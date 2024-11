Топ-10 ігор про зомбі на ПК та смартфоні, від яких кров стине в жилах

Resident Evil Village (ПК)

Легендарна серія жахів від Capcom, Resident Evil Village - це гібрид екшену і survival horror, який проводить гравців через холодні середовища, що кишать гротескними зомбіподібними істотами.

Його суміш жахливих монстрів, інтенсивних боїв та психологічного жаху утримує гравців протягом усієї гри. Вигляд від першої особи посилює занурення у жах, роблячи кожну зустріч із зомбі захоплюючою.

Resident Evil Village (фото: The Guardian)

Days Gone (ПК)

Постапокаліптична пригода на виживання Days Gone слідує за подорожею Диякона Сент-Джона, бродяги та мисливця за головами, у відкритому світі, заповненому ордами зомбі, відомих як "Фрікери".

Гра поєднує в собі дослідження із захоплюючим оповіданням, змушуючи гравців робити вибір, який впливає на їхнє виживання. Її погодна система в реальному часі та цикл дня та ночі додатково впливають на складність та поведінку роїв зомбі, додаючи більше шарів у динаміку виживання.

Days Gone (фото: WIRED)

The Last of Us (ПК)

The Last of Us - це культова гра в жанрі екшн-пригод, розроблена студією Naughty Dog та випущена у 2013 році. У центрі сюжету - постапокаліптичний світ, де грибкова інфекція перетворила більшість населення на зомбі-подібних істот, а ті, хто вижив, ведуть боротьбу за ресурси та безпеку.

Головні герої, Джоел та дівчинка-підліток Еллі, здійснюють небезпечну подорож через США, прагнучи знайти співтовариство, яке може використати імунітет Еллі для створення вакцини.

Гра відома глибоким емоційним сюжетом, опрацьованими персонажами та кінематографічною подачею, порушуючи питання моралі, виживання та людяності. The Last of Us отримала безліч нагород, і її визнали однією з найкращих ігор десятиліття завдяки унікальній атмосфері, драматичній розповіді та механіці геймплею, що поєднує елементи стелсу та екшену.

The Last of Us (фото: IGN)

Dying Light 2: Stay Human (ПК)

Dying Light 2: Stay Human - це екшен-RPG у відкритому світі, розроблена польською студією Techland та випущена у 2022 році. Дія гри розгортається в постапокаліптичному місті Вілледор, де ті, хто вижив, борються за ресурси і територію, а вулиці заполонили заражені зомбі.

Головний герой, Ейден Колдуелл, - мандрівник із таємничим минулим, який опиняється у центрі конфлікту між кількома фракціями, від яких залежить доля міста.

Однією з ключових особливостей Dying Light 2 є система "паркура", яка дозволяє гравцям досліджувати місто та ухилятися від зомбі за допомогою акробатичних трюків, бігаючи по дахах та стінах. Гра також пропонує гравцям широкий спектр рішень, що впливають на сюжет і світ довкола себе, від відносин з іншими персонажами до зміни доступних місій і навіть місцевості.

Dying Light 2: Stay Human (фото: Steam)

7 Days to Die (ПК)

7 Days to Die - це гра в жанрі survival horror з елементами пісочниці, розроблена студією The Fun Pimps. Дія розгортається в постапокаліптичному світі, охопленому зомбі-епідемією, і гравець має виживати, борючись з ордами зомбі, збираючи ресурси і створюючи укріплення.

Кожен ігровий цикл триває сім днів, після чого настає ніч, коли зомбі стають особливо агресивними та численними, нападаючи на гравця з подвоєною силою.

7 Days to Die (фото: IGN)

Call of Duty Mobile: Zombies Mode (Мобільна версія)

Гра включає популярний зомбі-режим, в якому гравці стикаються з хвилями нежиті. Вона поєднує знайому механіку зброї CoD із новою зомбі-зміною, пропонуючи режими виживання та ігрового процесу на основі очок. Завдяки регулярним оновленням цей режим переносить класичний досвід стрілянини по зомбі на мобільні пристрої, що робить її чудовим варіантом для гравців, які шукають адреналіну на ходу.

Call of Duty Mobile: Zombies Mode (фото: HT Tech)

Dead Effect 2 (Мобільна версія)

Dead Effect 2 - це науково-фантастичний шутер від першої особи, розроблений компанією BadFly Interactive. Гра поєднує в собі елементи хорору та RPG, занурюючи гравця у похмурий світ космічної станції ESS Meridian, захопленої зомбі та мутантами після невдалого експерименту.

Головним завданням гравця є виживання та знищення ворогів за допомогою різноманітного арсеналу зброї та здібності, які можна покращувати у міру проходження.

Dead Effect 2 (фото: Google Play)

The Walking Dead: Road to Survival (Мобільна версія)

The Walking Dead: Road to Survival - це стратегічна RPG-гра для мобільних пристроїв, створена студією Scopely за мотивами популярного коміксу "Ходячі мерці".

Сюжет розгортається у постапокаліптичному світі, де гравці мають виживати в умовах постійної загрози з боку зомбі та ворожих угруповань. Гравцям належить будувати та зміцнювати свою базу, збирати ресурси та героїв, кожен з яких має унікальні навички та може бути покращений для більш ефективної боротьби з ворогами.

The Walking Dead: Road to Survival (фото: Google Play)

Dead Trigger 2 (Мобільна версія)

Dead Trigger 2 пропонує зомбі-шутер від першої особи з вражаючою графікою та плавною ігровою механікою. У грі представлені різні типи місій, від хвиль виживання до походів за припасами, що дозволяє гравцям підвищувати рівень та покращувати зброю.

Управління оптимізовано для мобільних пристроїв, що робить його плавним для сенсорних екранів. Регулярні оновлення та події утримують гравців, пропонуючи нові випробування.

Dead Trigger 2 (фото: Google Play)

Into the Dead 2 (Мобільна версія)

Into the Dead 2 - це динамічна гра-шутер від першої особи, в якій гравець має виживати в постапокаліптичному світі, повному зомбі. Головним завданням є пробиватися через орди зомбі, рятуючи сім'ю головного героя Джеймса.

Сюжет розвивається у семи розділах та більш ніж 60 рівнях, які пропонують різні сценарії виживання та розвилки, що визначають кінцівку.

Into the Dead 2 (фото: Google Play)