Топ-10 игр про зомби на ПК и смартфоне, от которых кровь стынет в жилах

Resident Evil Village (ПК)

Легендарная серия ужасов от Capcom, Resident Evil Village - это гибрид экшена и survival horror, который проводит игроков через леденящие душу среды, кишащие гротескными зомбиподобными существами.

Его смесь ужасающих монстров, интенсивных боев и психологического ужаса удерживает игроков на протяжении всей игры. Вид от первого лица усиливает погружение в ужас, делая каждую встречу с зомби захватывающей.

Resident Evil Village (фото: The Guardian)

Days Gone (ПК)

Постапокалиптическое приключение на выживание Days Gone следует за путешествием Дьякона Сент-Джона, бродяги и охотника за головами, в открытом мире, заполненном ордами зомби, известных как "Фрикеры".

Игра сочетает в себе исследование с захватывающим повествованием, заставляя игроков делать выбор, который влияет на их выживание. Ее погодная система в реальном времени и цикл дня и ночи дополнительно влияют на сложность и поведение роев зомби, добавляя больше слоев в динамику выживания.

Days Gone (фото: WIRED)

The Last of Us (ПК)

The Last of Us - это культовая игра в жанре экшн-приключений, разработанная студией Naughty Dog и выпущенная в 2013 году. В центре сюжета - постапокалиптический мир, где грибковая инфекция превратила большинство населения в зомби-подобных существ, а выжившие ведут борьбу за ресурсы и безопасность.

Главные герои, Джоэл и девочка-подросток Элли, совершают опасное путешествие через США, стремясь найти сообщество, которое может использовать иммунитет Элли для создания вакцины.

Игра известна глубоким эмоциональным сюжетом, проработанными персонажами и кинематографической подачей, поднимая вопросы морали, выживания и человечности. The Last of Us получила множество наград, и ее признали одной из лучших игр десятилетия благодаря уникальной атмосфере, драматическому повествованию и механике геймплея, сочетающей элементы стелса и экшена.

The Last of Us (фото: IGN)

Dying Light 2: Stay Human (ПК)

Dying Light 2: Stay Human - это экшен-RPG в открытом мире, разработанная польской студией Techland и выпущенная в 2022 году. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом городе Вилледор, где выжившие борются за ресурсы и территорию, а улицы заполонили зараженные зомби.

Главный герой, Эйден Колдуэлл, - путешественник с таинственным прошлым, который оказывается в центре конфликта между несколькими фракциями, от которых зависит судьба города.

Одной из ключевых особенностей Dying Light 2 является система "паркура", которая позволяет игрокам исследовать город и уклоняться от зомби с помощью акробатических трюков, бегая по крышам и стенам. Игра также предлагает игрокам широкий спектр решений, влияющих на сюжет и окружающий мир, от отношений с другими персонажами до изменения доступных миссий и даже местности.

Dying Light 2: Stay Human (фото: Steam)

7 Days to Die (ПК)

7 Days to Die - это игра в жанре survival horror с элементами песочницы, разработанная студией The Fun Pimps. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, охваченном зомби-эпидемией, и игроку предстоит выживать, сражаясь с ордами зомби, собирая ресурсы и строя укрепления.

Каждый игровой цикл длится семь дней, после чего наступает ночь, когда зомби становятся особенно агрессивными и многочисленными, нападая на игрока с удвоенной силой.

7 Days to Die (фото: IGN)

Call of Duty Mobile: Zombies Mode (Мобильная версия)

Игра включает в себя популярный зомби-режим, в котором игроки сталкиваются с волнами нежити. Она объединяет знакомую механику оружия CoD с новым зомби-изменением, предлагая режимы выживания и игрового процесса на основе очков. Благодаря регулярным обновлениям этот режим переносит классический опыт стрельбы по зомби на мобильные устройства, что делает ее отличным вариантом для игроков, ищущих адреналина на ходу.

Call of Duty Mobile: Zombies Mode (фото: HT Tech)

Dead Effect 2 (Мобильная версия)

Dead Effect 2 - это научно-фантастический шутер от первого лица, разработанный компанией BadFly Interactive. Игра сочетает в себе элементы хоррора и RPG, погружая игрока в мрачный мир космической станции ESS Meridian, захваченной зомби и мутантами после неудачного эксперимента.

Главной задачей игрока является выживание и уничтожение врагов с помощью разнообразного арсенала оружия и способности, которые можно улучшать по мере прохождения.

Dead Effect 2 (фото: Google Play)

The Walking Dead: Road to Survival (Мобильная версия)

The Walking Dead: Road to Survival - это стратегическая RPG-игра для мобильных устройств, созданная студией Scopely по мотивам популярного комикса "Ходячие мертвецы".

Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире, где игроки должны выживать в условиях постоянной угрозы со стороны зомби и враждебных группировок. Игрокам предстоит строить и укреплять свою базу, собирать ресурсы и героев, каждый из которых обладает уникальными навыками и может быть улучшен для более эффективной борьбы с врагами.

The Walking Dead: Road to Survival (фото: Google Play)

Dead Trigger 2 (Мобильная версия)

Dead Trigger 2 предлагает зомби-шутер от первого лица с впечатляющей графикой и плавной игровой механикой. В игре представлены различные типы миссий, от волн выживания до походов за припасами, что позволяет игрокам повышать уровень и улучшать оружие.

Управление оптимизировано для мобильных устройств, что делает его плавным для сенсорных экранов. Регулярные обновления и события удерживают игроков, предлагая новые испытания.

Dead Trigger 2 (фото: Google Play)

Into the Dead 2 (Мобильная версия)

Into the Dead 2 - это динамичная игра-шутер от первого лица, в которой игроку предстоит выживать в постапокалиптическом мире, полном зомби. Главной задачей является пробиваться через орды зомби, спасая семью главного героя, Джеймса.

Сюжет развивается в семи главах и более чем 60 уровнях, которые предлагают различные сценарии выживания и развилки, определяющие концовку.

Into the Dead 2 (фото: Google Play)