Топ-10 приложений на Android, которые помогут вам избавиться от телефонной зависимости

Freedom

Freedom - эффективное приложение, которое поможет вам избавиться от одержимости смартфонами.

Это приложение, доступное на платформах iOS и Android, позволяет блокировать сайты и приложения, когда вам нужно сосредоточиться.

Вы можете выбрать приложения и сайты из его предварительно созданного списка блокировки или создать свой собственный список. Вы также можете заблокировать подключение вашего смартфона к Интернету для повышения эффективности.

Другие функции приложения включают синхронизацию между несколькими устройствами, планирование блоков, фокусировку на звуках, режим блокировки и т. д.

Тем не менее, Freedom не блокирует важные звонки или сообщения. Таким образом, люди все равно смогут связаться с вами, если что-то срочное.

Хотя у Freedom есть бесплатная пробная версия на семь сеансов, после окончания пробного периода вам необходимо будет приобрести премиум-подписку, заплатив 39,99 долларов за год.

Скриншот

YourHour

YourHour поможет вам обуздать зависимость от смартфона и предоставит веселые, персонализированные задания, чтобы избавиться от этой привычки.

Приложение будет эффективно отслеживать время использования и количество разблокировок на неделю, чтобы информировать вас об уровне вашей зависимости. Существует шесть уровней зависимости: Addicted, Obsessed, Dependent, Habitual, Achiever и Champion.

Такой тщательный анализ позволяет приложению предоставлять вам рекомендации, специально подобранные именно для вас.

Кроме того, приложение дает вам ежедневные и ежемесячные отчеты для лучшего понимания, а плавающий таймер показывает вам статистику в реальном времени. Он отображается в каждом приложении и даже меняет цвет (зеленый, янтарный, красный), чтобы предупредить вас, когда следует отложить телефон в сторону.

Однако YourHour никогда не блокирует ваши уведомления или звонки. Поэтому вам не о чем беспокоиться. Другие полезные функции приложения включают виджет, временную шкалу, панель инструментов и т. д.

YourHour доступен бесплатно в Play Store, но в приложении есть встроенные покупки.

Скриншот

QualityTime

Если вы чувствуете, что проводите слишком много времени за телефоном, QualityTime может стать отличным выбором. Приложение имеет все необходимые функции для сокращения времени использования экрана.

Оно отслеживает использование телефона/приложений и помогает вам понять ваши цифровые привычки. Вы будете получать ежедневные и еженедельные отчеты о том, сколько времени вы провели в каждом приложении и сколько раз их открывали.

Кроме того, QualityTime позволяет вам включить оповещения об использовании устройства и приложений, чтобы вы получали уведомление каждый раз, когда выходите за установленные пределы.

Приложение позволяет вам легче отключиться от цифрового мира и спокойно сосредоточиться, нажав на виджет “Сделать перерыв”. Кстати, не стоит беспокоиться о том, что вы можете пропустить что-то важное, так как приложение будет отслеживать все уведомления, которые вы получаете во время перерывов.

Бесплатное приложение доступно для устройств Android и включает встроенные покупки.

Скриншот

Social Fever

С Social Fever ві сможете легко отдохнуть от смартфона, поскольку приложение эффективно отслеживает использование телефона и предлагает решения, помогающие устранить отвлекающие факторы.

Оно позволяет вам устанавливать таймеры и ограничивать использование телефона, чтобы вы могли делать что-то более продуктивное в свободное время, например, гулять или вести глубокие беседы с семьей.

Кроме того, на экране вы увидите плавающий трекер в онлайне, который будет напоминать вам о реальном времени, проведенном в каждом приложении.

Помимо этого, Social Fever имеет и другие полезные функции, такие как контроль здоровья глаз и ушей, ежедневное напоминание о приеме воды и т. д., которые помогут улучшить ваше общее самочувствие.

Вы можете бесплатно загрузить Social Fever на свои устройства Android.

Скриншот

Stay Focused

Stay Focused делает именно то, о чем говорит его название - блокирует приложения и веб-сайты, чтобы устранить отвлекающие факторы и помочь вам оставаться сосредоточенным. Оно предоставляет вам интеллектуальный обзор вашего ежедневного использования, чтобы вы знали, какое приложение использовать меньше.

Stay Focused имеет множество функций, которые помогут вам в вашей цифровой детоксикации. К ним относятся блокировка приложений и электронной почты, блокировка веб-сайтов и ключевых слов, фильтрация URL, отслеживание времени использования экрана и т. д. Stay Focused также имеет “Строгий режим”, позволяющий пользователям заблокировать свой профиль и получать больше качественного времени.

Хотя вы можете получить приложение бесплатно в Google Play Store, оно имеет платную опцию для разблокировки премиум-функций. Начиная с 7,49 долларов, это разовая покупка. Таким образом, вам не придется платить ничего дополнительно в будущем.

Скриншот

Detox: Procrastination Blocker

Если вам сложно искоренить откладывание и заняться чем-то продуктивным, Detox: Procrastination Blocker - это вариант, который стоит рассмотреть. Зависимость от смартфона и прокрастинация - печально известная комбинация, которая вредит вашему самоконтролю.

Это приложение позволяет пользователю нажать на иконку и выполнить цифровую детоксикацию. Во время сеанса оно проверяет ваш статус использования, чтобы помочь вам не отвлекаться на другие приложения и быть более продуктивными.

Хотя Detox: Procrastination Blocker является бесплатным для пользователей Android, в нем есть встроенные покупки, которые открывают дополнительные функции.

Скриншот

AntiSocial

AntiSocial - это отличное приложение для отслеживания использования смартфона и блокировки приложений, к которым вы больше всего привязаны. Оно упрощает понимание обычной эксплуатации, сравнивая время использования с другими юзерами AntiSocial.

Незагроможденный пользовательский интерфейс AntiSocial и понятные отчеты гарантируют, что даже люди с ограниченными техническими возможностями будут знать, что делать. Он имеет достаточно инструментов, чтобы помочь вам управлять телефоном и поддерживать производительность.

Поскольку приложение работает в фоновом режиме, вам не нужно каждый раз разблокировать экран, чтобы AntiSocial работал. Однако это не означает, что оно быстрее разряжает аккумулятор. На самом деле, приложение обеспечивает минимально возможное влияние на срок службы аккумулятора и данные вашего телефона.

В настоящее время AntiSocial бесплатен для пользователей Android. И, что самое лучшее, он полностью без рекламы.

Скриншот

Off the Grid

Off the Grid - отличный способ сократить часы бодрствования, проводимые за смартфоном, создавая среду без отвлекающих факторов каждый раз, когда вам нужно сосредоточиться. Просто запланируйте период, в течение которого вы не хотите никаких отвлекающих моментов, и приложение позаботится об этом.

Off the Grid также позволяет вам решать, принимать ли звонки в часы вашей концентрации на каком-либо деле. Кроме того, вы можете настроить пользовательские сообщения автоответа, чтобы информировать своих близких о том, почему вы сейчас недоступны.

В настоящее время пользователи Android могут загрузить его бесплатно. Однако, если вы получите доступ к своему телефону до истечения одного из сеансов Off the Grid, вам придется заплатить сбор от 1 доллара или посмотреть рекламный видеоролик.

Скриншот

Digitox: Block apps

Если вы не хотите расставаться со своим смартфоном и заниматься реальными делами, Digitox может стать вашим спасителем.

Приложение помогает сократить время, проведенное за экраном, отслеживая ваши цифровые привычки и ограничивая использование выбранных приложений.

Digitox напомнит вам о необходимости отойти от вашего цифрового экрана, когда вы превысите установленный лимит. Его основные функции включают ежедневную статистику использования, ежедневные/еженедельные отчеты, родительский контроль, темную/белую тему, время экрана, обзор сетевой статистики и т. д.

На данный момент пользователи Android могут бесплатно загрузить Digitox. Однако существуют встроенные покупки, которые предлагают более продвинутый опыт цифровой детоксикации.

Скриншот

ActionDash: Screen Time Helper

ActionDash позволяет сконцентрироваться и повысить производительность, грамотно управляя использованием приложений. Оно отслеживает ваши ежедневные привычки и информирует вас об общем времени использования экрана, истории разблокировок, запуска приложений и т. д.

Это поможет вам определить наиболее используемые приложения и ограничить время их использования. Кроме того, приложение имеет режимы “Фокус” и “Сон”.

В то время как первый вариант позволяет вам приостанавливать отвлекающие приложения, когда вы делаете что-то продуктивное, последний помогает вам планировать время сна, чтобы ActionDash отключал приложения в эти часы.

В настоящее время ActionDash доступен для бесплатной установки в Google Play Store.

Скриншот