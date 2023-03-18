Механики назвали авто, которые реже всего нуждаются в ремонте. Они - самые надежные

Немецкие специалисты обнародовали рейтинг автомобилей, которые реже всего нуждаются в посещении СТО. Для своего исследования провели почти 10 миллионов проверок машин.
Рейтингом самых надежных авто поделился немецкий ресурс Autorevue.
В Германии в период с июля 2021 по июнь 2022 проводили проверку авто. Результаты показали, какие автомобили имели особенно большое количество дефектов, и какие из них получили хорошие результаты с низким уровнем дефектов.
В Германии основная проверка транспортного средства производится тестовыми организациями, такими как TÜV. Для отчета 2023 г. было оценено 9,6 миллиона общих проверок.
Результаты немецких исследований показали, что меньше всего дефектов в работе возникает у следующих моделей авто:
Рейтинг возглавляют модели компании Mercedes-Benz, что является весомым показателем для бренда. Компании Toyota и Lexus также дважды попали в рейтинг, это подтверждает качество их транспорта и клиентоориентированность компании.
Данное исследование ежегодно помогает сотням водителей выбрать максимально качественный автомобиль. Водителям следует учитывать эти данные при покупке машины.
Недавно мы делились списком семейных автомобилей, которые чаще всего ломаются.
Раньше мы рассказывали о том, как подготовить автомобиль к началу весеннего сезона.