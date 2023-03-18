Механіки назвали авто, які найрідше потребують ремонту. Вони - найнадійніші

Як визначили найнадійніші автомобілі

У Німеччині в період з липня 2021 року по червень 2022 року проводили перевірку авто. Результати показали, які автомобілі мали особливо велику кількість дефектів, і які з них отримали хороші результати з низьким рівнем дефектів.

У Німеччині основна перевірка транспортного засобу проводиться тестовими організаціями, такими як TÜV. Для звіту 2023 було оцінено 9,6 мільйона загальних перевірок.

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Результати німецьких досліджень показали, що найменше дефектів у роботі виникає у наступних моделей авто:

Mercedes-Benz GLC;

Genesis G70;

Mercedes-Benz B-Class;

Lexus ES;

Porsche 911;

Mazda CX-30;

Audi Q5;

Suzuki Vitara;

Toyota RAV4;

Kia Rio.

Рейтинг очолюють моделі компанії Mercedes-Benz, що є вагомим показником для бренду. Компанії Toyota та Lexus також потрапили до рейтингу, що підтверджує якість їхнього транспорту та клієнтоорієнтованість компанії.

Дане дослідження щорічно допомагає сотням водіїв обрати максимально якісне авто. Водіям варто враховувати ці дані при покупці машини.