Мірзоян відверто прокоментував тему стосунків з дітьми від попереднього шлюбу
Від свого першого шлюбу з жінкою на ім'я Ганна Арсен Мірзоян має двох синів, і тепер виконавець чесно прокоментував тему стосунків із ними.
Про це зірка розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).
Що відомо про стосунки Арсена Мірзояна зі старшими дітьми
До шлюбу з Тонею Матвієнко музикант був у стосунках із жінкою, яка народила йому двох синів - Влада та Артема. Селебриті говорить, що якщо зі старшим, Владом, йому вдається підтримувати спілкування, то з молодшим - воно не таке активне.
"З меншим менше, зі старшим - більше. Старший в Запоріжжі. Він там зараз на права здає - я наполягав, щоб він на курси пішов. Він студент, вчиться. З мого боку усіляка підтримка", - пояснює Мірзоян.
Окрім того, він також пояснив, чому Влад більше не живе з ним, як це було колись.
"Там в нього друзі, кєнти, дівчата, навчання. Ну, коротше, соціум. Це дуже важливо", - поділився знаменитість, коментуючи переїзд нащадка.
Що стосується молодшого сина, Артема, то він наразі перебуває у Німеччині. і вже навіть трохи вивчив мову. "Вчиться. Вже вивчив німецьку, "шпрехає", - сказав Арсен.
Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
У шлюбі з Тонею Матвієнко у Арсена народилася донька Ніна, і виконавець також прокоментував тему її виховання. Він зауважив, що дівчинка ходить до школи, і це дуже важливо, оскільки там є соціум і виховання, яке з цього виходить. Найкраще виховання, на його думку, - власний приклад батьків.
"Ніна ходить в школу, там є соціум і це певне виховання вже. Це круто, є подружки, є спілкування. В ТікТоці не сидить багато, бувають онлайн ігри. Вона в реальному часі в якійсь грі бігає, і говорить з різними подружками одночасно. Але ми контролюємо, щоб не забагато часу проводила з гаджетами. Найкраще виховання - власний приклад, як на мене", - говорить батько трьох дітей.
Арсен Мірзоян з донькою Ніною (фото: instagram.com/tonya_matvienko)Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
З Тонею Матвієнко Арсен одружився у 2017 році. До цього закохані жили у цивільному шлюбі.
У минулих своїх інтерв'ю знаменитість також ділився, що має непрості стосунки з колишньою обраницею, оскільки вона досі має на нього образу. Йому вдалося відпустити минуле та піти далі, а от Ганна, хоч і відпустила, але ставлення з позиції образи таки зберегла.
Стосунки з Тонею Мірзоян розпочав ще до розлучення з матір'ю двох його синів.
Також чоловік Тоні Матвієнко пояснив, чому не вважає премії та нагороди важливими.
Крім того, Мірзоян сказав, що думає про артистів, які втекли за кордон.