Топ-10 додатків на Android, які допоможуть вам позбутися телефонної залежності

Freedom

Freedom - ефективний додаток, який допоможе вам позбутися одержимості смартфонами.

Цей застосунок, який доступний на платформах iOS та Android, дозволяє блокувати сайти та додатки, коли вам потрібно зосередитися.

Ви можете вибрати застосунки та сайти з попередньо створеного списку блокування або створити власний список. Ви також можете заблокувати підключення смартфона до Інтернету для підвищення ефективності.

Інші функції додатка включають синхронізацію між кількома пристроями, планування блоків, фокусування на звуках, режим блокування тощо.

Тим не менш, Freedom не блокує важливі дзвінки чи повідомлення. Таким чином люди все одно зможуть зв'язатися з вами, якщо щось термінове.

Хоча Freedom має безкоштовну пробну версію на сім сеансів, після закінчення пробного періоду вам необхідно буде придбати преміум-підписку, заплативши 39,99 доларів за рік.

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YourHour

YourHour допоможе вам приборкати залежність від смартфона і надасть веселі, персоналізовані завдання, щоб позбавитися цієї звички.

Додаток буде ефективно відстежувати час використання та кількість розблокувань на тиждень, щоб інформувати вас про рівень вашої залежності. Існує шість рівнів залежності: Addicted, Obsessed, Dependent, Habitual, Achiever та Champion.

Такий ретельний аналіз дозволяє застосунку надавати вам рекомендації, спеціально підібрані саме для вас.

Крім того, додаток дає вам щоденні та щомісячні звіти для кращого розуміння, а плаваючий таймер показує вам статистику в реальному часі. Він відображається в кожному додатку і навіть змінює колір (зелений, бурштиновий, червоний), щоб попередити вас, коли телефон слід відкласти убік.

Однак YourHour ніколи не блокує ваші сповіщення або дзвінки. Тому вам нема про що турбуватися. Інші корисні функції додатка включають віджет, часову шкалу, панель інструментів і т.д.

YourHour доступний безкоштовно в Play Store, але в додатку є вбудовані покупки.

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QualityTime

Якщо ви відчуваєте, що ви проводите занадто багато часу за телефоном, QualityTime може стати відмінним вибором. Додаток має всі необхідні функції, щоб скоротити час використання екрана.

Він відстежує використання телефону/додатків та допомагає вам зрозуміти ваші цифрові звички. Ви отримуватимете щоденні та щотижневі звіти про те, скільки часу ви провели в кожному додатку та скільки разів їх відкривали.

Крім того, QualityTime дозволяє ввімкнути сповіщення про використання пристрою та програм, щоб ви отримували повідомлення щоразу, коли виходите за встановлені межі.

Застосунок дозволяє вам легше відключитися від цифрового світу та спокійно зосередитися, натиснувши на віджет “Зробити перерву”. До речі, не варто турбуватися про те, що ви можете пропустити щось важливе, оскільки додаток буде відстежувати всі повідомлення, які ви отримуєте під час перерв.

Безкоштовний застосунок доступний для пристроїв Android і включає вбудовані покупки.

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Social Fever

З Social Fever ви зможете легко відпочити від смартфона, оскільки додаток ефективно відстежує використання телефону і пропонує рішення, що допомагають усунути відволікаючі фактори.

Він дозволяє вам встановлювати таймери та обмежувати використання телефону, щоб ви могли робити щось продуктивніше у вільний час, наприклад, гуляти або вести глибокі розмови з сім'єю.

Крім того, на екрані ви побачите плаваючий трекер в онлайні, який нагадуватиме вам про реальний час, проведений у кожному додатку.

Крім цього, Social Fever має інші корисні функції, такі як контроль здоров'я очей і вух, щоденне нагадування про прийом води і т. д., які допоможуть покращити ваше загальне самопочуття.

Ви можете завантажити Social Fever безкоштовно на свої пристрої Android.

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Stay сфокусований

Stay Focused робить саме те, про що говорить його назва - блокує додатки та веб-сайти, щоб усунути відволікаючі фактори та допомогти вам залишатися зосередженим. Він надає вам інтелектуальний огляд вашого щоденного використання, щоб ви знали, яку програму використовувати менше.

Stay Focused має безліч функцій, які допоможуть вам у вашій цифровій детоксикації. До них належать блокування програм та електронної пошти, блокування веб-сайтів та ключових слів, фільтрація URL, відстеження часу використання екрана тощо. Stay Focused також має "Суворий режим", що дозволяє користувачам заблокувати свій профіль та отримувати більше якісного часу.

Хоча ви можете отримати додаток безкоштовно в Google Play Store, він має платну опцію для розблокування преміум-функцій. Починаючи з 7,49 доларів, це разова покупка. Таким чином, вам не доведеться платити нічого додатково у майбутньому.

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Detox: Procrastination Blocker

Якщо вам складно викорінити відкладання і зайнятися чимось продуктивним, Detox: Procrastination Blocker - це варіант, який варто розглянути. Залежність від смартфона та прокрастинація - сумнозвісна комбінація, яка шкодить вашому самоконтролю.

Цей додаток дозволяє користувачу натиснути на іконку та виконати цифрову детоксикацію. Під час сеансу він перевіряє ваш статус використання, щоб допомогти вам не відволікатися на інші застосунки та бути більш продуктивними.

Хоча Detox: Procrastination Blocker є безкоштовним для користувачів Android, він має вбудовані покупки, які відкривають додаткові функції.

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AntiSocial

AntiSocial - це відмінний додаток для відстеження використання смартфона та блокування додатків, до яких ви найбільше прив'язані. Він спрощує розуміння нормальної експлуатації, порівнюючи час використання з іншими юзерами AntiSocial.

Незахаращений інтерфейс AntiSocial і зрозумілі звіти гарантують, що навіть люди з обмеженими технічними можливостями знатимуть, що робити. Він має достатньо інструментів, щоб допомогти вам керувати телефоном та підтримувати продуктивність.

Оскільки додаток працює у фоновому режимі, вам не потрібно щоразу розблоковувати екран, щоб AntiSocial працював. Однак це не означає, що він швидше розряджає акумулятор.

В даний час AntiSocial безкоштовний для користувачів Android. І, що найкраще, він повністю без реклами.

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Off the Grid

Off the Grid - чудовий спосіб скоротити години неспання, які проводяться за смартфоном, створюючи середовище без відволікаючих факторів щоразу, коли вам потрібно зосередитися. Просто заплануйте період, протягом якого ви не хочете ніяких відволікаючих моментів, і додаток подбає про це.

Off the Grid також дозволяє вирішувати, чи приймати дзвінки в години вашої концентрації на будь-якій справі. Крім того, ви можете налаштувати користувальницькі повідомлення автовідповіді, щоб інформувати своїх близьких про те, чому ви зараз недоступні.

Наразі користувачі Android можуть завантажити його безкоштовно. Однак, якщо ви отримаєте доступ до свого телефону до закінчення одного з сеансів Off the Grid, вам доведеться заплатити збір від 1 долара або переглянути рекламний відеоролик.

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Digitox: Block apps

Якщо ви не хочете розлучатися зі своїм смартфоном та займатися реальними справами, Digitox може стати вашим рятівником.

Додаток допомагає скоротити час, проведений за екраном, відстежуючи ваші цифрові звички та обмежуючи використання вибраних застосунків.

Digitox нагадає вам про необхідність відійти від цифрового екрана, коли ви перевищите встановлений ліміт. Його основні функції включають щоденну статистику використання, щоденні/тижневі звіти, батьківський контроль, темну/білу тему, час екрану, огляд мережевої статистики тощо.

Наразі користувачі Android можуть безкоштовно завантажити Digitox. Однак існують вбудовані покупки, які пропонують більш досвідчений досвід цифрової детоксикації.

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ActionDash: Screen Time Helper

ActionDash дозволяє сконцентруватися та підвищити продуктивність, грамотно керуючи використанням додатків. Він відслідковує ваші щоденні звички та інформує вас про загальний час використання екрану, історію розблокувань, запуску додатків тощо.

Це допоможе вам визначити найбільш використовувані застосунки та обмежити час їх використання. Крім того, додаток має режими "Фокус" та "Сон".

У той час як перший варіант дозволяє вам припиняти відволікаючі програми, коли ви робите щось продуктивне, останній допомагає вам планувати час сну, щоб ActionDash відключав додатки в цей години.

В даний час ActionDash доступний для безкоштовного встановлення в Google Play Store.

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