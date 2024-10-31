S.T.A.L.K.E.R. 2 і не тільки. 5 очікуваних ігор, які вийдуть у листопаді на консолі та ПК

Листопад 2024 року надзвичайно тихий для нових відеоігор, але це не означає, що він буде менш захоплюючим. Цей місяць порадує гравців довгоочікуваними релізами на консолі та ПК, серед яких особливе місце займає S.T.A.L.K.E.R. 2.

Про те, які ігри вийдуть у листопаді цього року, які варто додати до свого списку очікування, розповідає РБК-Україна (проект Stуler) з посиланням на сайт Tom's Guide , який надає огляди, новини, поради та посібники з широкого кола технологій.

Planet Coaster 2

Платформи: ПК, PS5, Xbox Series X/S

Planet Coaster 2 - це покращена гра у жанрі симулятора будівництва та управління парком від Frontier Developments, заснована на успіху своєї попередниці 2016 року.

У цьому продовженні гравці проектують та керують парком, використовуючи покращені інструменти для будівництва атракціонів, створення хитромудрих доріжок та налаштування унікальної обстановки на різні теми (вікінги, водні атракціони та міфологія).

Новою визначною особливістю є введення атракціонів аквапарку, що дозволяють гравцям додавати басейни, водні гірки та керувати зручностями для гостей, такими як тіньова зона, рятувальники та роздягальні, щоб підвищити задоволеність відвідувачів.

У грі також представлений режим спільної роботи Sandbox, що дозволяє кросплатформне кооперативне будівництво, де гравці можуть спільно створювати та ділитися своїми парками.

Додаткові режими, такі як Franchise, заохочують гравців змагатись у таблицях лідерів та ділитися індивідуальними проектами через Frontier Workshop. Видання Deluxe коштує додатково 20 доларів і ви отримуєте нові набори атракціонів для більш різноманітного досвіду в парку.

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Mario & Luigi: Brothership

Платформи: Nintendo Switch

Mario & Luigi: Brothership - це останній додаток до серії ігор Mario & Luigi RPG від Nintendo, де гравці вирушають в унікальну пригоду, що включає дослідження, розв'язання головоломок та покрокові бої.

Дія гри відбувається у відкритому морі острова Шипшейп, який поєднує у собі риси корабля та острова. Сюжет зосереджений на пошуку нових союзників, таких як незвичайні персонажі Конні та Снаутлет, та возз'єднання з постійними персонажами серії, такими як принцеса Піч та Боузер, які можуть запропонувати допомогу несподіваними способами.

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Lego Horizon Adventures

Платформи: ПК, PS5, Nintendo Switch

Lego Horizon Adventures - спільний проект Guerrilla Games, творців серії Horizon, та Studio Gobo. Ця пригодницька гра переносить Елою та її союзників у всесвіт Lego. Гравці вирушать в історію, повну квестів, допомагаючи Еллі врятувати світ від загроз і розкриваючи таємниці її минулого.

Геймплей включає налаштування персонажа, створення предметів, битву з роботизованими істотами і відрізняється фірмовим гумором і химерністю Lego. На додаток до режиму одного користувача гра пропонує онлайн і локальний кооператив, дозволяючи друзям приєднатися для загального досвіду.

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Microsoft Flight Simulator 2024

Платформи: ПК, Xbox Series S/X

Microsoft Flight Simulator 2024 - це остання еволюція в культовій серії симуляторів польотів. Гра заснована на версії 2020, але привносить значне оновлення з новим режимом кар'єри, що дозволяє гравцям займатися різними авіаційними кар'єрами.

Гравці можуть спробувати себе в таких професіях, як гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та доставка вантажів повітрям, з місіями, розробленими для імітації реальної авіації.

Технічні покращення є важливою частиною цього релізу, фокусуючись на швидшому завантаженні та більш просунутій аеродинаміці, фізиці та системах літаків.

Гра включає розширене глобальне середовище, що демонструє реалістичну, динамічну погоду і сезонні зміни, а також захоплюючий "живий світ", населений повітряним і судновим трафіком, міграціями тварин і різноманітними моделями персонажів. Він також додає покращені візуальні ефекти з 3D-деревами та вдосконаленими матеріалами землі для кращого загального досвіду.

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STALKER 2: Heart of Chornobyl

Платформи: ПК, Xbox Series S/X

STALKER 2: Heart of Chornobyl - постапокаліптичний шутер від першої особи, дія якого відбувається у вигаданій Чорнобильській Зоні Відчуження. Гравці керують Скіфом, який досліджує цей опромінений, моторошний ландшафт, повний істот, що мутували, конфліктів фракцій і паранормальних явищ.

Гра робить акцент на управлінні ресурсами та розгалуженому оповіданні, де вибір впливає на сюжетну лінію, а стратегії виживання мають важливе значення. Завдяки відкритому світу гравці стикаються з погрозами та таємницями, натхненими оригінальною серією STALKER, досліджуючи при цьому приголомшливі візуальні ефекти, створені для сучасних платформ.

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