював в Індії, де створив перший препарат у світі, що захищав від чуми. Експерименти з вакцинами Хавкін найчастіше проводив на собі. В Індії його винаходом щепили понад 4 мільйони людей. Вченого навіть призначили головним бактеріологом країни. Пізніше створили Інститут Хавкіна.

Дугове зварювання металів

У 1881 році український винахідник Микола Бенардос вперше у світі представив спосіб електродугового зварювання металів вугільним електродом на Міжнародній виставці в Парижі. Згодом цю технологію назвали в честь винахідника.

Із методів зварювання він першим отримав широке застосування і досі залишається одним із найпоширеніших.

Компакт-диск

Прообраз компакт-диска в кінці 1960-х винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В’ячеслав Петров. Тоді це був науковий винахід, що не стосувався музики. Оптичний диск був створений для супер електронно-обчислювальної машини.

Гасова лампа

Львівські аптекарі Ігнатій Лукасевич і Ян Зех у 1853 році створили гасову лампу. Тоді ж вони винайшли новий спосіб отримання гасу шляхом дистиляції і очищення нафти. Цей пристрій став дуже помічним у ті часи й залишається актуальним досі, зважаючи на часті вимкнення світла.