Тоня Матвієнко показала рідкісне фото доньки від Арсена Мірзояна

У честь дня народження дівчинки співачка поділилася зворушливими словами та милим фото доньки. Матвієнко подякувала їй за підтримку та любов.

“Сьогодні нашій Нінусі 9 рочків! Я така щаслива, що ти у нас є! І почну не з тебе, а з себе. Якби ти знала, скільки разів я ламалася, падала, не хотіла навіть жити… Ти просто не даєш цьому тривати довго, ніби кажеш: “Ти не маєш права, є я!” Коротко кажучи, ти мій Янгол-охоронець. Просто дякую, і ми з татом робимо все, щоб ти була щаслива! Будь здорова й усміхнена!” - написала Тоня.

Донька Тоні Матвієнко і Арсена Мірзояна (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Ніна нечасто з'являється у соціальних мережах своїх батьків, тому кожна її фотографія викликає інтерес у шанувальників.

Багато фанатів Тоні і Арсена відзначають неймовірну схожість дівчинки з її батьком. З віком ця схожість стає ще більш очевидною.

Донька Тоні Матвієнко і Арсена Мірзояна (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Зазначимо, що Тоня Матвієнко має двох доньок. Окрім Ніни зіркова пара виховує також старшу доньку співачки від її попереднього шлюбу - Уляну.

Молодша донька артистів народилася 15 січня 2016 року. Ніну назвали на честь її бабусі - Ніни Митрофанівни Матвієнко. За деякими джерелами, родина дала доньці прізвище її бабусі, тобто вона Ніна Матвієнко, а не Мірзоян.

Тоня Матвієнко з доньками і покійною мамою (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Мірзоян має двох синів від першого шлюбу - старшого Влада і молодшого Артема. У інтерв’ю РБК-Україна співак казав, що з Владом підтримує спілкування більше, ніж з Артемом.

"З меншим менше, зі старшим - більше. Старший в Запоріжжі. Він там зараз на права здає - я наполягав, щоб він на курси пішов. Він студент, вчиться. З мого боку усіляка підтримка", - пояснює Мірзоян.

Молодший син зірки живе зараз у Німеччині.