Тоня Матвієнко назвала українського репера, який відмовився з нею записати дует

Українська співачка Тоня Матвієнко зізналася, що мріяла заспівати у дуеті з репером Skofka, однак він був проти.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для програми "33 питання" на Люкс.ФМ.

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За словами доньки покійної Ніни Матвієнко, коли вона запропонувала артисту випустили спільний трек, його команда заявила, що їм не цікава співпраця з нею.

"Я б хотіла [дует] зі Skofka, але він відмовив мені. Мені передали послання від нього, що нецікаво", - заявила Тоня.

Зазначимо, що Skofka, справжнє ім’я якого Володимир Самолюк, увірвався у музичну індустрію у 2021 році, випустивши дебютну пісню Otaman разом з українським музикантом Олегом Псюком.

Найвідоміші хіти репера - "Не забудемо і не пробачимо" та "Чути гімн".

Skofka (фото: instagram.com/skofka.ua)