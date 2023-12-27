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Тоня Матвієнко назвала українського репера, який відмовився з нею записати дует

Середа 27 грудня 2023 07:30
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Тоня Матвієнко назвала українського репера, який відмовився з нею записати дует Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Тоня Матвієнко зізналася, що мріяла заспівати у дуеті з репером Skofka, однак він був проти.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для програми "33 питання" на Люкс.ФМ.

Деталі

За словами доньки покійної Ніни Матвієнко, коли вона запропонувала артисту випустили спільний трек, його команда заявила, що їм не цікава співпраця з нею.

"Я б хотіла [дует] зі Skofka, але він відмовив мені. Мені передали послання від нього, що нецікаво", - заявила Тоня.

Зазначимо, що Skofka, справжнє ім’я якого Володимир Самолюк, увірвався у музичну індустрію у 2021 році, випустивши дебютну пісню Otaman разом з українським музикантом Олегом Псюком.

Найвідоміші хіти репера - "Не забудемо і не пробачимо" та "Чути гімн".

Тоня Матвієнко назвала українського репера, який відмовився з нею записати дует

Skofka (фото: instagram.com/skofka.ua)

Нещодавно донька Матвієнко заговорила про ревнощі та зізналася, чим її "бісить" чоловік.

Також вона висловилася про появу зрадників-"кроликів" біля труни матері.

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